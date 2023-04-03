الرئيس التونسي يقبر تكهنات المعارضة حول غيابه

تونس‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬نشرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬مجتمعاً‭ ‬برئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬نجلاء‭ ‬بودن،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬ندّد‭ ‬خلاله‭ ‬بـ»جنون‮»‬‭ ‬التكّهنات‭ ‬التي‭ ‬سرت‭ ‬حول‭ ‬وضعه‭ ‬الصحّي‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬عن‭ ‬أيّ‭ ‬نشاط‭ ‬علني‭. ‬وكانت‭ ‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني،‭ ‬تحالف‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬دعت‭ ‬الحكومة‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬‮«‬غياب‮»‬‭ ‬سعيّد‭ (‬65‭ ‬عاماً‭) ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬أسباب‭ ‬صحيّة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تسجيل‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الرئاسة‭ ‬قال‭ ‬سعيّد‭ ‬إنّ‭ ‬من‭ ‬يتحدّثون‭ ‬عن‭ ‬شغور‭ ‬أو‭ ‬تعذّر‭ ‬مؤقّت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يثيرون‭ ‬إلا‭ ‬الازدراء‭ ‬والاحتقار‮»‬،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬‮«‬يحاولون‭ ‬اختلاق‭ ‬الأزمات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬خصومه‭ ‬‮«‬بلغوا‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬الجنون‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نعرفها‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬غاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‮»‬‭ ‬فباتت‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تداول‭ ‬البعض‭ ‬‮«‬شهادة‭ ‬وفاة‮»‬‭ ‬الرئيس‭. ‬انتقلت‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد،‭ ‬دعت‭ ‬فيه‭ ‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني،‭ ‬تحالف‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬الحكومة‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬‮«‬غياب‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬أسباب‭ ‬صحيّة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬الرئيس‭ ‬بأي‭ ‬نشاط‭ ‬علني‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬22‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬وفق‭ ‬صفحة‭ ‬الرئاسة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬قناة‭ ‬الاتصال‭ ‬الرسمية‭ ‬الوحيدة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تكهنات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬صحيّة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬نجيب‭ ‬الشابي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‮ ‬‭ ‬وتواجه‭ ‬الشعب‭ ‬وتقول‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬صحيّة‭ ‬جعلت‭ ‬الرئيس‭ ‬يتغيّب‭ ‬عن‭ ‬الأنظار‮»‬‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬الشابي‭ ‬السلطات‭ ‬بكشف‭ ‬‮«‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬الصحيّة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بلغنا‭ ‬خبر‭ ‬توعك‭ ‬صحته‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لكننا‭ ‬قررنا‭ ‬التريث‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتابع‭ ‬الشابي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬فراغ‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬السلطة،‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬نجلاء‭ ‬بودن‭ ‬تسيير‭ ‬شؤون‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدستور‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬شغور‭ ‬دائم‭ ‬جراء‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬خطير‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬قدرة‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬البلد،‭ ‬فإن‭ ‬تونس‭ ‬ستواجه‭ ‬‮«‬فراغا‭ ‬خطيرا‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬تشكيل‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حسب‭ ‬قوله‭.‬

وبموجب‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬رئاسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عجز‭ ‬الرئيس‭ ‬حتى‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬الشابي‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يهم‭ ‬التونسيين‭ ‬جميعا‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الشغور‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاورات‭ ‬جدية‭ ‬ومفتوحة‭ ‬حتى‭ ‬يتفق‭ ‬الشعب‭ ‬التونسي‭ ‬والمجتمع‭ ‬التونسي‭ ‬وقواه‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬انتقال‭ ‬سلس‭ ‬للسلطة‮»‬‭.‬‮ ‬

ينفرد‭ ‬سعيّد‭ (‬65‭ ‬عاما‭) ‬بجميع‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬أقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وجمّد‭ ‬نشاط‭ ‬البرلمان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحلّه‭ ‬بمرسوم