الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬يؤكد‭ ‬دعمه‭ ‬الثابت‭ ‬لمصالح‭ ‬روسيا‭ ‬الأساسية

التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬بكين‭ ‬70‭ ‬مليار‭ ‬دولار

رئىس‭ ‬فاغنر‭ ‬يعلن‭ ‬مقتل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬سجين‭ ‬من‭ ‬مجنديه‭ ‬في‭ ‬القتال

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬بكين‭ ‬لمصالح‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬الأساسية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ميخائيل‭ ‬ميشوستين‭.‬

تعد‭ ‬زيارة‭ ‬ميشوستين‭ ‬الأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬مسؤول‭ ‬روسي‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأفاد‭ ‬شي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬لتصريحاته‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬سيواصلان‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الثابت‭ ‬لبعضهما‭ ‬البعض‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمصالح‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الأساسية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬‮«‬الدفع‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‮»‬‭ ‬و»رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬والاستثماري‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أقر‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلحة‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين،‭ ‬بأن‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬سجين‭ ‬جندتهم‭ ‬فاغنر‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الروسية،‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬باخموت‭ ‬الدامية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بريغوجين‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرها‭ ‬المدون‭ ‬المؤيد‭ ‬للكرملين‭ ‬كونستانتين‭ ‬دولغوف

مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬اخترت‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬معتقل،‭ ‬قُتل‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‮»‬‭. ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬المحترفين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬القتال،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عددهم‭ ‬بدقة‭.‬‮ ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬الخسائر‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬لدي‭ ‬منخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف،‭ ‬وعدد‭ ‬الجرحى‭ ‬بضعفين‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬بريغوجين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬علنًا‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬خسائر‭ ‬مجموعته،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السرية‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬لديه‭.‬‮ ‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬تقريره‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬5900‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭.‬

وقدّرت‭ ‬وثائق‭ ‬أميركية‭ ‬سرية‭ ‬سُربة‭ ‬مؤخرا‭ ‬الخسائر‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بين‭ ‬35500‭ ‬و43500‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬قدّرت‭ ‬الخسائر‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬17500،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬تشكل‭ ‬تقديرات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭.‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬جنّد‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬خلال‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفياتية‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬السجون،‭ ‬ووعد‭ ‬المعتقلين‭ ‬بإلغاء‭ ‬عقوباتهم‭ ‬إذا‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬القتال‭.‬‮ ‬وخلال‭ ‬معركة‭ ‬باخموت‭ ‬أكدت‭ ‬كييف‭ ‬أن‭ ‬وحدات‭ ‬فاغنر‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬سجناء‭ ‬سابقين‭ ‬نفذت‭ ‬هجمات‭ ‬شبه‭ ‬انتحارية‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وتكبدت‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭.‬ويتهم‭ ‬بريغوجين‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬العليا‭ ‬بعدم‭ ‬مدّه‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتجنب‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬حالياً‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المقرّبين‭ (‬الجنود‭) ‬قتلوا‭. ‬ربما‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬إخفاء‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬الجنرالات‭ ‬الروس‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬أطفالهم‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭.‬‮ ‬

والتقى‭ ‬ميشوستين‭ ‬بنظيره‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬كه‭ ‬تشيانغ‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬كبير‭ ‬أقيم‭ ‬له‭ ‬خارج‭ ‬قاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬بلغت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬مستويات‭ ‬رفيعة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تتسم‭ ‬بالاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬لمصالح‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬والرغبة‭ ‬بالاستجابة‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬للتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بازدياد‭ ‬الاضطرابات‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬وضغط‭ ‬العقوبات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬بأسره‮»‬‭.‬‮ ‬

أشاد‭ ‬لي‭ ‬بدوره‭ ‬بـ»شراكة‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الشامل‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬في‭ ‬الحقبة‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬زيارتكم‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬ستترك‭ ‬بصمة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

تعد‭ ‬الصين‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لروسيا‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬فقُدّرت‭ ‬بـ190‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬الجمارك‭ ‬الصينية‭.‬

ولفت‭ ‬لي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬بلغ‭ ‬70‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬زيادة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬لآخر‭ ‬تتجاوز‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬المئة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يزداد‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬أيضا‭.. ‬تتطور‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت‮»‬‭.‬

قدم‭ ‬ميشوستين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬برفقة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بينهم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬ملف‭ ‬السياسات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالطاقة‭.‬