الرئيس الصيني يدعو الى عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬صينية‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬جدد‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الأربعاء‭ ‬دعوته‭ ‬لتصبح‭ ‬فلسطين‭ ‬‮«‬عضوا‭ ‬كامل‭ ‬العضوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تدعم‭ ‬فلسطين‭ ‬لتصبح‭ ‬دولة‭ ‬كاملة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬إذاعة‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‭ ‬الصينية‭ ‬الرسمية‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المخرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬عباس‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬بكين‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬هي‭ ‬الخامسة‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬‭ ‬وأبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الكبرى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬والتطورات‭ ‬الجديدة‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬شي‭ ‬‮«‬سنعلن‭ ‬اليوم‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬إقامة‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وفلسطين‭ ‬ستمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭.‬

ويجري‭ ‬عباس‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬الصينيين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭.‬‮ ‬‭ ‬وستتناول‭ ‬مباحثات‭ ‬الطرفين‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬للنزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭.‬‮ ‬

سعت‭ ‬بكين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬متحدية‭ ‬النفوذ‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬أثارت‭ ‬قلق‭ ‬واشنطن‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬تشين‭ ‬غانغ‭ ‬قد‭ ‬أبلغ‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬نظيريه‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والفلسطيني‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬سلام،‭ ‬في‭ ‬اتصالين‭ ‬منفصلين‭.‬‮ ‬

وحث‭ ‬تشين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬لاستئناف‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتسهيل‭ ‬لذلك‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭).‬

كذلك،‭ ‬أبلغ‭ ‬تشين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رياض‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬تدعم‭ ‬استئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭.‬

وشدد‭ ‬تشين‭ ‬في‭ ‬الاتصالين‭ ‬على‭ ‬مسعى‭ ‬الصين‭ ‬لمحادثات‭ ‬سلام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وانغ‭ ‬وينبين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬دوري‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬صديق‭ ‬قديم‭ ‬للشعب‭ ‬الصيني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬عربي‭ ‬تستقبله‭ ‬الصين‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يجسد‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الصينية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الجيدة‭ ‬الودية‭ ‬تقليديا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬جوهر‭ ‬قضية‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعلى‭ ‬العدالة‭ ‬والعدل‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

أدت‭ ‬بكين‭ ‬دور‭ ‬وسيط‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬وهما‭ ‬خصمان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ترى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬نفسها‭ ‬الوسيط‭ ‬الرئيسي‭ ‬فيها‭.‬‮ ‬‭ ‬لكن‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬‮ ‬