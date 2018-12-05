الرافدين يباشر بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين

بغداد – الزمان

باشر مصرف الرافدين بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لدفعة كانون الاول بعد توقفه عن صرفها بسبب التدقيق. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس إنه (تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني)، وأضاف أنه (بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم من قبل فروع المصرف في بغداد والمحافظات بدلا من منافذ الصرف الخاصة التي يفرض البعض منهم مبالغ كبيرة لقاء تسلمه لراتب المتقاعد). وكان المصرف قد عزا سبب تأخر صرف الرواتب الى تدقيق البيانات.ونقل بيان عن مكتبه الإعلامي إن (الجهات ذات العلاقة من هيئة التقاعد والإدارة العامة للمصرف تواصل عملها الدؤوب وبجد واخلاص لاستكمال تدقيق البيانات التي تتعلق برواتب المتقاعدين المدنيين)، مشيرا الى انه (بمجرد انتهاء الإجراءات سيتم توزيع رواتبهم وبأقرب وقت ممكن والأعلان عنها في وسائل الإعلام). فيما اوضحت هيئة التقاعد العامة حقيقة ايقاف الرواتب التقاعدية لحاملي بطاقة (كي كارد) . وقال بيان للهيئة انه (وردت في الاونة الاخيرة بعض الاشاعات التي تنص على ايقاف الرواتب التقاعدية لحاملي بطاقة كي كارد وضرورة استبدال تلك البطاقات)، مؤكدا ان (تلك الاخبار غير صحيحة والهيئة مستمرة بصرف الرواتب).