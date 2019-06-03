الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬يستبعد‭ ‬الحوار‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬الطبيعية

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

استبعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاثنين‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬للظروف‭ ‬‮«‬الطبيعية‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أبدى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭. ‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬عبث‭ ‬بطاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬وانتهك‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬للظروف‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬أمامنا‭ ‬سوى‭ ‬الصمود‭ ‬والمقاومة‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬سحب‭ ‬واشنطن‭ ‬القطع‭ ‬البحرية‭ ‬الحربية‭ ‬ومنها‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬ابراهام‭ ‬لنغولن‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬ادرك‭ ‬العدو‭ ‬فعليا‭ ‬ان‭ ‬السبيل‭ ‬الذي‭ ‬انتهجه‭ ‬خاطىء،‭ ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬الجلوس‭ ‬الى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬وحل‭ ‬أي‭ ‬مسالة‮»‬‭. ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭. ‬لكن‭ ‬بومبيو‭ ‬اعتمد‭ ‬موقفا‭ ‬أكثر‭ ‬ليونة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لحوار‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬سويسرا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬المصالح‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬الاحد‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لاجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬عندما‭ ‬يثبت‭ ‬الايرانيون‭ ‬أنهم‭ ‬يتصرفون‭ ‬كأمة‭ ‬عادية‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬لم‭ ‬يعط‭ ‬أي‭ ‬اشارة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬سيكون‭ ‬مطروحا‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬محتملة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فانها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬فيها‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬تكثف‭ ‬ضغطها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والعسكري‭ ‬على‭ ‬ايران،‭ ‬بهذا‭ ‬الوضوح‭ ‬استعدادها‭ ‬لبدء‭ ‬حوار‭ ‬بلا‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭. ‬والسبت‭ ‬أكد‭ ‬روحاني‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬الاحترام‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬استجابة‭ ‬‮«‬لأمر‮»‬‭ ‬أميركي‭.‬‭ ‬