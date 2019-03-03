الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬خاطفة‭ ‬لبغداد‭ ‬

بغداد - عمان – الزمان
لساعات قليلة زار امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بغداد والتقى عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية «لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين» بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي الذي اضاف . إن عبد المهدي بحسب البيان ان العراق يمتلك حضورا قويا في المنطقة يساعده بتحقيق مطالب الفلسطينيين». بدوره، قال عباس بعد اللقاء: «اطلعت عبد المهدي على تطورات الاوضاع في فلسطين والانتهاكات بالقدس». وفي وقت سابق من يوم أمس، نقل التلفزيون الرسمي خبراً عاجلاً مفاده، «وصول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بغداد». وفي صعيد متصل ، اتهم الأردن الأحد إسرائيل باستهداف «ممنهج» للمسجد الأقصى وإدارته عبر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب 40 يوما ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ ناجح بكيرات أربعة أشهر من الحرم القدسي. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبوالبصل إن «سلطات الاحتلال أبعدت اليوم (الأحد) الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر».
واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية أن «شرطة الاحتلال استدعت عددا آخر من أعضاء المجلس منهم مهدي عبد الهادي، واقتحمت منزل عضو المجلس حاتم عبد القادر وسلمته استدعاء للتحقيق».
واوضح أبو البصل أن هذا «تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف الى تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخراً»، مشيرا الى ان «هذا مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية».
ورأى أن «اتخاذ هذه الاجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال (هو) استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاء».