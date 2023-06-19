الرئيس الصيني يؤكد لبلينكن لبكين احراز تقدم في تحسين العلاقات

بكين (أ ف ب) – أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ إثر لقائه في بكين الإثنين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ البلدين أحرزا تقدّماً» على صعيد تحسين علاقاتهما الثنائية وتوصّلا إلى «أرضيّات تفاهم»، لكن من دون أن يحلاّ أيّاً من الخلافات الجذرية بينهما.
والتقى بلينكن شي في ختام زيارة استمرت يومين لبكين. وهو أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ خمسة أعوام تقريبًا، في ظلّ توتر شديد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
والتقى شي وبلينكن في قاعة الشعب الكبرى في بكين بُعيد الساعة 16،30 (08،30 بتوقيت غرينيتش)، وقد استمر اللقاء نصف ساعة.
وقال شي لبلينكن إنّ «الجانب الصيني أوضح موقفنا واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي».
وأضاف شي بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية إنّ «الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة»، معتبراً هذا الأمر «جيّداً».
وبعد المحادثات قال بلينكن «في كلّ اجتماع، شدّدتُ على أنّ المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي «لقد سمعت نفس الشيء من نظرائي الصينيين. كلانا متّفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا».
لكنّ بلينكن أكّد «وضوح رؤيته» بشأن الصين التي تدهورت علاقاتها مع الولايات المتحدة بشدة في السنوات الأخيرة، وأضاف «ليست لدينا أوهام بشأن تحديات إدارة هذه العلاقة. هناك الكثير من القضايا التي نختلف بشأنها بشدة».
وفي رفض منه لانتقادات وجّهتها الصين، أصر بلينكن أن الرئيس جو بايدن لا يسعى إلى القيام ب»تقويض» اقتصاد الصين « عبر حظر واشنطن الشامل لصادرات أشباه الموصلات.
وقال «نرغب برؤية النمو ونرغب برؤية النجاح في كل جزء من العالم بما في ذلك بالتأكيد الاقتصادات الكبرى مثل الصين (…) لكن في ذات الوقت، ليس من مصلحتنا تزويد الصين تكنولوجيا قد يتم استخدامها ضدنا».
وبحسب بلينكن فإنه «في الوقت الذي تنخرط فيه ببناء برنامج أسلحتها النووي بطريقة غامضة للغاية وعندما تقوم بانتاج صواريخ تفوق سرعة الصوت، وعندما تقوم باستخدام التكنولوجيا لأهداف قمعية، كيف سيكون من مصلحتنا توفير هذه التقنيات المحددة إلى الصين».
وبحث الوزير الأميركي والرئيس الصيني في الغزو الروسي لأوكرانيا، وأكّد بلينكن أن الصين جدّدت تعهّدها عدم تزويد روسيا أسلحة فتّاكة.
وقال «نحن ودول أخرى- تلقّينا ضمانات من الصين أنّها لا تقوم ولن تقوم بتزويد مساعدة فتّاكة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا».