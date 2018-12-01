العراق يستورد سلعاً بقيمة 850 مليون دولار من تركيا

الرافدين يصرف سلفاً لحاملي البطاقات الألكترونية

بغداد – الزمان

شمل مصرف الرافدين عن موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم الكترونيا لدى المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى . وقال بيان امس ان (الدوائر التي يتم توطين رواتب موظفيها في المصرف يتم منحهم البطاقة الالكترونية الماستر كارد التي فيها ميزات عدة من أهمها شمولهم بالسلف الشخصية الخمسة والعشرة مليون دينار وسحب اموالهم من اَي مكان موجودون فيه بدلا من استلامها يدوياً)، واضاف انه (تم صرف السلف لإعداد كبيرة من موظفي الدولة والمتقاعدين الذين يحملون البطاقات الالكترونية الصادرة من المصرف حصرا )، وتابع ان (هناك مكاتب ومراكز تجارية تقوم بالترويج لمنح السلف للموظفين والمتقاعدين بصورة غير شرعية وان الجهة الوحيدة المخولة بمنح السلف هي فروع المصرف في بغداد والمحافظات). وكشف البنك المركزي العراقي عن حجم الايرادات للعام الماضي. وقال البنك في احصائية رسمية ان (حجم الإيرادات للعام الماضي بلغ أكثر من 38.766 مليار دولار)، مبيناً أن (هذه الايرادات ارتفعت عن ما كانت في عام 2016 التي بلغت 34.208 مليار دولار، فيما ارتفعت الايرادات لعام 2015 الى 48.010 مليار دولار)، واوضح البنك ان (حجم الصادرات لعام 2017 بلغ 57.559 مليار دولار مرتفعة عن عام 2016 الذي بلغت فيه الصادرات 48.298 مليار دولار).

واحتل العراق المرتبة الرابعة بأكثر الدول المستوردة من تركيا ليحل بعد كل من المانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.وقالت هيئة الاحصاء التركية في بيان امس ان (العراق احتل المرتبة الرابعة من حيث الصادرات التركية خلال شهر تشرين الأول الماضي والتي بلغت 852 مليون دولار)، وأضافت ان (المانيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الصادرات التركية وبمقدار مليار و457 مليون دولار تليها المملكة المتحدة بمقدار مليار و86 مليون دولار ثم ثالثا إيطاليا 877 مليون دولار)، الى ذلك قال نائب السفير الايراني ان بلاده تتعجل لإعادة إفتتاح المنطقة الحرة مع العراق. وذكر في تصريح امس (نعمل على زيادة الحاسبات في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة وتذليل العقبات تمهيداً لإعادة إفتتاح المنطقة الحرة مع العراق). فيما اتخذت هيئة المنافذ الحدودية قرارات عدة بشأن استيراد العجلات المتضررة.

واكد بيان امس ان (الإجتماع عقد برئاسة كاظم العقابي الذي أشار الى موضوع العجلات المتضررة والتفريق بين المتضرر والمستخدم لغرض الإستيراد ورفع توجيه المجلس وإعتماد إجازة الإستيراد بالإضافة الى مصادقة لجان الكشف الموقعي في المنافذ لغرض دخول العجلات المستوردة والمستخدمة بدون ضرر)، مشيرا الى ان (الاجتماع تطرق الى تأمين الحماية للمنافذ الحدودية ومهام مدير المنفذ الحدودي وكذلك جباية الرسوم الكمركية من قبل بعض مجالس المحافظات والتوصية المتعلقة بالقرار 3 من إجتماع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لمنظمة الأسكوا).

من جهة اخرى طرحت وزارة التجارة مناقصة لشراء 50 ألف طن من الحنطة.

وقال بيان امس انها (طرحت مناقصة لتجهيز الوزارة بكمية 50 ألف طن من مادة الحنطة لتغطية متطلبات البطاقة التموينية من المادة ومن المناشئ امريكي و كندي و استرالي وحسب المواصفات المعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة الحبوب).