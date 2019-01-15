الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف المتقاعدين والموظفين وخبير لـ (الزمان) :القروض الإستهلاكية غير مجدية ومطلوب دعم قطاع الإسكان لتنشيط السوق

بغداد – الزمان

عد خبير اقتصادي السلف والقروض التي تطلقها المصارف للموظفين والمتقاعدين استهلاكية ولا تسهم بتحريك السوق، بل تستنزف المواطن وتشكل عبئا كبيرا في تسديدها ، لافتا الى ان دعم قطاع الاسكان يخلق فرص عمل للعاطلين ويوفر مأوى للشباب بدلا من السكن بالعشوائيات. وقال الخبير باسم انطوان ان (السوق المحلي يعاني من انكماش وقلة الحركة الاقتصادية والتجارية بسبب عدم وجود اموال لتشغيل القطاعات الانتاجية ولاسيما ان هذه السلف التي تمنحها المصارف لا تؤدي وظيفتها الصحيحة كونها استهلاكية غير منتجة وتشكل عبئا على المواطن في تسديدها)، مشيرا الى ان (ما مطلوب من الجهات المعنية هو دعم قطاع الاسكان ومنح قروض للمواطنين لاغراض البناء من اجل تحريك الاقتصاد وتشغيل العاطلين وكذلك اصحاب المواد الاولية وبالتالي تنعكس هذه الخطوة ايجابا على اقتصاد السوق وايضا تسهم بايجاد مأوى للشباب بدلا من السكن بالعشوائيات التي تفتقر الى ابسط الخدمات الضرورية والاساسية)، مؤكدا ان (الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة وفعلية لتخطيط ستراتيجي يبدأ بتشغيل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة ليعود ذلك بالفائدة على رفد الموازنة بمبالغ بنسبة 30 بالمئة افضل من تأخير اقرارها بسبب عدم وجود استقرار في اسعار النفط والتي اصبحت حاليا وبحسب استقراءات عالمية مجهولة نتيجة تأثرها بالاحداث السياسية وبعض المتغيرات الاخرى التي تحدث بشكل مفاجئ)، وتابع انطوان (نأمل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يعالج الوضع الاقتصادي ضمن المنهاج الحكومي الذي قدمه من اجل تنشيط عجلة الاقتصاد). وكان البنك المركزي قد اعلن منحه اكثر من 73 مليار دينار لانشاء مشاريع قطاعية.

وقال البنك في بيان امس ان (اجمالي المبالغ الممنوحة الى المصارف منذ انطلاق مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2015 ولغاية كانون الاول الماضي بلغت اكثر من 73 مليار دينار)، واضاف انه (تم منح اكثر من 33 مليار دينار خلال العام 2018 لاقراض المواطنين الراغبين بانشاء مشاريع جديدة)، مشيرا الى ان (المشاريع توزعت على مختلف القطاعات حيث كانت نسبة القطاع التجاري 59 بالمئة والخدمات 25 بالمئة والصناعي 12 بالمئة والزراعي 4 بالمئة)، وتابع البيان ان (المبادرة شارك فيها 34 مصرف اهلي ومصرف حكومي واحد وان مبالغ الإقراض لهذه المشاريع بلغت من خمسة ملايين الى خمسين مليون دينار).

وفي سياق متصل قرر البنك المركزي إلغاء استيفاء عمولة 2 بالمئة عن فئة 20 دولار واقل. وقال البنك في بيان امس إنه (لأغراض تنظيمية تقرر إلغاء العمل باستيفاء عمولة فئة 20 دولار فما دون على الايداعات الأجنبية للمصارف لدى البنك)، وأضاف أن (القرار ينفذ من يوم 20 كانون الثاني الجاري).

فيما أعلن مصرف الرافدين عن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك الموظفين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه (تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين والبالغ عددهم 2215 متقاعداً)، لافتا الى ان (مبالغ السلف تتراوح بين 3 و5 و 8 و 10 ملايين دينار)، وأوضح البيان أن (عملية صرف السلف يكون عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمال الإجراءات القانونية كافة ومن ثم تصرف عن طريق أدوات الدفع الالكتروني)، وتابع انه (تم اطلاق ايضا دفعة جديدة من تلك السلف للموظفين والبالغ عددهم676 موظفا للذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وتتراوح قيمتها ما بين الخمسة والعشرة ملايين دينار وتصرف عن طريق بطاقة الماستر كارد).