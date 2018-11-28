الرئيس الأوكراني يوقع قانون الطوارئ بالرغم من تحذيرات بوتين

كييف,- موسكو -الزمان (أ ف ب)

وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء قانون الطوارئ الذي أقره البرلمان في أوكرانيا على خلفية التصعيد الأخير مع روسيا، حسب ما أعلن المتحدث باسمه.

بالرغم من تحذيرات الرئيس الروسي بوتن

وكتب المتحدث سفياتوسلاف تسيغولكو على فيسبوك أن “الرئيس بوروشنكو وقع القانون” في إشارة إلى القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني الاثنين والذي يُفترض أن يُطبق لثلاثين يوماً في عشر مناطق حدودية وساحلية في البلاد.

وجاء تصويت البرلمان الإثنين بعد طلب الرئيس فرض قانون الطوارئ.

وخيم التباس على مسألة دخول قانون الطوارئ حيّز التنفيذ، في وقت تحدثت بعض الهيئات الرسمية الأوكرانية الأربعاء عن بدء تطبيقه الاثنين.

وتعذّر الاتصال بالمتحدث باسم الرئاسة لتوضيح الوضع.

وفُرض قانون الطوارئ لثلاثين يوماً في عشر مناطق حدودية في البلاد ومناطق ساحلية مطلة على البحر الأسود وبحر آزوف، بعد حادثة بين سفن أوكرانية وروسية قبالة القرم الأحد.

وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة الأحد إثر اتّهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف.

وصرّح رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان في مستهلّ جلسة حكومية الأربعاء “يجب أن نكون جميعاً مستعدين لصدّ عدوان من عدوتنا التي كانت منذ وقت قليل” فقط “جارتنا”.

وأكدت السلطات الأوكرانية مرات عدة أن قانون الطوارئ الذي يُتيح لها أن تقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامّة، لديه طابع “وقائي” بشكل أساسي.

وقال الرئيس بوروشنكو مساء الثلاثاء في حديث تلفزيوني “هدف قانون الطوارئ يتمثل بإثبات أن العدو سيدفع ثمناً غالياً كثيراً إذا قرر مهاجمتنا. وسيكون ذلك مفاجأة سيئة توقف المجانين الذين لديهم مشروع مهاجمة أوكرانيا”.

ومن المتوقع أن تعقد وزارة الدفاع مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الأربعاء لشرح كيفية تطبيق قانون الطوارئ على مستوى القوات المسلحة.