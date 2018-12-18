الرئيس القائد علي العمية – شامل حمد الله بردان
ايام عملنا في المعارضة العراقية، كنا نلتقي بكثير من الشخصيات والافراد الفارين من بغداد، ولما كانت كل الحوارات والاخبار التي يجري تناقلها تدور عن صدام حسين، فأنه من الطبيعي ان تضم بعض القصص اخبارا ملفقة واساطير ينسجها العوام واحيانا، ينسجها النظام نفسه لصنع مهابة تمنع التحرش به.
ومع تلك الحوارات، صار كثير من الناس يشرح شخصية صدام وعيوبه، ويقارن نفسه بصدام الرئيس، ويجد ان القدر اذا سمح لمثله ان يكون رئيسا، فلم لا يكون المعارض رئيس العراق مستقبلا، ومنهم صديق قضى نحبة بعد السقوط، اذ صرح مرة انه سيكون افضل رئيس للعراق، وقدم خطته الرئاسية التي شملت انجاح العراق دولة وشعبا، وزاد كرمه ليحل في الكيان الاسرائيلي، فأما اسرائيل فقد قال انه سيمنح كل مواطن اسرائيلي نصف مليون دولار حال مغادرته الدولة العبرية، وبذلك تعود فلسطين!.
خطته الوطنية كانت بمنح كل محافظة مليار دولار للنهوض ومليون دولار لكل فرد بلغ الـ 18 عاما!.
ومن يومها والى رحيله كنا نطلق عليه السيد الرئيس.
قدرنا وقدره انه مات و لم يصبح رئيسا ليعيد فلسطين وينهض بالعراق، لكن القدر الرحيم انبت لنا علي العمية، وهو دفّان عريق، ينظر للعراقيين من افق مقبرة وادي السلام، وقد تعهد ضمن حملته للرئاسة ان يجعل نومة الاموات مريحة والمقابر جنة، فكل شخص يقدم رؤيته للامور العامة من خلال تفاصيل عمله، شأنه شأن صديق كان يعمل ميكانيكيا للسيارات، وكان دوما ما يقول ان سبب تأخر العراقيين هو ان” گير ” سيارة الوطن حشر في الثاني، و” الكلچ” لا يستجيب لسحبه للثالث!.
فأن وجد ان المستمع لا يعرف سياقة السيارة، سهل المثال وقال، اذا تعطلت سيارة عائلتك فادفعها و لاتنشغل بدفع سيارة الغير.
كل اولئك غذوا انفسهم بسبب واحد للتفكير بالرئاسة، والسبب هو، ان كان صدام حسين ليس اكثر من شقي من شقاوات الكرخ، فلم لا نكون نحن وبعضنا شـــقاوات سابقون رؤســــاء للعراق!.