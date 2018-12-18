الرئيس القائد علي‮ ‬العمية – شامل حمد الله بردان

ايام عملنا في‮ ‬المعارضة العراقية،‮ ‬كنا نلتقي‮ ‬بكثير من الشخصيات والافراد الفارين من بغداد،‮ ‬ولما كانت كل الحوارات والاخبار التي‮ ‬يجري‮ ‬تناقلها تدور عن صدام حسين،‮ ‬فأنه من الطبيعي‮ ‬ان تضم بعض القصص اخبارا ملفقة واساطير‮ ‬ينسجها العوام واحيانا،‮ ‬ينسجها النظام نفسه لصنع مهابة تمنع التحرش به‮.‬

ومع تلك الحوارات،‮ ‬صار كثير من الناس‮ ‬يشرح شخصية صدام وعيوبه،‮ ‬ويقارن نفسه بصدام الرئيس،‮ ‬ويجد ان القدر اذا سمح لمثله ان‮ ‬يكون رئيسا،‮ ‬فلم لا‮ ‬يكون المعارض رئيس العراق مستقبلا،‮ ‬ومنهم صديق قضى نحبة بعد السقوط،‮ ‬اذ صرح مرة انه سيكون افضل رئيس للعراق،‮ ‬وقدم خطته الرئاسية التي‮ ‬شملت انجاح العراق دولة وشعبا،‮ ‬وزاد كرمه ليحل في‮ ‬الكيان الاسرائيلي،‮ ‬فأما اسرائيل فقد قال انه سيمنح كل مواطن اسرائيلي‮ ‬نصف مليون دولار حال مغادرته الدولة العبرية،‮ ‬وبذلك تعود فلسطين‮!.‬

خطته الوطنية كانت بمنح كل محافظة مليار دولار للنهوض ومليون دولار لكل فرد بلغ‮ ‬الـ‮ ‬18‮ ‬عاما‮!.‬

ومن‮ ‬يومها والى رحيله كنا نطلق عليه السيد الرئيس‮.‬

قدرنا وقدره انه مات و لم‮ ‬يصبح رئيسا ليعيد فلسطين وينهض بالعراق،‮ ‬لكن القدر الرحيم انبت لنا علي‮ ‬العمية،‮ ‬وهو دفّان عريق،‮ ‬ينظر للعراقيين من افق مقبرة وادي‮ ‬السلام،‮ ‬وقد تعهد ضمن حملته للرئاسة ان‮ ‬يجعل نومة الاموات مريحة والمقابر جنة،‮ ‬فكل شخص‮ ‬يقدم رؤيته للامور العامة من خلال تفاصيل عمله،‮ ‬شأنه شأن صديق كان‮ ‬يعمل ميكانيكيا للسيارات،‮ ‬وكان دوما ما‮ ‬يقول ان سبب تأخر العراقيين هو ان‮” ‬گير‮ ” ‬سيارة الوطن حشر في‮ ‬الثاني،‮ ‬و‮” ‬الكلچ‮” ‬لا‮ ‬يستجيب لسحبه للثالث‮!.‬

فأن وجد ان المستمع لا‮ ‬يعرف سياقة السيارة،‮ ‬سهل المثال وقال،‮ ‬اذا تعطلت سيارة عائلتك فادفعها و لاتنشغل بدفع سيارة الغير‮.‬

كل اولئك‮ ‬غذوا انفسهم بسبب واحد للتفكير بالرئاسة،‮ ‬والسبب هو،‮ ‬ان كان صدام حسين ليس اكثر من شقي‮ ‬من شقاوات الكرخ،‮ ‬فلم لا نكون نحن وبعضنا شـــقاوات سابقون رؤســــاء للعراق‮!.‬