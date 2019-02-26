الرئيس الإيراني يرفض إستقالة وزير الخارجية

ظريف: غادرت الوزارة حفاظاً على مكانتها والمصالح القومية

طهران – رزاق نامقي

عزا وزير الخارجية الإيراني المستقيل محمد جواد ظريف الاسباب التي دفعته الى تقديم استقالته من المنصب الى ما وصفه بـ(الدفاع عن مكانة الوزارة وموقعها في العلاقات الخارجية). وقال ظريف في تصريح امس دون أن يحدد مصير استقالته بشكل قاطع ان (استقالتي جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع الوزارة في العلاقات الخارجية)، داعيا الى (الحفاظ على مكانة الخارجية كأمر مصيري للحفاظ على الأمن القومي الإيراني)، واضاف (رأيت من واجبي أن استقيل للحفاظ على المصالح القومية الإيرانية وقوة إيران مقابل عدم مراعاة مكانة الخارجية)، وتابع (لست حزينا او منزعجا من أحد ولست بحاجة إلى ترضية من أحد). وارجع مصدر استقالة ظريف الى عدم تنسيق مكتب رئيس الجمهورية حسن روحاني معه بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران.ولفت المصدر في تصريح امس الى ان (هناك احتمالًا كبيرًا أن يتراجع ظريف عن استقالته ويستأنف نشاطه في الوزارة)، مرجحا ان يتدخل المرشد الأعلى عل? الخامنئي في الموضوع وقال ان تدخله (سيكون الطريق الوحيد لإقناع ظريف بالعدول عن قرار الاستقالة) . وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، امس أن روحاني رفض استقالة ظريف. وأضاف قاسمي في تصريح أن (كل التفسيرات والتحليلات بشأن أسباب استقالة ظريف غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة.

وفي وقت لاحق كتب رئيس مكتب روحاني على حسابه على إنستغرام انه وفقا لما قاله روحاني، ليس لدى إيران سوى سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد. ونشر محمود واعظي صورة تجمع روحاني وظريف واضاف ان خطاب روحاني فيه اشادة بوزير خارجيته، وهو دليل واضح على الرضا الكامل لممثل شعب إيران، من المواقف والأداء الذكي والفعال لظريف، ورد قوي على بعض التحليلات الكاذبة والمنحرفة)، على حد تعبيره. كما نفى واعظي في صفحته على تويتر صحة الأنباء القائلة بقبول روحاني استقالة ظريف وأكد أنها غير صحيحة.وطالب عدد كثير من النواب الايرانيين ببقاء ظريف في منصبه . وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي علي نجفي خوشرودي إن (160من النواب بصدد توقيع رسالة موجهة لظريف يطالبونه فيها بمواصلة مهامه في وزارة الخارجية)، مؤكداً ان (135 نائبا وقعوا على رسالة موجهة الى روحاني يدعمون فيها ظريف).واعرب النواب الموقعون على الرسالة عن اسفهم لاستقالة ظريف واصفين اياه بأنه الوزير الاكثر مصداقية وكفاءة في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة في ايران) واشادوا بجهود وزير الخارجية الدؤوب؛ مؤكدين ضرورة (استمرار خدمات ظريف وقيادته للدبلوماسية الايرانية، والمزيد من التنسيق في مجال الدبلوماسية والشؤون الدولية للبلاد.(ودعا النواب رئيس الجمهورية الى عدم الموافقة علي الاستقالة . ومن ردود الفعل الخارجية على الاستقالة ، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط على صفحته الرسمية على تويتر مغردا (ستفقد الدبلوماسية الإيرانية أبرز رموزها ألا وهو محمد جواد ظريف الذي كان مهندس الاتفاق النووي بين ايران والغرب)، وأضاف ان (ظريف ضحية المتشددين في ايران الذين عارضوا التسوية أساسا ويتحكمون بالقرار).