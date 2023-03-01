غوتيريش: وجدت رغبة لتحقيق التقدم خلال زيارة تأكيد التضامن مع العراقيين

الرئاسات تدعو الأمم المتحدة لدعم الإستقرار والتعاون في تذليل التحدّيات البيئية

بغداد – قصي منذر

اكد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش،ان زيارته الى بغداد جاءت لتاكيد التضامن مع العراقيين ،وقال انه (وجد رغبة لتحقيق التقدم). فيما جددت الرئاسات الثلاث ،دعوتها في دعم جهود العراق لتحقيق الاستقرار في المنطقة والتعاون في تذليل التحديات البيئية والاقتصادية. وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر مشترك كع الامين العام للامم المتحدة الذي وصل بغداد امس في زيارة تستمر يومين (بانتظار دعم الامم المتحدة بشأن الاصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد)، واضاف ان (الحكومة تمضي نحو إرساء معادلة الاستقرار)، واشار الى ان (الحكومة القت حالة من الاستقرار السياسي والأمني، والعراق مفتاح للحل في المنطقة)، وتابع ان (العراق يلعب دوراً ريادياً بين الاشقاء والاصدقاء)، ومضى الى القول (نعمل على ايجاد شراكات اقتصادية، ولاسيما ان العراق يتمتع بثروات طبيعية وبشرية)، وتابع (الحكومة تواصل العمل لعقد مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة وفق رؤية الحكومة الجديدة)، مؤكدا (يجب على الجميع ان يلتقوا في بغداد وفق رؤية الاقتصاد والشراكة)، ولفت الى ان (العراق يواجه تحديات المناخ وارتفاع نسبة التصحر، وهناك مواقع مدرجة في لائحة التراث العالمي مهددة بسبب شح المياه، واننا ننتظر من الامم المتحدة دعم الجهود لمواجهة تلك التحديات). من جانبه ، اعرب غوتيريش عن (سعادته بزيارة العراق مجدداً، الذي نراه الان مختلفاً الان)، واضاف أن (زيارتي إلى بغداد تأتي للتأكيد على التضامن ودعم الأمم المتحدة للعراق)، واشار الى ان (التحديات التي يواجهها العراق جاءت نتيجة عقود من الحروب والتدخلات،ووجدت هناك أملاً لتحقيق التقدم)، ومضى الى القول ان (العراق سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة ويتجه نحو المزيد من الحرية والسلام). واستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، غوتيريش والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، (بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، وتعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين)، وشدد الحلبوسي على (ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق)، داعيا إلى (مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحسم هذا الملف الإنساني وعودتهم إلى مناطقهم). واعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن (تضامنه مع مجلس النواب ، مؤكداً دعم المجتمع الدولي للعراق على كافة الصعد). وبحث رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد والأمين العام للأمم المتحدة ، ملفات النازحين والمياه وامن واستقرار المنطقة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد، استقبل في قصر بغداد، غوتيرش والوفد المرافق له، وبحثا الجهود المتحققة لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وآليات عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، والدور الذي تضطلع به إلى جنب الجهود الوطنية ودور المنظمات والدول الصديقة في دعم النازحين والمهجرين، وكذلك آخر المستجدات والتطورات السياسية والجهود المبذولة لتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك).وفي تطور ،وصل رئيس الجمهورية يرافقه وزيري الخارجية والصحة ، أذربيجان ،للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الإنحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا. ووصف وزير الخارجية فؤاد حسين، علاقة العراق مع الأمم المتحدة بالقوية. وقال حسين خلال مؤتمر مشترك مع غوتيريش (نتطلع لإجراء لقاءات ومباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة)، مؤكداً ان (علاقة العراق مع الأمم المتحدة قوية)، واضاف ان (العراق يرغب باجراء مشاورات سياسية وقضايا بالمنطقة)،بدوره ،أبدى غوتيريش (سعادته بزيارة العراق)، واعرب عن (ثقته بتغلب العراقيين على التحديات الأمنية والسياسية).ومن المقرر ان يتوجه غوتيريش الى اربيل للقاء المسؤولين هنام بعد اختتام زيارته الى بغداد.