الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬التوسط‭ ‬لوقف‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا

بوتين‭ ‬يشيد‭ ‬بدور‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬دعمه

ابوظبي‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأحد‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المجتمع‭ ‬والشباب‭.‬

ودعم‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬البطريرك‭ ‬كيريل‭ ‬بالكامل‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬شعائر‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬المسيح‭ ‬المخلص‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬أود‭ ‬الاعراب‭ ‬عن‭ ‬تقديري‭ ‬العميق‭ ‬لعملكم‭ ‬الدؤوب‭ ‬والمتفاني‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬قيمنا‭ ‬التاريخية‭ ‬والروحانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والعائلية،‭ ‬في‭ ‬تثقيف‭ ‬الشباب‭ ‬وتنويرهم‮»‬‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬بوتين‭ ‬فإن‭ ‬دور‭ ‬الكنيسة‭ ‬له‭ ‬‮«‬أهمية‮»‬‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬نواجه‭ ‬فيه‭ ‬تحديات‭ ‬خطرة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وساطة‭ ‬مشتركة‭ ‬للحرب‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬متهما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬بإطالة‭ ‬أمد‭ ‬الصراع‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬لولا‭ ‬يتحدث‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارتين‭ ‬رسميتين‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬والصين،‭ ‬عبر‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬انضمام‭ ‬البلدين‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬عشرين‮»‬‭ ‬سياسية‭ ‬لمحاولة‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بالغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬اليساري‭ ‬عبر‭ ‬مترجم‭ ‬رسمي،‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬اتخذتها‭ ‬دولتان‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬‮«‬بوتين‭ ‬لا‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬مبادرات‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬و‭(‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭) ‬زيلينسكي‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لا‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬مبادرات‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تواصلان‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭. ‬لذلك‭ ‬عليهم‭ ‬الجلوس‭ ‬حول‭ ‬الطاولة‭ ‬والقول‭: +‬كفى‭+‬‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الصين،‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬واشنطن‭ ‬بـ»تشجيع‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأعلن‭ ‬لولا‭ ‬أنه‭ ‬اقترح‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وعلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬القيام‭ ‬بوساطة‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الاقتصاد‭ (‬العالمي‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمر‭ ‬بأزمة‭. ‬والآن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬إنشاء‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وإحلال‭ ‬السلام‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬نيتي‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سننجح‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬تحدثت‭ ‬أمس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬‮«‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬وتحدثت‭ ‬إلى‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نلتقي‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يفضلون‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬ولذا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سننجح‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬ناقش‭ ‬مبادرته‭ ‬هذه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬لولا‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬وفده‭ ‬وقع‭ ‬اتفاقات‭ ‬بقيمة‭ ‬عشرين‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬ووصل‭ ‬لولا‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬للصين‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬البرازيل‭ ‬‮«‬عادت‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬وتأمل‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

وعاد‭ ‬لولا‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬ولايتين‭ ‬رئاسيتين‭ ‬بين‭ ‬2003‭ ‬و2010‭.‬

وخلافا‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الغربية،‭ ‬لم‭ ‬تفرض‭ ‬الصين‭ ‬والبرازيل‭ ‬عقوبات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وتحاولان‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬وساطة‭.‬

وتبنت‭ ‬الإمارات‭ ‬موقفا‭ ‬محايدا‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬واستقطبت‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الروس‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬المهم‭.‬‮ ‬

وتعد‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الثرية‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬للبرازيل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬الرسمية‭ (‬وام‭).‬

وبلغ‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬باستثناء‭ ‬المنتجات‭ ‬البترولية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬32‭ ‬بالمئة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬‮ ‬

وقد‭ ‬وقعا‭ ‬السبت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والوقود‭ ‬الحيوي‭.‬

وقال‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬دولتي‭ ‬الإمارات‭ ‬والبرازيل‭ ‬ناقشا‭ ‬مسائل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التجارة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والدفاع‭ ‬والطيران‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭.‬‮ ‬

وتشمل‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المعلنة‭ ‬تعاونا‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخK‭ ‬واستثمار‭ ‬مصفاة‭ ‬ماتاريبه‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الإمارات‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البرازيل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬لوقود‭ ‬الديزل‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬

وتستضيف‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬قمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬والبرازيل‭ ‬مرشحة‭ ‬لتنظيم‭ ‬دورته‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬