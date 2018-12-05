الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬تجتمع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لتدارك‭ ‬أزمة‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري‭ ‬

دعوات لترشيح مستقلين في الوزارة الجديدة
بغداد – الزمان
ارتفعت الدعوات امس بالمطالبة لترشيح مستقلين للحقائب الوزارية الشاغرة منعاً لتكرار ازمة التصويت في البرلمان فيما عقدت الرئاسات الثلاث، مساء الاربعاء، في قصر السلام وسط بغداد، اجتماعاً لتدارك ازمة استكمال تشكيل الحكومة بعد التعثر الذي اصاب البرلمان امس ، فيما اكد رئيس الجمهورية برهم صالح على اكمال التشكيلة الحكومية وفقا للدستور. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها عقب انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث الذي عقد في قصر السلام وسط العاصمة بغداد”، مبينة أن “الاجتماع تدارس مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية وبالأخص مسألة إكمال تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية والقانونية”. وادانت الفعاليات السياسية الرئيسية في العراق ما جرى من فوضى في البرلمان العراقي وعدوه سابقة معيبة في العلاقات السياسية . واكد صالح على، “وحدة الصف الوطني واكمال تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية، وضرورة تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك بين الجميع وتجاوز الاختناق السياسي والإبتعاد عن التصعيد الإعلامي بين الفرقاء السياسيين وحصره ضمن المؤسسات الدستورية، فضلا عن اعتماد الأطر الديمقراطية حفاظاً على وحدة الصف الوطني والمكتسبات الديمقراطية خدمة للعراق وشعبه”. وافاد مصدر مطلع في وقت سابق من، مساء الاربعاء، بأن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا لها في قصر السلام ببغداد لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في العراق.