الرئاسات تهنّئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة

بغداد – فائز جواد

احتفلت طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة أو البرونايا، الذي يستمر خمسة أيام ،تقيم خلاله الاسر طقوس التعميد ومراسيم الاحتفالات الدينية على ضفاف النهر. وهنأت الرئاسات الثلاث ، ابناء الطائفة بالعيد. وكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ي تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس جاء فيها (أحر التهاني والتبريكات وعيد سعيد إلى أبناء الشعب من الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيد الخليقة البرونايا)،

واضاف (نتمنى لهم أن ينعموا بالسلام مع سائر العراقيين، مُستحضرين معهم إسهامات هذا المكون الأصيل ومشاركتهم أخوتهم من سائر المكونات في البناء والتقدم عبر مراحل التاريخ). كما قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التهاني للصابئة . وقال في تغريدة على توتير (أسمى آيات التبريكات والتهنئة لأخوتنا في الوطن ،الصابئة المندائيين، بمناسبة العيد)، واشار الى ان (الحكومة ماضية مع جميع الشركاء ببناء عراق مقتدر، مزدهر، يعيش فيه جميع ابنائه بمختلف مشاربهم بسلام ومحبة). بدوره ،قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تعريدة على توتير عن (نهنئ إخوتنا الصابئة المندائيين في العراق والعالم أجمع، بمناسبة حلول عيد الخليقة ، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالسلام والوئام). وبارك الخبير حيدر السلمان في بيان امس (للصابئة عيدهم الذي يقام سنويا وتتخلله طقوس التعميد على ضفاف النهر لمدة 5 أيام ابتداء من امس)، واضاف ان (هذه الايام تعد أياما مباركة لدى الديانة المندائية، وتعد مقدسة لأن خلالها تصلبت الأرض وانشقت الأنهار).