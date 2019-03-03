الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬خاطفة‭ ‬لبغداد‭ ‬

بغداد‭ ‬‭- ‬عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

لساعات‭ ‬قليلة‭ ‬زار‭ ‬امس‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬بغداد‭ ‬والتقى‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬«لبحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين»‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬الذي‭ ‬اضاف‭ . ‬إن‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬يمتلك‭ ‬حضورا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يساعده‭ ‬بتحقيق‭ ‬مطالب‭ ‬الفلسطينيين»‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬عباس‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء:‭ ‬«اطلعت‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬على‭ ‬تطورات‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬والانتهاكات‭ ‬بالقدس»‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬نقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬خبراً‭ ‬عاجلاً‭ ‬مفاده،‭ ‬«وصول‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الى‭ ‬بغداد»‭. ‬وفي‭ ‬صعيد‭ ‬متصل‭ ‬،‭ ‬اتهم‭ ‬الأردن‭ ‬الأحد‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬«ممنهج»‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وإدارته‭ ‬عبر‭ ‬إبعاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬والمقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬العظيم‭ ‬سلهب‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬ونائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لدائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الاسلامية‭ ‬الشيخ‭ ‬ناجح‭ ‬بكيرات‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬والمقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالناصر‭ ‬أبوالبصل‭ ‬إن‭ ‬«سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أبعدت‭ ‬اليوم‭ ‬(الأحد)‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬سلهب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أوقاف‭ ‬القدس،‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬الصفة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬لمدة‭ ‬أربعين‭ ‬يوماً‭ ‬عن‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف،‭ ‬وكذلك‭ ‬ناجح‭ ‬بكيرات‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬أوقاف‭ ‬القدس‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر»‭.‬

واضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬اوردتها‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الاردنية‭ ‬أن‭ ‬«شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬استدعت‭ ‬عددا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬منهم‭ ‬مهدي‭ ‬عبد‭ ‬الهادي،‭ ‬واقتحمت‭ ‬منزل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬حاتم‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬وسلمته‭ ‬استدعاء‭ ‬للتحقيق»‭.‬

واوضح‭ ‬أبو‭ ‬البصل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬«تصرف‭ ‬مرفوض‭ ‬وتصعيد‭ ‬جديد‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬إدارة‭ ‬اوقاف‭ ‬القدس،‭ ‬وترهيب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬تشكيله‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني‭ ‬مؤخراً»،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬«هذا‭ ‬مساس‭ ‬مباشر‭ ‬بالوصاية‭ ‬الهاشمية‭ ‬على‭ ‬المقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية»‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬«اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬التعسفية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬(هو)‭ ‬استهداف‭ ‬ممنهج‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬ولإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬ومجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬رئيساً‭ ‬وأعضاء»‭.‬