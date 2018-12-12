الرئاسات الثلاث تستقبل الأيقونة الآيزيدية نادية مراد:

جئت بنوبل إلى بغداد لأقول للعراقيين أنتم أهل السلام

بغداد – قصي منذر

استقبلت الرئاسات الثلاث امس الاربعاء الايقونة الآيزيدية نادية مراد لمناسبة تسلمها جائزة نوبل للسلام وحصولها على لقب سفيرة الامم المتحدة للنيات الحسنة، فيما أعربت مراد عن اعتزازها وفخرها بحمل الجائزة الى بغداد. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) ان (رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل مراد في مراسيم احتفاء رسمية في قصر السلام ببغداد امس وألقى كلمة بحضور السيدة الاولى سرباغ صالح وجمع من عوائل ضحايا مجزرة سبايكر وجرائم داعش والانفال وحلبجة، بالاضافة الى عدد من اعضاء البرلمان وممثلي الطوائف والاديان وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى العراق). واعرب صالح عن (سعادته البالغة بالانجاز الذي حققته مراد التي نجحت من خلاله في نقل معاناة العراقيين من إرهاب عصابات داعش ووحشيتهم الى العالم)، عاداً (جائزة نوبل للسلام جزء من انصاف العالم لضحايا داعش في العراق)، مشيرًا الى أن (العراقيين جميعاً من اقليم كردستان الى الجنوب شاركوا في تحقيق النصر على الإرهاب المتمثل بداعش. وقدم صالح شكره للمراجع الدينية التي دانت إرهاب داعش ضد العراقيين وبالأخص المرجع الديني علي السيستاني وموقفه النبيل تجاه الايزيديين ومعاناتهم، داعيا مجلس النواب لـ(عد ماحصل للايزيديين في الثالث من اب 2014 جريمة إبادة جماعية). من جانبها اعربت مراد في كلمة القتها بالمناسبة عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية وقالت أنها (تهدي فوزها بجائزة نوبل التي تعد ارفع جائزة دولية، لكل ضحايا داعش لاسيما النساء الايزيديات)، مضيفة (جئت بجازة نوبل الى بغداد لأقول لجميع العراقيين أنتم خير أهل للسلام، فكونوا برداً وسلاماً على بعضكم بعضًا).واضافت إن (إرادة الخير انتصرت على الشر والحرية أنتصرت على العبودية، وبأسمي أقول لجميع العراقيين كنا ضحايا إرهاب واحد وداعش هو عقل تكفيري واحد)، داعية (ابناء الشعب العراقي إلى أن يكونوا يداً واحدة). كما قدمت شكرها للمرجعية في النجف والسيد السيستاني لدعمهم الأيزيديين، داعية علماء الدين في العراق والمنطقة لإتخاذ الدور نفسه ، مشيرة الى (أهمية تشكيل فريق مختص بالتعاون مع المجتمع الدولي مهمته البحث عن باقي الأيزيديات المختطفات والمساهمة في اعادة اعمار قضاء سنجار واعادة الخدمات الاساسية له). ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مراد خلال استقباله لها امس الى الاستقرار في العراق ومساعدة العراقيات بالدفاع عن حرياتهن.ونقل بيان لمكتب عبد المهدي عنه قوله خلال حفل الاستقبال والتكريم الذي اقامه لمراد بحضور مواطنات ايزيديات (اننا نستقبلكم اليوم في بغداد استقبال الابطال تزامنا مع ذكرى النصر على داعش).وأضاف ( نحن فخورون بك والشعب العراقي كله فخور بإبنته نادية مراد التي عبرت بمواقفها عن معاناة وصمود جميع العراقيين والعراقيات من مختلف الطوائف والمكونات والمضطهدات منهن بشكل خاص في مواجهة داعش وفضحت جرائم هذه العصابة المجرمة امام العالم اجمع وانتصرت لقضية شعبها العادلة)، داعيا اياها الى (الاستقرار في بلدها ومساعدة اخواتها العراقيات في الدفاع عن حريتهن وحقوقهن وتعزيز دورهن في المجتمع).من جهتها اعربت مراد عن شكرها لرئيس الوزراء على هذا الاستقبال وسعادتها بالعودة الى العراق وتسلمها الجائزة . كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مراد وأكد وقوف البرلمان مع قضاء سنجار وانصاف أهله.واستعرض الحلبوسي مع مراد خلال اللقاء (أوضاع سنجار والمشاكل التي تؤدي الى حرمان المواطنين من الحصول على تخصيصات لإعادة الاستقرار وتعويض المتضررين، ووعد بعرض الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة)، مؤكدا (حرص رئاسة المجلس على إنصاف أهالي سنجار).وفي ختام اللقاء قدّم الحلبوسي مجسَّم مسلة حمورابي لمراد تثمينا لدورها في إيصال صوت الناجيات من الإرهاب إلى المحافل الدولية. الى ذلك منح نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد مراد درع مجلس النواب تكريما لجهودها ونيلها جائزة نوبل لدى استقباله لها امس بمكتبه الرسمي ببغداد .