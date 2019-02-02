مصرف الرافدين يحذّر الموظفين والمتقاعدين من المحتالين

مديرية المرور: جسر ديالى خارج الخدمة

الرافدين يحذّر الموظفين والمتقاعدين من المحتالين

– بغداد – الزمان

حذر مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البطاقة الذكية الذين يمارسون الاحتيال بادعائهم منح السلف بالتعاون مع المصرف.واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس ان (هناك بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يبتزون الموظفين والمتقاعدين عبر إقناعهم بمنحهم سلفاً لقاء مبالغ خيالية). واشار الى ان (هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا الى اقناعه بمنح السلفة وابلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف).

ودعا البيان الموظفين والمتقاعدين الى (عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب وان الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصرا).

مركبات حمل

وأكدت مديرية المرور العامة خروج جسر ديالى الانبوبي عن الخدمة، داعية سائقي مركبات الحمل الكبيرة الانتقال إلى الطريق البديل المتجه من سيطرة اللج إلى منطقة جبلة وبعد ذلك إلى سيطرة 75 جانب الكرخ. وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر القصاب، إن (جسر ديالى الانبوبي خارج عن الخدمة، نهيب بسائقي مركبات الحمل الكبيرة بالانتقال إلى الطريق البديل وهو من سيطرة اللج إلى منطقة جبلة وبعد ذلك الى سيطرة 75 جانب الكرخ). ودعا القصاب سائقي مركبات الحمل الكبيرة إلى (التعاون مع مفارز المرور لتقليل الزخم الحاصل ضمن هذا المحور الطريق البديل وتوفير الفرصة للملاكات الهندسية لاجراء تملية التصليح والصيانة للجسر (جسر ديالى الانبوبي). يشار إلى أن جزءاً من جسر ديالى الانبوبي انهار الجمعة، بسبب ارتفاع مناسيب المياه.

وطالب النائب زياد الجنابي بالاسراع بحل مشكلة وانقاذ الجسر الانبوبي على نهر ديالى، داعيا الى تضافر الجهود لحل مشكلته. وقال الجنابي في بيان امس (نطالب جميع الجهات ذات العلاقة للاسراع بحل مشكلة الجسر الانبوبي المقام على نهر ديالى). واضاف انه (يجب تضافر الجهود بين وزارة الموارد المائية بصورة اساسية مع محافظة بغداد واسناد وزارة الاعمار والاسكان لانقاذ هذا الجسر لما له من اهمية كبرى بتخفيف الزخم المروري للآليات الكبيرة التي تستخدم هذا الجسر لدخول بغداد من المحافضات الجنوبية).