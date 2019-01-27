الرئيس‭ ‬الفنزويلي‭ ‬يرفض‭ ‬المهلة‭ ‬الأوربية‭ ‬والبابا‭ ‬يريد‭ ‬حلاً‭ ‬عادلاً

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انقرة‭ – ‬روما‭ – ‬الزمان‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ ‬

رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬الفنزويلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادورو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬الأحد‭ ‬المهلة‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬له‭ ‬للدعوة‭ ‬لانتخابات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬مصرا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأوروبا‭.‬

وقال‭ ‬مادورو‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬تورك‭ ‬وتمت‭ ‬دبلجتها‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬الإسبانية‭ ‬عليهم‭ ‬سحب‭ ‬هذه‭ ‬المهلة‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يعطينا‭ ‬مهلة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فنزويلا‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأوروبا‭. ‬هذه‭ ‬وقاحة‭ ‬تامة،‭ ‬واصفا‭ ‬تحركات‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأنها‭ ‬خطأ‭.‬طالب‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الاحد‭ ‬بحل‭ ‬عادل‭ ‬وسلمي‭ ‬في‭ ‬فنزويلا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اضطرابات‭ ‬ونزاعا‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادورو‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬المعارض‭ ‬خوان‭ ‬غوايدو‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬نفسه‭ ‬رئيسا‭ ‬بالوكالة‭. ‬وهددت‭ ‬واشنطن‭ ‬برد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬للمعارضة‭ . ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬العالمية‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬بنما‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬(البلاد)،‭ ‬اطلب‭ ‬من‭ ‬الرب‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬وسلمي‭ ‬لتجاوز‭ ‬الازمة‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وحذرت‭ ‬قوى‭ ‬أوروبية‭ ‬بينها‭ ‬فرنسا‭ ‬وهولندا‭ ‬وألمانيا‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تعترف‭ ‬بزعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬خوان‭ ‬غوايدو‭ ‬كرئيس‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬دعا‭ ‬مادورو‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬بينما‭ ‬منحته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬مهلة‭ ‬مشابهة‭.‬

وأعلن‭ ‬غوايدو،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬(البرلمان)،‭ ‬نفسه‭ ‬رئيسا‭ ‬بالوكالة‭ ‬لفنزويلا‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬حاشدة‭ ‬نظمتها‭ ‬المعارضة‭ ‬ضد‭ ‬مادورو‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬دعمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬البرازيل‭ ‬وكولومبيا‭ ‬إعلان‭ ‬غوايدو‭. ‬لكن‭ ‬مادورو‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬إن‭ ‬غوايدو‭ ‬ينتهك‭ ‬الدستور‭ ‬واتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬بـمحاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬على‭ ‬حكمه‭. ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬مرتبط‭ ‬بأميركا‭. ‬إنهم‭ ‬يهاجموننا‭ ‬ويعتقدون‭ ‬أن‭ ‬فنزويلا‭ ‬حديقتهم‭ ‬الخلفية‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬سيتجاوز‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬سلطته‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬الحوار‭. ‬لكنه‭ ‬استبعد‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وقال‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا‭ ‬لكنه‭ ‬مستبعد‭. ‬بعثت‭ ‬رسائل‭ ‬كثيرة‭ ‬إلى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

ووطد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬مؤخرا‭ ‬علاقته‭ ‬بمادورو‭ ‬حيث‭ ‬زاره‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كراكاس‭.‬

وزار‭ ‬مادورو‭ ‬تركيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الوطنية‭ ‬والرئاسية‭ ‬حيث‭ ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬بأنه‭ ‬صديق‭ ‬لكراكاس‭.‬

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