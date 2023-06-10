الرافدين يحدّد 13 فرعاً في بغداد لمنح قروض السكن

بغداد – ياسين ياس: حدد مصرف الرافدين ثلاثة عشر فرعا من فروعه المنتشرة في بغداد لترويج معاملات منح القروض السكنية والبناء. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس انه (حدد فروعه في بغداد المشمولة بقروض تصل الى 150 مليون دينار لشراء الدور السكنية والبناء والترميم للمواطنين والموظفين والمتقاعدين). واوضح ان (الفروع هي المصافي، الرافعي، كرادة مريم، شارع المحيط، الخضراء، السكك الامانة العامة لمجلس الوزراء، الفرع الرئيسي، الاندلس، التاخي، الشيخ عمر، الاعظمية والقدس).