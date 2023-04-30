الرئيس الإيراني مستقبلاً نظيره العراقي: وجود القوات الأجنبية مضر بأمن المنطقة

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

انتقد‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإيرانيون‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والذي‭ ‬يعرض‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬للخطر‭ ‬على‭ ‬قولهم،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬طهران‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭.‬

تتنافس‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران،‭ ‬العدوان‭ ‬اللدودان‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬غزو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬والذي‭ ‬أطاح‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتبر‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والأجانب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مفيدا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ان‭ ‬وجود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يضر‭ ‬بأمن‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيسي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬مصالحنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاميركيين‮ ‬يفكرون‭ ‬بمصالحهم‭ ‬وليس‭ ‬بمصالح‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬‮«‬الأميركيون‭ ‬ليسوا‭ ‬أصدقاء‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬هم‭ ‬مخلصون‭ ‬لأصدقائهم‭ ‬الأوروبيين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬وجود‭ ‬أميركي‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‮»‬‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬خاضا‭ ‬حربًا‭ ‬استمرت‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الثمانينات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين‭ ‬ذي‭ ‬الأغلبية‭ ‬الشيعية‭ ‬تحسنت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬ونظامه‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬عليه‭ ‬السنة‭.‬

أصبح‭ ‬العراق‭ ‬ركيزة‭ ‬اقتصادية‭ ‬رئيسية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية،‭ ‬بينما‭ ‬تزود‭ ‬طهران‭ ‬بغداد‭ ‬بالغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬اليومية‭.‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬‮«‬تتواصل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬أمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬العراق‭ ‬وحدوده‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

ساهم‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬2500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وينتشر‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

ويتواجد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬