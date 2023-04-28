زيدان يحث القضاة الجدّد على الإلتزام بالقانون والإبتعاد عن الشبهات

الرئاسات تبحث البرنامج الحكومي وجهود إسترداد الأموال المنهوبة

بغداد – ابتهال العربي

بحث رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، جهود استعادة الأموال المنهوبة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وزيدان بحثا الإجراءات القانونية المتعلّقة بقضايا الفساد المالي والإداري، ومواصلة عملية استرداد الأموال المنهوبة ومتابعتها، فضلاً عن مناقشة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين، سواء أكانوا داخل العراق أم خارجه)، وأشاد السوداني بـ (الدور الكبير الذي يؤديه القضاء ، المعروف بشجاعته واستقلاليته، في حماية حقوق العراقيين وممتلكاتهم والأموال العامة، من أن تطالها أيدي الفاسدين). الى ذلك ، نظم المعهد القضائي ،حفل تخرج طلبة الدورة 43، بحضور رئيسي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ونائبه ونائبي محكمة التمييز الاتحادية وعدد من قضاتها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المعهد القضائي أحتفل بتخرج الدورة 43 التي تضم 22 طالباً وطالبة من القضاة)، وأشاد زيدان بـ(دور المعهد في رفع الكفاءة العلمية والقانونية للطلبة المتخرجين، مباركاً جهود ادارة المعهد القضائي وتدريسيه الذين بذلوا جهوداً متميزة لاداء واجبهم في الجانب التعليمي)، وتابع ان (دور القضاء في المجتمع وحماية امنه وضمان استقراره يحظى باهتمام وتقدير الجميع لذا عليكم ادراك ذلك)، واستطرد بالقول (ضرورة الالتزام بتطبيق القانون والتمسك باستقلال القضاء ليس فقط باستقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط وانما عن جميع اشكال الانخراط والمغريات والابتعاد عن الشبهات). من جهة اخرى ،أكد رئيسا الجمهورية والوزراء، ضرورة دعم الحكومة وبرنامجها التنفيذي.واشار البيان الى ان (السوداني استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء التباحث في القضايا السياسية العامّة، فضلاً عن الموضوعات التي تمسّ حياة المواطنين في جميع الجوانب)، وأضاف أن (الرئيسين أكدا خلال اللقاء، ضرورة دعم الحكومة وبرنامجها التنفيذي، الذي تعمل من خلاله على توفير متطلبات أساسية، من شأنها أن ترتقي بالواقع اليومي لأبناء الشعب). وتلقى السوداني، دعوة رسمية لحضور القمة العالمية للعمل المناخي في دبي.واوضح البيان إن (رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سلَّمها له القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد، لحضور القمة العالمية للعمل المناخي التي تمثل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الإمارات للمناخ)، واضاف ان (اللقاء ناقش العلاقات بين العراق والإمارات، وسبل الارتقاء بها وتطويرها، وبالخصوص الجانب الاقتصادي والاستثماري، الذي وضعت الحكومة له حيّزاً واسعاً في منهاجها الحكومي)، واكد البيان ان (المؤتمر الذي يعد منصة عالمية يهدف لبحث قضايا المناخ، ودعم مسار مفاوضات المناخ بين دول العالم، إلى إيجاد حلول فاعلة ومنصفة، وتوحيد الجهود للحد من تأثيرات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة). فيما استقبل رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود هب الريح والوفد المرافق له. وفي مُستهل اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نقل الوزير الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس إلى (رشيد الذي حمل الوزير تحياته إلى نظيره الفلسطيني وتمنياته للأشقاء الفلسطينيين بالاستقرار والسلام)، واكد رشيد أنه (من الواجب مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية)، مجددا (موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لنيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة).