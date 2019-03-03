الرئيس الفلسطيني يصل إلى بغداد

بغداد – الزمان

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى بغداد عصر امس الاحد في زيارة رسمية.ويرافق عباس في زيارته رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ومستشاره للشؤون الدبلوماسية.وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم قد كتب في تغريدة له على تويتر اول امس (تستمر بغداد باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي المستمر). واضاف (يزورنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي يومي الثالث و الرابع وتعقبه زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يومي 11 و12 من هذا الشهر). وكان عباس قد التقى برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اول امس السبت على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني بحضور وفد نيابي وسفيرة العراق لدى الأردن وفلسطين صفية السهيل، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي قال انه(جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني). ونقل البيان عن الحلبوسي قوله أن ( العراق داعم للشعب الفلسطيني، وأن شعبه وقيادته ملتزمة وموحدة بالموقف إزاء القضية الفلسطينية، ويرى أن فلسطين دولة وعاصمتها القدس الشريف).وتلقى الحلبوسي في ختام اللقاء دعوة من عباس لزيارة فلسطين.

من جهة اخرى أعلن مسؤول أمريكي أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس بالسفارة في اسرائيل.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قال عند اعلان الدمج في تشرين الاول الماضي إن الهدف هو تحسين (الفاعلية) مشيرا الى ان (هذا الامر لا يشكل تغييرا في السياسة). لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن هذا القرار يشكل خطوة أخرى ضدهم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جمدوا الاتصالات معها بعد قراره العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. ولم يتم إعلان موعد لدمج القنصلية العامة بالسفارة الامريكية في القدس، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الامريكية قال لوكالة فرانس برس رافضا كشف اسمه (من المتوقع أن يحصل ذلك في 4 آذار). وقنصلية القدس العامة التي كانت تمارس بحكم الامر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات اوسلو في التسعينات، ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة.