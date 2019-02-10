الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬ينهي‭ ‬التكهنات‭ ‬معلناً‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة

الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

أنهى‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬البالغ‭ ‬81‭ ‬عاما‭ ‬والمريض،‭ ‬أشهرا‭ ‬من‭ ‬التكهنات،‭ ‬بإعلان‭ ‬ترشحه‭ ‬الى‭ ‬ولاية‭ ‬خامسة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل‭. ‬والتزم‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الصمت‭ ‬حول‭ ‬نيته‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬رغم‭ ‬ضغوط‭ ‬يمارسها‭ ‬معسكره‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬اشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬تقديم‭ ‬الترشيحات‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬بعض‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬إمكانية‭ ‬ترشحه‭. ‬وقال‭ ‬بوتفليقة‭ ‬في‭ ‬«رسالة‭ ‬للأمة»‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬انه‭ ‬«استجابةً‭ ‬لكل‭ ‬المناشدات‭ ‬والدّعوات،‭ ‬ولأجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭ ‬الأسمى،‭ ‬أعلن‭ ‬اليوم‭ ‬ترشحي‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لشهر‭ ‬أفريل‭ ‬المقبل»‭. ‬وتعززت‭ ‬فرضية‭ ‬ترشحه‭ ‬منذ‭ ‬اسبوع‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬اربعة‭ ‬احزاب‭ ‬تشكل‭ ‬التحالف‭ ‬الرئاسي‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬اختياره‭ ‬مرشحا‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬والسبت،‭ ‬جدد‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يتزعم‭ ‬التحالف‭ ‬الرئاسي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ترشيح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬كبير‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الجزائرية‭. ‬ويستخدم‭ ‬بوتفليقة‭ ‬كرسيا‭ ‬متحركا‭ ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬شوهد‭ ‬علناً‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬لجلطة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬تكفل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬آنذاك‭ ‬عبد‭ ‬المالك‭ ‬سلال‭ ‬باعلان‭ ‬ترشحه‭. ‬وأشار‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الى‭ ‬مرضه‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬قائلا‭ ‬«بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬بنفس‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬التي‭ ‬كنتُ‭ ‬عليها،‭ ‬ولم‭ ‬أخف‭ ‬هذا‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬شعبنا،‭ ‬إلاّ‭ ‬أنّ‭ ‬الإرادة‭ ‬الراسخة‭ ‬لخدمة‭ ‬وطني‭ ‬لم‭ ‬تغادرني‭ ‬قَطُّ،‭ ‬بل‭ ‬وستُمكنُني‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬الصعاب‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمرض،‭ ‬و‭ ‬كل‭ ‬امرئ‭ ‬يمكنه‭ ‬التعرض‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام»‭.‬

ولن‭ ‬يقوم‭ ‬بوتفليقة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬بالحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬بسبب‭ ‬مرضه،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مناصريه‭ ‬وعدوا‭ ‬بحملة‭ ‬قوية‭ ‬سيديرها‭ ‬عبد‭ ‬المالك‭ ‬سلال‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬2004‭ ‬و2009‭ ‬و2014‭.‬

وأكد‭ ‬سلال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لتلفزيون‭ ‬النهار‭ ‬عقب‭ ‬اعلان‭ ‬ترشح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الاحد‭ ‬«أنا‭ ‬مسرور‭ ‬بتعييني‭ ‬مديرا‭ ‬لحملة‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتفليقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬مواصلة‭ ‬الكفاح‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بوتفليقة‭ ‬جاء‭ ‬بمشروع‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬البلاد»‭.‬

ووعد‭ ‬بوتفليقة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتخابه‭ ‬«تنظيم‭ ‬ندوة‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة»‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬«اقتراح‭ ‬حلول‭ ‬تحظى‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬التوافق»‭ ‬وعلى‭ ‬ضوئها‭ ‬«إعداد‭ ‬أرضية‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬واجتماعية»‭.‬

وبين‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬ستناقشها‭ ‬الندوة‭ ‬«القضاء‭ ‬على‭ ‬آفة‭ ‬البيروقراطية»‭ ‬و»مكافحة‭ ‬الفساد»‭ ‬وجذب‭ ‬الشباب‭ ‬«للـمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية»‭.‬

و»يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تقترح‭ ‬الندوة‭ ‬الوطنية‭ ‬أيضًا‭ ‬إثراءً‭ ‬عميقا‭ ‬للدستور(‭…‬)وسوف‭ ‬تُعرضُ‭ ‬عليَّ‭ ‬الاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬ستتمخض‭ ‬عن‭ ‬الندوة‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجسيدها‭ ‬وفق‭ ‬الطرق‭ ‬والـمناسبة»‭ ‬بحسب‭ ‬الرسالة‭.‬

وسينافس‭ ‬بوتفليقة‭ ‬رئيس‭ ‬أكبر‭ ‬حزب‭ ‬معارض‭ ‬«حركة‭ ‬مجتمع‭ ‬السلم»‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬مقري‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬ترشحه‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اللواء‭ ‬المتقاعد‭ ‬علي‭ ‬غديري،‭ ‬وهو‭ ‬أوّل‭ ‬من‭ ‬أعلن‭ ‬ترشّحه‭ ‬بعد‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬معروفا‭ ‬لدى‭ ‬الجزائريين‭.‬

وأبدى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبق‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فليس‭ ‬نيته‭ ‬الترشح‭ ‬لكنه‭ ‬ينتظر‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬لحزبه‭ ‬«طلائع‭ ‬الحريات»‭.‬

وكان‭ ‬بن‭ ‬فليس‭ ‬المنافس‭ ‬الأبرز‭ ‬لبوتفليقة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2004‭ ‬(6,4‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات)،‭ ‬وفي‭ ‬2014‭ ‬(حصل‭ ‬على‭ ‬12,3‭ ‬بالمئة)‭.‬