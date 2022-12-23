البارزاني يجتمع برئيسة الحكومة الإيطالية لمناقشة سبل تطوير العلاقات

الرئاسات تبحث مع ميلوني أوجه التعاون وتفعيل مسارات الشراكة

بغداد – قصي منذر

اربيل – فريد حسن

اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،مع نظيرته الايطالية جورجيا ميلوني، تفعيل مسارات الشراكة بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني استقبل في القصر الحكومي نظيرته الايطالية ،واجرى الجانبان مباحثات اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري)، وثمن السوداني (الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش)، مؤكداً (تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوربي)، وقال خلال مؤتمر مشترك إن (علاقة العراق مع إيطاليا متميزة)، مشيرا الى ان (إيطاليا لها دور إيجابي مع العراق ،ولاسيما في الحرب ضد داعش الإرهابي)، كشددا على (أهمية استئناف عقد اللجنة المشتركة بين العراق وإيطاليا)، واستطرد بالقول (الاستعداد إلى التعاون الثنائي في المجالات كافة)، ولفت الى ان (هناك خططا واعدة في مجال النفط والغاز)، ودعا السوداني الى (الاستفادة من التجارب الإيطالية بمجال السياحة الدينية والاثارية). من جانبها، أكدت ميلوني أن (العراق القوي ،هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها)، واضافت ان (زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين). كما التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، ميلوني والوفد المرافق لها . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء استعراض محاور العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين، وبحث تفاصيل التعاون القائم وسبل تعزيزه في العديد من القضايا ذات موضع اهتمام البلدين وبما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين).

واكد رشيد (أهمية العلاقات القائمة بين العراق وإيطاليا، وضرورة العمل والتنسيق في سبيل تعزيزها)، مشيرا إلى أن (إيطاليا شريك للعراق في العديد من القضايا الأساسية)، واضاف ان (الاستقرار الامني والسياسي الذي يشهده البلد ،جاء بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي وضعت برنامجا وزاريا طموحا يرتكز على النهوض بمشاريع البنى التحتية الرئيسية، والارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر، والعمل على دعم القطاع الخاص عبر التسهيلات والتشريعات المطلوبة، وفتح الباب امام الاستثمارات في عملية البناء والاعمار والتطوير)، ولفت الى ان (الهزيمة التي تلقتها الجماعات الارهابية على يد القوات الأمنية)، مشيدا بـ (دور المجتمع الدولي بمساعدة العراق في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك إيطاليا التي اسهمت في دعم وتدريب وتقديم المشورة في هذا الجانب).

مبينا ان (هناك العديد من أوجه التعاون والتنسيق بين العراق وإيطاليا والتي يمكن تعزيزها في المجالات الاقتصادية والثقافية وفي مجال السياحة)، واوضح رشيد ان (زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق ،تركت أثرا ايجابيا في نفوس العراقيين وصورة حقيقية عن الاوضاع المستقرة في البلاد، وكذلك التحديات المشتركة والتي تتطلب العمل المشترك، بينها معالجة آثار الإرهاب بعودة النازحين الى منازلهم، والتعاون الثقافي عبر تبادل الخبرات، وكذلك تضافر الجهود في مواجهة اخطار ظاهرة التغيّر المناخي وما تُخلّفه من أزمات شحة المياه والتصحر). بدورها ،رحّبت ميلوني بـ(التطور الايجابي الذي يشهده العراق من النواحي الأمنية والسياسية)، كما استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، ميلوني وبحث معها الملفات الاقتصادية والصحية والبرلمانية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وفي اربيل ،استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ، ميلوني والوفد المرافق لها. وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في مطار اربيل الدولي رئيسة الوزراء الايطالية والوفد المرافق لها ،وجرى بحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات في الجوانب المشتركة).