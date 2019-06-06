الرئيس التركي يتباحث هاتفياً مع العاهل السعودي بعد غيابه عن قمة مكة

اسطنبول-(أ ف ب) – تباحث الرئيس التركي رجب اردوغان الخميس هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد أيام من الغياب الملحوظ للرئيس التركي عن القمة الاسلامية في مكة المكرمة.

وقالت الرئاسة التركية في بيان ان اردوغان والملك سلمان تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر وبحثا “القضايا الثنائية والاقليمية”.

وجاء الاتصال بعد غياب اردوغان عن قمة منظمة المؤتمر الاسلامي نهاية الاسبوع الماضي. ومثل تركيا فيها وزير خارجيتها.

والعلاقات بين السعودية وتركيا معقدة ويشوبها التنافس الاقليمي والارتياب المتبادل، خصوصا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الخريف الماضي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكانت هذه القضية التي أثارت ردود فعل دولية كبيرة، خصوصا اثر “تسريبات” مدروسة من تركيا، أساءت لصورة المملكة السعودية وخصوصا ولي عهدها الامير محمد بن سلمان.

واتهم مسؤولون اتراك هذا الاخير بتدبير مقتل خاشقجي، الامر الذي تنفيه قطعيا السلطات السعودية.