الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬يلتقى‭ ‬خامنئي‭ ‬وروحاني‭ ‬في‭ ‬طهران

ترحيل عوائل داعش من آخر جيب في سوريا الى العراق
التقى الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو ثماني سنوات.
وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أجرى «زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران» تخللها تقديم الشكر «للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب».
واستعرض الأسد مع خامنئي «علاقات الأخوة الراسخة» بين الشعبين والتي شكلت «العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية، التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل»، وفق المصدر ذاته.
وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للأسد الى طهران منذ العام 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي «طويل الأمد»، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.
ومنذ بدء النزاع السوري في منتصف آذار/مارس 2011، قدّمت إيران دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لدمشق. وبادرت في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه.
ووقع البلدان في آب/أغسطس 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا.
وبحسب نشرة «سيريا ريبورت» الإلكترونية الاقتصادية، منحت شركات حكومية سورية الشركات الايرانية حصرية التقديم على مناقصات عدة.
وفي سوريا ،خرجت 46 شاحنة على الأقل الإثنين محملة بالمئات من النساء والأطفال والرجال من جيب تنظيم الدولة الإسلامية المحاصر في شرق سوريا، في دفعة هي الثالثة في غضون أسبوع، ما من شأنه أن يقرّب قوات سوريا الديموقراطية من حسم معركتها ضد الجهاديين.
وتنتظر هذه القوات انتهاء اجلاء المدنيين، لاتخاذ قرارها باقتحام الجيب المحاصر داخل بلدة الباغوز، في حال عدم استسلام مقاتلي التنظيم، تمهيداً لإعلان انتهاء «خلافة» أثارت الرعب على امتداد سنوات.
وعند نقطة الفرز المخصصة لتفتيش الخارجين، على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً شمال الباغوز، شاهدت مراسلة فرانس برس أكثر من 46 شاحنة تشقّ طريقها في منطقة صحراوية، محملة بالمئات من النساء المنقبات مع أطفالهن ورجال غطوا وجوههم بكوفيات.
وبدت الشاحنات مكتظة بركابها الذين غطت الغبار ملابسهم، وبينهم عدد من الجرحى، اصطحب أحدهم عكازيه بينما جلس آخر على كرسي نقال. وجلس عدد من الرجال على سطح الشاحنة بينما وقفت النساء بشكل متراص داخل مقطورتها.
وتوقع مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي لفرانس برس صباح الإثنين «خروج عدد كبير من المدنيين اليوم» من الباغوز، حيث يُحاصر التنظيم في نصف كيلومتر مربع، آملاً أن تكون هذه «الدفعة الأخيرة».
وتقدر قوات سوريا الديموقراطية أنّ «نحو خمسة آلاف شخص» كانوا موجودين داخل الجيب صباحاً استناداً إلى معلومات جمعتها من الذين تمّ إجلاؤهم مؤخراً.
وخرج نحو خمسة آلاف شخص على دفعتين الأربعاء والجمعة، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين، وصلوا إلى مخيم الهول شمالاً بعد خضوعهم لعملية تفتيش وتدقيق في هوياتهم، بينما تمّ نقل الرجال المشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف إلى مراكز اعتقال.
وقبل وصول الشاحنات، بدت نقطة الفرز خالية إلا من مخلفات من خرجوا في الأيام السابقة كالبطانيات وعبوات المياه البلاستيكية ومعلبات طعام فارغة وثياب مرمية.
وتجمع مقاتلون ومقاتلات من قوات سوريا الديموقراطية في المكان. تناول بعضهم الطعام وتبادلوا الأحاديث بانتظار وصول المدنيين ليبدأوا مجدداً عملية تفتيش مرهقة تستمر ساعات طويلة.
ويعرب بعضهم عن أمله في أن تكون دفعة الإثنين الأخيرة. ويقول أحدهم ويدعى مظلوم (29 عاماً) «نريد أن ينتهي الأمر. كل يوم نقول اليوم (سننتهي). نتمنى أن ينتهي الأمر اليوم قبل غد».