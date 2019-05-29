علاوي ينتقد الموقف الأمريكي حيال إيران وتدخلات الأخيرة بشؤون المنطقة

الرؤساء الثلاثة في عمّان وأنقرة والدوحة لبحث التحديات الأمنية والسياسية

بغداد عبد اللطيف الموسوي

عقد الرؤساء الثلاثة خلال اليومين الماضيين، كل على حدة مباحثات مهمة مع زعماء الاردن وتركيا وقطر لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. فقد إلتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مساء الثلاثاء في عمان ملك الأردن عبد الله الثاني وبحث معه (تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة) بحسب بيان لمكتب الحلبوسي أضاف أن (اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الإقليمي فيها وتحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها العراق الذي تعافى وبدأ يشهد استقرارا بعد حربه التاريخية ضد الإرهاب وانتصاره على تنظيم داعش) ونقل البيان عن العاهل الاردني تجديده( موقف المملكة الداعم للعراق)، مبدياً (استعداد بلاده للمساهمة بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك). بدوره عقد رئيس الجمهورية برهم صالح مساء اول امس جولة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الجمهوري في أسطنبول. وقال بيان ان الرئيسين ناقشا(التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً، وأكدا أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي).وأضاف ان (المباحثات تناولت أيضاً استعراض العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يوسع آفاق التعاون المشترك).ونقل البيان عن صالح تأكيده (ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض اي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية)، مشيرا الى ان (ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة).وحضر المباحثات وزيرا خارجية البلدين ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان.وأقام الرئيس التركي وعقيلته مأدبة إفطار خاصة على شرف رئيس الجمهورية والسيدة الأولى.وبدأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة الدوحة . وافادت وكالة الأنباء القطرية بأن ( أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل عبد المهدي في الديوان الأميري).ويتضمن جدول اعمال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وانفردت (الزمان) امس بنشر خبر الزيارة في صدر صفحتها الاولى ونقلت عن مصدر خاص ان عبد المهدي سيبحث خلال الزيارة(العلاقات الثنائية وتحديات المنطقة السياسية والامنية).من جهة اخرى وجّه رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي انتقادات للولايات المتحدة الامريكية بشأن توتر علاقاتها بإيران ، متهماً واشنطن السبب في ايصال الامور الى هذه النقطة والدفع نحو التمدد الايراني ، موجها في الوقت نفسه انتقادات لايران جراء تدخلاتها في شؤون المنطقة. وقال علاوي في مقابلة متلفزة (تحدثت بشكل صريح مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال زيارته الاخيرة للعراق وقلت له عملياً انا ضد الحرب والعراق ليس لديه امكانية ان يحصن نفسه من الحرب). وأضاف أنه (في الوقت نفسه لا نرى ان تصرفات ايران كلها مقبولة في تدخلاتها في شؤون المنطقة)، عاداً أن (امريكا ساهمت بايصال الامور الى ما هو عليه الآن وساهمت بالتمدد الايراني).

ولفت الى ان (المباحثات مع وزير الخارجية الايراني كانت مثمرة جدا). وبشأن المقترحات التي طرحها خلال لقائه مع ظريف اعرب علاوي عن اعتقاده بأن ظريف سيأخذ بهذه المقترحات بشكل جاد بسبب(الروحية التي يمتلكها ظريف ومعرفتي به) دون ان يكشف عن طبيعة هذه المقترحات وتفاصيلها.وتابع (اننا نرحب بدعوة إيران دول المنطقة للحوار والتفاهم وهذه الدعوة للحوار تهدف إلى تقليل التوترات في المنطقة)، مشيرا الى ان العرض الايراني (طرح جديد وأنا أؤيد هذا الطرح وأراه خطوة خير وأنا من المؤيدين له). وكشف ظريف خلال زيارته الى بغداد الاحد الماضي عن مقترح تقدمت به طهران يتضمن توقيع معاهدة عدم اعتداء مع جميع دول الخليج. وأضاف علاوي (خلال لقاءاتنا مع الإيرانيين والعرب وكذلك مع الأتراك وباقي الدول الاسلامية، نؤكد دائما أن دول المنطقة هي من يجب أن تعمل على تهدئة المنطقة، وعليها أن تسعى لتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها وعن المنطقة، ومن أجل الدفاع عن نفسها وعن المنطقة لايجب الاعتماد على من هم خارج المنطقة).

وفي ما يتعلق بقيام بعض التيارات من داخل المنطقة ومن خارجها وسعيها لإثارة الأزمات فيها، قال أن (هذه التيارات والقوات يجب أن تتلاشى ويجب أن تعزل تدريجيا ليصبح منطق العقل والحكمة هو الحاكم بين دول المنطقة).ورأى علاوي ان (العمل على إثارة الأزمات في المنطقة يثير القلق، ولأجل الحد من هذه التحركات يجب العمل على بحث القضايا والمسائل الاساسية والمركزية في العلاقات بين دول المنطقة ومن ضمنها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتبادل المصالح المشتركة بين دول المنطقة والعمل الجاد على تحقيقها)، مشددا على أن (دول المنطقة لها القدر والاستعداد أكثر من أي أحد آخر، للحفاظ على أمنها وسلامتها واستقرار الأوضاع فيها، لذلك يجب أن تكون هنالك محادثات تسودها روح التسامح لإنهاء التوترات الداخلية) . من جهة اخرى أبدت إيران تأييدها لانتخاب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم.وقال القنصل العام الإيراني في محافظة السليمانية سعد الله مسعوديان في تصريح امس أن انتخاب البارزاني (الشخصية البارزة والقوية لرئاسة الإقليم حدث هام سيضيء طريق تحسين العلاقات بين إيران وإقليم كردستان). ورأى أن (انتخاب رئيس الإقليم حدث هام، وأجد من الضروري أن أهنئ شعب كردستان بانتخاب شخصية بارزة وقوية مثل نيجرفان البارزاني للمنصب).وأضاف (لا شك أن انتخاب البارزاني سيضيء الطريق لتحسين العلاقات بين إيران والإقليم وأرجو أن نشهد في أسرع وقت أن الأولوية في عمل الرئيس المنتخب للإقليم هي لتشكيل حكومة مستقرة ومتابعة برامج الرفاه وتطوير الإقليم). وعن عدم مشاركة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس الإقليم ، قال مسعوديان (أعتقد أن كتلة الاتحاد الوطني لم تصوت سلباً بل امتنعت عن المشاركة في التصويت، وقد يكون ذلك نتيجة لسوء تفاهم بين الحزبين الرئيسين في الإقليم وهو سوء تفاهم موقت).