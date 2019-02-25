الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬يلتقى‭ ‬خامنئي‭ ‬وروحاني‭ ‬في‭ ‬طهران

ترحيل‭ ‬عوائل‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬العراق

‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬والرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭.‬

وأوردت‭ ‬حسابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬أجرى‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬عمل‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬طهران‮»‬‭ ‬تخللها‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬‮«‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬قيادة‭ ‬وشعباً‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬لسوريا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

واستعرض‭ ‬الأسد‭ ‬مع‭ ‬خامنئي‭ ‬‮«‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬الراسخة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬‮«‬العامل‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬صمود‭ ‬سوريا‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬مخططات‭ ‬الدول‭ ‬المعادية،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬البلدين‭ ‬وزعزعة‭ ‬استقرارهما‭ ‬ونشر‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬للأسد‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2010،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬البلدين‭ ‬اتفاق‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭ ‬‮«‬طويل‭ ‬الأمد‮»‬،‭ ‬شمل‭ ‬قطاعات‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬النفط‭ ‬والطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والزراعة‭ ‬والقطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬قدّمت‭ ‬إيران‭ ‬دعماً‭ ‬سياسياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬لدمشق‭. ‬وبادرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬ائتماني‭ ‬بلغت‭ ‬قيمته‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬5‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ترسل‭ ‬مستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬معاركه‭.‬

ووقع‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2018‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬عسكرية‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬طهران‭ ‬الدعم‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬والصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أجراها‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬أمير‭ ‬حاتمي‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭.‬

وبحسب‭ ‬نشرة‭ ‬‮«‬سيريا‭ ‬ريبورت‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬منحت‭ ‬شركات‭ ‬حكومية‭ ‬سورية‭ ‬الشركات‭ ‬الايرانية‭ ‬حصرية‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬مناقصات‭ ‬عدة‭.‬

وفي‭ ‬سوريا‭ ‬،خرجت‭ ‬46‭ ‬شاحنة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الإثنين‭ ‬محملة‭ ‬بالمئات‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرجال‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬دفعة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقرّب‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬معركتها‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭.‬

وتنتظر‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬انتهاء‭ ‬اجلاء‭ ‬المدنيين،‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارها‭ ‬باقتحام‭ ‬الجيب‭ ‬المحاصر‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬استسلام‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬‮«‬خلافة‮»‬‭ ‬أثارت‭ ‬الرعب‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬سنوات‭.‬

وعند‭ ‬نقطة‭ ‬الفرز‭ ‬المخصصة‭ ‬لتفتيش‭ ‬الخارجين،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬الباغوز،‭ ‬شاهدت‭ ‬مراسلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬شاحنة‭ ‬تشقّ‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية،‭ ‬محملة‭ ‬بالمئات‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬المنقبات‭ ‬مع‭ ‬أطفالهن‭ ‬ورجال‭ ‬غطوا‭ ‬وجوههم‭ ‬بكوفيات‭.‬

وبدت‭ ‬الشاحنات‭ ‬مكتظة‭ ‬بركابها‭ ‬الذين‭ ‬غطت‭ ‬الغبار‭ ‬ملابسهم،‭ ‬وبينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬اصطحب‭ ‬أحدهم‭ ‬عكازيه‭ ‬بينما‭ ‬جلس‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬نقال‭. ‬وجلس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الشاحنة‭ ‬بينما‭ ‬وقفت‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬متراص‭ ‬داخل‭ ‬مقطورتها‭.‬

وتوقع‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬حيث‭ ‬يُحاصر‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وتقدر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬داخل‭ ‬الجيب‭ ‬صباحاً‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬جمعتها‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬تمّ‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬مؤخراً‭.‬

وخرج‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬والجمعة،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين،‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬شمالاً‭ ‬بعد‭ ‬خضوعهم‭ ‬لعملية‭ ‬تفتيش‭ ‬وتدقيق‭ ‬في‭ ‬هوياتهم،‭ ‬بينما‭ ‬تمّ‭ ‬نقل‭ ‬الرجال‭ ‬المشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬اعتقال‭.‬

وقبل‭ ‬وصول‭ ‬الشاحنات،‭ ‬بدت‭ ‬نقطة‭ ‬الفرز‭ ‬خالية‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬من‭ ‬خرجوا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬السابقة‭ ‬كالبطانيات‭ ‬وعبوات‭ ‬المياه‭ ‬البلاستيكية‭ ‬ومعلبات‭ ‬طعام‭ ‬فارغة‭ ‬وثياب‭ ‬مرمية‭.‬

وتجمع‭ ‬مقاتلون‭ ‬ومقاتلات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬تناول‭ ‬بعضهم‭ ‬الطعام‭ ‬وتبادلوا‭ ‬الأحاديث‭ ‬بانتظار‭ ‬وصول‭ ‬المدنيين‭ ‬ليبدأوا‭ ‬مجدداً‭ ‬عملية‭ ‬تفتيش‭ ‬مرهقة‭ ‬تستمر‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭.‬

ويعرب‭ ‬بعضهم‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دفعة‭ ‬الإثنين‭ ‬الأخيرة‭. ‬ويقول‭ ‬أحدهم‭ ‬ويدعى‭ ‬مظلوم‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الأمر‭. ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬نقول‭ ‬اليوم‭ ‬‭(‬سننتهي‭). ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الأمر‭ ‬اليوم‭ ‬قبل‭ ‬غد‮»‬‭.‬