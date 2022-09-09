الذي كنتُه -فينوس فائق

فينوس فائق

-1-

بزاوية‭ ‬180‭ ‬درجة

أفتح‭ ‬الشباك

لأحظى‭ ‬بالقليل‭ ‬من‭ ‬الدهشة

أستعير‭ ‬ضحك‭ ‬فراشة‭ ‬

وجناحي‭ ‬سنونو

فيعلو‭ ‬في‭ ‬الفضاء

ذلك‭ ‬الطائر‭ ‬الذي‭ ‬كنته

-2-

أمرّر‭ ‬أصابعي‭ ‬

على‭ ‬سياج‭ ‬الحديقة‭ ‬المكسور

تدخل‭ ‬القطط‭ ‬

تتجوّل‭ ‬الضفادع‭ ‬

من‭ ‬صدري‭ ‬تخرج‭ ‬الأسماك‭ ‬

تبحث‭ ‬عن‭ ‬بهجة‭ ‬كنتها

لترميها‭ ‬في‭ ‬البئر‭ ‬

فيرتوي‭ ‬عطش‭ ‬الصخور

-3-‭ ‬

صوت‭ ‬المطر

ينخر‭ ‬رأسي

يذكرني‭ ‬بغيمة‭ ‬كنتها

-4-

مزاج‭ ‬الضفدعة‭ ‬العجوز

هذا‭ ‬المساء‭ ‬لا‭ ‬يعجبني

يذكرني‭ ‬بعاصفة

كنتها

كانت‭ ‬تهب‭ ‬

عندما‭ ‬كنت‭ ‬أهرب‭ ‬يأسي‭ ‬سرا

و‭ ‬أمزق‭ ‬صمت‭ ‬الفراشة

وهي‭ ‬تزف‭ ‬جناحيها‭ ‬للسقوط

-5-‭ ‬

حين‭ ‬يرحل‭ ‬القمر‭ ‬

لا‭ ‬يترك‭ ‬وراءه‭ ‬شيئا

سوى‭ ‬زيف‭ ‬تلتهمه‭ ‬الشمس

بحرقة‭ ‬

تطرز‭ ‬به‭ ‬أشعتها‭ ‬

فتغوينا‭ ‬بكذبة‭ ‬النور

-6-‭ ‬

كل‭ ‬همي‭ ‬الآن

رتق‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات

ليت‭ ‬السماء‭ ‬والأرض‭ ‬ظلتا‭ ‬ملتصقتين

ليته‭ ‬لم‭ ‬يفتقهما‭ ‬الله

-7-

هل‭ ‬تصدق‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬أنّ‭ ‬الحبَ‭ ‬لا‭ ‬يموت؟

الحب‭ ‬لا‭ ‬يموت

إنّما‭ ‬يتمزق

يتعفن‭.. ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬بركان‭ ‬

يحرق‭ ‬و‭ ‬يحول‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬سواد

يأكل‭ ‬بياض‭ ‬قلوبنا

-8-

بلقاءاتنا‭ ‬الإفتراضية

في‭ ‬مقاه‭ ‬رقمية

على‭ ‬طاولات‭ ‬مبعثرة

بين‭ ‬دهاليز‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية

نحشوا‭ ‬مساءاتنا

نصنع‭ ‬لقاءا‭ ‬

في‭ ‬فضاء‭ ‬يمتصنا

كما‭ ‬تمتص‭ ‬حرقة‭ ‬الشمس

البلل‭ ‬من‭ ‬شفاهنا

و‭ ‬يعود‭ ‬تسكعي‭ ‬يحلم

برصيف‭ ‬كنته

منازل‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تجمعنا

مدينة‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أعرفها

وطن‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعنيني‭ ‬بشيء

-9-‭ ‬

أنزع‭ ‬وجهي‭ ‬

وأعيد‭ ‬ترتيب‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬رأسي

وصياغة‭ ‬جغرافيا‭ ‬المكان‭ ‬

أترك‭ ‬ذهولي‭ ‬ورائي

أتأمل‭ ‬غباوة‭ ‬البحر

وهو‭ ‬يحتضن‭ ‬موت‭ ‬الدلافين

فأعود‭ ‬سمكة‭ ‬كنتها

لألملم‭ ‬وصايا‭ ‬الطوفان

الموت‭ ‬يا‭ ‬صاحبي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان

حتى‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬معطفي‭ ‬البنفسجي