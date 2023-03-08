نساء يطالبن في يومهن العالمي بتمكينهن وإنهاء التعنيف ضدهن

الرئاسات تتعهد المضي بإجراءات تضمن حقوق المرأة

بغداد – ندى شوكت

احتفت جريدة (الزمان) امس باليوم العالمي للمرأة، مشيدة بدورها في تطور وانجاز الاعمال الصحفية والفنية الموكلة لها. وقدمت بالمناسبة هدايا وباقات ورد للزميلات وخصتهن بالاشادة والتقدير، في وقت احتفت النساء العراقيات بعيدهن،وسط مطالبات بتمكينهن من مشاركة الرجل في صناعة القرار السياسي ومنحهن مراكز قيادية في الدولة. وشهدت الوزارات ومؤسسات الدولة ،احتفالات واسعة بيوم المرأة العالمي ،تثمينا لدورهن العالي ومساهمتهن مع الرجال في التربية وتنشئة الاطفال والمعيشة. ومنذ سنوات تطالب المرأة بزيادة تمثليها في الحياة السياسية ، عبر الكوتا التي حددتها القوانين الانتخابية. وتجددت مطالبة النساء في اليوم العالمي ،(بضرورة انهاء ظاهرة العنف الذي يتعرضن له باستمرار ،واتخاذ اجراءات تضمن حقوقهن في الحياة). وشددت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في تصريح امس على (ضرورة أن يكون اليوم العالمي للمرأة، يوماً مميزاً، مع تعزيز دور المراة ودعمها للحصول على حقوقها، إضافة إلى احترام معتقداتها وإرادتها وأفكارها، ودعمها في التوعية في رفض أي تعنيف وممارسة خاطئة قد تتعرض لها، وهذا هو الاحتفال الحقيقي بعيدها). بدوره ،أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تعزيز انصاف المرأة وضمان كامل حقوقها.وقال رشيد في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (تحية إجلال إلى المرأة العراقية، المرأة المُضحية التي كابدت شتى المصاعب والمحن، واستطاعت الحفاظ على كيان الاسرة)، مشددا على (ضرورة تعزيز انصاف المرأة وضمان كامل حقوقها في المساواة والعمل وباقي مناحي الحياة). تفاصيل ص 4.

من جانبه ، جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد مضي الحكومة لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملاً.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (تحية إكبار إلى المرأة العراقية، المضحية، صانعة الحياة وأفراحها)، مؤكدا ان (الحكومة ماضية لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملاً في كل المجالات). بدوره ، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعم المجلس لجميع التشريعات اللازمة لتمكين المرأة في المجتمع.وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (نوجِّه التحيةَ لكلِّ امرأة عراقية وهي تخطُّ مسار الصبر والعطاء والإبداع في شتَّى مجالات الحياة)،واضاف (بمناسبة يوم المرأة العالمي، نؤكد دعمنا لجميع التشريعات اللازمة لتمكين المرأة في المجتمع).وفي اربيل، قدم رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،التهنئة للنساء العراقيات. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (أتقدم بأحر التهاني لجميع نساء كردستان والعراق والعالم، راجياً لهن المزيد من التقدم والمثابرة والاستمرار)، واضاف (لقد نظمت النساء منذ سنين، صفوفهم ويكافحن في المجالات كافة في سبيل تأمين حقوقهن المشروعة وإنهاء الاضطهاد والعنف وفي مناهضة اللامساواة). من جانبه ، قال رئيس حكومة الاقليم في بيان تلقته (الزمان) امس (نهنئ جميع النساء في كردستان والعراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح في حياتهن، وضمان حقوقهن بعيداً عن الظلم والاضطهاد). كما قال نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان تهنئة للمرأة ان (البرلمان يحرص على تشريع القوانين التي تعزز مكانة المرأة وتحفظ حقوقها)، داعيا الى (اشراك المرأة في أتخاذ القرارات وتبوأ المناصب العليا في الدولة)، واشار الى ان (هذه المناسبة فرصة ثمينة للاشادة بإسهاماتها في كافة المجالات، وفي طليعتها تنشئة الأجيال وبناء الأوطان)، مشددا على (أهمية تظافر الجهود بين السلطات لدعم حقوقها وحريتها).