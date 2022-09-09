الذي كنتُه -فينوس فائق

فينوس فائق
-1-
بزاوية 180 درجة
أفتح الشباك
لأحظى بالقليل من الدهشة
أستعير ضحك فراشة
وجناحي سنونو
فيعلو في الفضاء
ذلك الطائر الذي كنته
-2-
أمرّر أصابعي
على سياج الحديقة المكسور
تدخل القطط
تتجوّل الضفادع
من صدري تخرج الأسماك
تبحث عن بهجة كنتها
لترميها في البئر
فيرتوي عطش الصخور
-3-
صوت المطر
ينخر رأسي
يذكرني بغيمة كنتها
-4-
مزاج الضفدعة العجوز
هذا المساء لا يعجبني
يذكرني بعاصفة
كنتها
كانت تهب
عندما كنت أهرب يأسي سرا
و أمزق صمت الفراشة
وهي تزف جناحيها للسقوط
-5-
حين يرحل القمر
لا يترك وراءه شيئا
سوى زيف تلتهمه الشمس
بحرقة
تطرز به أشعتها
فتغوينا بكذبة النور
-6-
كل همي الآن
رتق هذه اللقاءات
ليت السماء والأرض ظلتا ملتصقتين
ليته لم يفتقهما الله
-7-
هل تصدق مَن يقول أنّ الحبَ لا يموت؟
الحب لا يموت
إنّما يتمزق
يتعفن.. يتحول إلى بركان
يحرق و يحول الأرض إلى سواد
يأكل بياض قلوبنا
-8-
بلقاءاتنا الإفتراضية
في مقاه رقمية
على طاولات مبعثرة
بين دهاليز الشبكة العنكبوتية
نحشوا مساءاتنا
نصنع لقاءا
في فضاء يمتصنا
كما تمتص حرقة الشمس
البلل من شفاهنا
و يعود تسكعي يحلم
برصيف كنته
منازل لم تعد تجمعنا
مدينة لم أعد أعرفها
وطن لم يعد يعنيني بشيء
-9-
أنزع وجهي
وأعيد ترتيب الزمن في رأسي
وصياغة جغرافيا المكان
أترك ذهولي ورائي
أتأمل غباوة البحر
وهو يحتضن موت الدلافين
فأعود سمكة كنتها
لألملم وصايا الطوفان
الموت يا صاحبي في كل مكان
حتى في جيب معطفي البنفسجي