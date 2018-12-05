الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬تجتمع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لتدارك‭ ‬أزمة‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري‭ ‬

دعوات‭ ‬لترشيح‭ ‬مستقلين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

ارتفعت‭ ‬الدعوات‭ ‬امس‭ ‬بالمطالبة‭ ‬لترشيح‭ ‬مستقلين‭ ‬للحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬الشاغرة‭ ‬منعاً‭ ‬لتكرار‭ ‬ازمة‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬فيما‭ ‬عقدت‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث،‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لتدارك‭ ‬ازمة‭ ‬استكمال‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬التعثر‭ ‬الذي‭ ‬اصاب‭ ‬البرلمان‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬اكمال‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬وفقا‭ ‬للدستور‭. ‬وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬اجتماع‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد”،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬“الاجتماع‭ ‬تدارس‭ ‬مجمل‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والأمنية‭ ‬والتشريعية‭ ‬وبالأخص‭ ‬مسألة‭ ‬إكمال‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬ضمن‭ ‬السياقات‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية”‭. ‬وادانت‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياسية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬وعدوه‭ ‬سابقة‭ ‬معيبة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ . ‬واكد‭ ‬صالح‭ ‬على،‭ ‬“وحدة‭ ‬الصف‭ ‬الوطني‭ ‬واكمال‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬ضمن‭ ‬السياقات‭ ‬الدستورية،‭ ‬وضرورة‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭ ‬وتجاوز‭ ‬الاختناق‭ ‬السياسي‭ ‬والإبتعاد‭ ‬عن‭ ‬التصعيد‭ ‬الإعلامي‭ ‬بين‭ ‬الفرقاء‭ ‬السياسيين‭ ‬وحصره‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬الأطر‭ ‬الديمقراطية‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬الوطني‭ ‬والمكتسبات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬خدمة‭ ‬للعراق‭ ‬وشعبه”‭. ‬وافاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من،‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بأن‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬ببغداد‭ ‬لمناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬