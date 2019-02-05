الرأس المناسب للمناصب – كامل كريم الدليمي

لن اتحدث في هذا المقال عن انجازات الحكومة والبرلمان، لاننا أعتدنا كشعب نصفق ونهيئ المهاويل للمسؤول حتى قبل ان يستلم مسؤوليتة، ونتحدث عن أمجاده وانتصاراته التي حققها خلال غزواته دفاعاً عن الأوطان والشعوب، وما حققة من نجاحات وقفزات ممتازة خلال مسيرته النضالية،

واني متأكد ان اغلبهم شهادته مزورة وسلاحه لم يطلق النار حتى بمناسبة (عرس)، ولم يطعم فقيرا، ولم يشفق على كبير، لكن نحنُ كشعب أُصبنا بمرض المغالاة حتى في الحب او التعبير عن مشاعرنا، وهذا مرض وراثي تأريخي لايمكن ان نتعافى منه،

وعودة لما حدث ويحدث ففي موضوع اقرار الموازنة والذي تم عده من قبل فوج (المصفقين) انجازا وتميزا على الرغم من انهُ احد واجبات الحكومة والبرلمان الاعتيادية، والذي شهدَ ايضاً جهداً مميزاً ودعماً كبيراً من قبل المنتفعين من اقرارها، وفي الوقت الذي نعرف جميعاً ان اقرارها هو من صُلب واجبات الحكومة والبرلمان وواجب طبيعي، ومع ذلك اشتعلت مواقع السوشل ميديا حول هذا المشروع فالبعض يعدّهُ انجازاً ونقلة نوعية في تاريخ العراق ، والاخر يذم اقرار الموازنة وينتقد كثيرا من فقراتها ويعتبرها افقارا للمواطن واهملت الطاقات الشبابية حيث لم توفر فرص عمل للخريجين وكذلك لم تف بمطالب المناطق المدمرة من خلال تخصيصات كافية لاعادة اعمارها ، وعندما نغادر النقاشات حول موضوع الموازنة ندخل في دهليز ابرام الحكومة العراقية الاتفاقية الاقتصادية مع الاردن الشقيق، والتي ايضاً شهدت هذه الاتفاقية مزايدات سياسية واعلامية لاتنطبق مع الواقع العراقي ولاتنسجم مع علاقات العراق الخارجية التي يجب ان تتوج باتفاقيات اقتصادية نحاول من خلالها اخراج العراق من سيطرة جهة واحدة على السوق وتعدد الاتفاقات الاقتصادية وتنويعها يعطي مساحة كبرى للتجار في التنافس بالنوعية والسعر وسينعكس ايجاباً على اقتصاد المواطن، ويعطي اشارة لحالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلد وتمتين علاقات العراق مع دول الجوار، وبالنتيجة من واجب الدولة ان تنفتح مع دول الجوار بعلاقات اقتصادية تخدم مصالح البلدين ولسنا بحاجة للدخول بسجالات عميقة لدراسة فوائد ومضار هذه الاتفاقات،

ومابين طيات تلك السجالات حامية الوطيس، هناك موضوع مخفي يتحاشى الجميع التطرق اليه حكومة واحزاب، في ظل السباق المحموم والتهديدات المتصاعدة بين امريكا وايران

هل سيشهد العراق تغييرا شاملا في عام 2019؟

وهل فشلت التجربة الامريكية الديمقراطية في العراق؟

وهل تود امريكا استخدام العراق لتقليم اذرع ايران وتقزيم دورها في المنطقة؟

وهل ايران تحاول نقل الصراع مع امريكا الى ارض العراق؟

كل تلك التساؤلات لا اجوبة لها والجميع يهرب من الاجوبة او الغور في غمار التحليل والمعلومة لتلك التساؤلات، خوفاً من المجهول القادم او محاولة الابتعاد من زرع الخوف وتوطينه في النفوس

لا اعرف اسباب الابتعاد عن مناقشة المواضيع الستراتيجية المهمة وضياع الوقت والجهد في مواضيع ثانوية وتُعَد من صلب مسؤولية الدولة،

مايهمني في هذا المقال ان اخاطب عقول مسؤولي الدولة العراقية

كوننا اخترنا (الرأس المناسب يستحق المنصب) واتحدث عن تجربة ” نهضة السلاحف في العراق وهي منهج جديد في عملية النهوض والتطور، واود مقارنة ماحدث من نهضة في البرازيل على مستوى البلد وطريقة تعامله مع صندوق النقد الدولي ومقارنتها مع التجربة العراقية مع نفس الصندوق

في الثمانينات مرت البرازيل في ازمة اقتصادية خانقة جداً، وغُلقت ابواب المساعدات، وما كان امامها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكعادة الصندوق الروتينية في استثمار الدولة التي تطلب القروض فقد فرضت ادارة الصندوق على البرازيل اجراء اصلاحات كثيرة وفرضت شروطا صعبة جداً ، ووافقت البرازيل مضطرة وبسبب موافقتها اغلقت مصالح ومعامل وسرحت الاف الايدي العاملة، وازالت الدعم عن المواد الاساسية مما ادى الى تفاقم الازمة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد وأفقار المواطن البرازيلي، وقد دفع ذلك بعض الدول للتدخل بالشأن الداخلي للبرازيل، واستمر مسلسل الانهيار الاقتصادي واضطرت البرازيل للعودة لصندوق النقد لغرض الاقتراض ومحاولة اسعاف الوضع الاقتصادي المنهار، الا ان صندوق النقد الدولي بدا يفرض شروطا جديدة على البرازيل ويستغل الظروف الاقتصادية المنهارة حتى وصل به الحال ان يطلب منهم تغييرا في فقرات الدستور

وهذا اقل مايمكن ان نسميه “استعمار اقتصادي” واضح المعالم، وبسبب ذلك تحولت البرازيل الدولة الاولى لتعاطي المخدرات وارتكاب الجريمة وتفشت البطالة وتم طرد مليوني مهجر وازداد الوضع سوءاً، حتى عام 2003 حيث شهدت البرازيل انتخابات لاختيار رئيس جديد لها وقد تمخضت نتائج الانتخابات عن اختيار السيد (لولا دي سيلفا)، وبما ان لولا الذي اصبح رئيساً للبرازيل كان (صباغ بوية) وهو فقير، أثار حفيضة الاغنياء الذين قالوا ان هذا الرئيس سيحاول ان يسلبنا اموالنا، وسيدمر امبراطورياتنا ، والفقراء كان رأيهم ان الرئيس سيحاول الاغتناء على حسابنا كونه رجلا تأريخه رجل بسيطا وفقيرا، لكن الرئيس “لولا ” خيب ظن الاثنين واثبت انه شخص وطني واطلق مقولته الشهيرة (التقشف ليس ان نُفقر الفقير بل ان تتنازل الدولة عن بعض الرفاهيات لاغناء الفقراء) و بعد ان اثبت هذا القائد وطنيته وحكمتهُ وحنكته في ادارة الموارد وقيادة البلد الى بر الامان، واخراجه من الاختناق الاقتصادي، حيث اصبحت البرازيل في عهده دولة متميزة اقتصادياً وصناعياً واصبحت من الدول التي دخلت الصناعات الثقيلة على سبيل المثال وليس الحصر صناعة “الغواصات “، اين تجربة العراق من درس البرازيل ومن اين نأتي بـ شخصية مثل (لولا ) لانقاذ العراق؟، انا اجزم ان ادارة الموارد اهم من توفير الموارد ، لذا اتمنى من كل ساسة العراق دراسة التجارب الناجحة والناضجة والعمل على اختيار افضلها لكي نُثبت للعالم اجمع ان خياراتنا في (الرأس المناسب للمناصب) تجربة نادرة وناجحة وممكن ان تعمم فيما اذا نجحت في اغناء الفقير واخرجت البلد وليس المسؤول من الاختناق الذي يعيشهُ على جميع الصعد.

بغداد