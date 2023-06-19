الرئيس الصيني يؤكد لبلينكن لبكين احراز تقدم في تحسين العلاقات

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬إثر‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬الإثنين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أنّ‭ ‬البلدين‭ ‬أحرزا‭ ‬تقدّماً‮»‬‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تحسين‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الثنائية‭ ‬وتوصّلا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أرضيّات‭ ‬تفاهم‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحلاّ‭ ‬أيّاً‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭ ‬الجذرية‭ ‬بينهما‭.‬

والتقى‭ ‬بلينكن‭ ‬شي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارة‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬لبكين‭. ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬يزور‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬تقريبًا،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬توتر‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصادين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

والتقى‭ ‬شي‭ ‬وبلينكن‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬بُعيد‭ ‬الساعة‭ ‬16،30‭ (‬08،30‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬استمر‭ ‬اللقاء‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭.‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬لبلينكن‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الصيني‭ ‬أوضح‭ ‬موقفنا‭ ‬واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬التفاهمات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬أنا‭ ‬والرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬شي‭ ‬بحسب‭ ‬مشاهد‭ ‬بثّتها‭ ‬القناة‭ ‬الصينية‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الرسمية‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الطرفين‭ ‬أحرزا‭ ‬تقدّماً‭ ‬وتوصّلا‭ ‬إلى‭ ‬أرضيّات‭ ‬تفاهم‭ ‬حول‭ ‬نقاط‭ ‬محدّدة‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬جيّداً‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬المحادثات‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬في‭ ‬كلّ‭ ‬اجتماع،‭ ‬شدّدتُ‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬المشاركة‭ ‬المباشرة‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬العليا‭ ‬هما‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لإدارة‭ ‬الخلافات‭ ‬بمسؤولية‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تحول‭ ‬المنافسة‭ ‬إلى‭ ‬صراع‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سمعت‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬من‭ ‬نظرائي‭ ‬الصينيين‭. ‬كلانا‭ ‬متّفق‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬علاقاتنا‮»‬‭.‬

لكنّ‭ ‬بلينكن‭ ‬أكّد‭ ‬‮«‬وضوح‭ ‬رؤيته‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬تدهورت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬أوهام‭ ‬بشأن‭ ‬تحديات‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬نختلف‭ ‬بشأنها‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬رفض‭ ‬منه‭ ‬لانتقادات‭ ‬وجّهتها‭ ‬الصين،‭ ‬أصر‭ ‬بلينكن‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬ب»تقويض‮»‬‭ ‬اقتصاد‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬‭ ‬عبر‭ ‬حظر‭ ‬واشنطن‭ ‬الشامل‭ ‬لصادرات‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نرغب‭ ‬برؤية‭ ‬النمو‭ ‬ونرغب‭ ‬برؤية‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ (…) ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬مصلحتنا‭ ‬تزويد‭ ‬الصين‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬ضدنا‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬بلينكن‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تنخرط‭ ‬فيه‭ ‬ببناء‭ ‬برنامج‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووي‭ ‬بطريقة‭ ‬غامضة‭ ‬للغاية‭ ‬وعندما‭ ‬تقوم‭ ‬بانتاج‭ ‬صواريخ‭ ‬تفوق‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت،‭ ‬وعندما‭ ‬تقوم‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لأهداف‭ ‬قمعية،‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬مصلحتنا‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬المحددة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

وبحث‭ ‬الوزير‭ ‬الأميركي‭ ‬والرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬وأكّد‭ ‬بلينكن‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬جدّدت‭ ‬تعهّدها‭ ‬عدم‭ ‬تزويد‭ ‬روسيا‭ ‬أسلحة‭ ‬فتّاكة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭- ‬تلقّينا‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬ولن‭ ‬تقوم‭ ‬بتزويد‭ ‬مساعدة‭ ‬فتّاكة‭ ‬لروسيا‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬