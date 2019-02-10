الرابعة عشرة

سلام عليك على رافديك موطني أيكفيك السلام تحية ؟لاني اخجل ان اقول كيف حالك واولادك بيتهم الشارع ووسادتهم الصخور وحقائبهم اكياس فارغه تنتظر اشارات المرور بقي فيك الضوء الاحمر فقط اجريح انت؟

كنا صغارا نمشي بطريق طويل فرحين برؤية السراب ننظر الى القادم لنتأكد انه زائل لم نعلم هذه حقيقة حياتنا واوطاننا في سراب كنت مولد ومهد الحضارات. متى اجهضت اي مرض تفشى بك وثكلت؟… تداعيات لنهوضك وحرية تعبير مرمية برصاص تريد نهوضك بعد ان كبوت !

نرفع علما ونغني عش هكذا في علو. نعم انت عال مع اصوات الوطن مع كل رغيف يابس يأكله طفل مع اب انحنى به الزمن ليحمل ثقلا مع ام تزف ابنها بعلمك وتضنه حلما شهيدا. انت ياوطني شامخا تعطرت ارضك بالدم .. قم وانهض لنرى معا ماحدث بعد سقوط الصنم

قالوا سيصبح بلدا متطورا. بنايات ومدارس وثقافة وديمقراطية في الحكم و الحديث بلدا ينام مستقرا ويصحو بحلم جديد.

فرحنا بكل سذاجة ونقاء ونهبناك وبعت على الارصفة لاننا لانحتاج الى القديم، فالقادم قادم

لاتتعجب اصبح وطنا للجميع كل الاديان تفرقت وكل الجنسيات سكنت فيه .

انا محتل ؟

كلا انت تقسمت لنعيد التعمير، لكننا وضعنا حواجز كونكريتيه لننجز ماخلفها

نسيت شيئا اخذوك معهم بهروب وسط بحار ومحيطات

هل غرقت ؟

كلا بقيت اثار اقدامك تختفي

تكلم لم انت خائف فالثلاثة عشرة اخذها علاء

والرابعة عشرة غلت منذ سنين.

نشور علي