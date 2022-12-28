الذهب العربي يزيّن فئات منتخبات الدراجات في الإمارات

الشارقة- ساجد سليم

اختتمت في الشارقة الاماراتية البطولة العربية بالدراجات بمشاركة واسعة للمنتخبات العربية وسط اجواء مثالية وتنظيم اكثر من رائع هذا وسبق انطلاق البطولة المؤتمر الفني الذي عقد في فندق هولداي بحضور رئيس الاتحاد العربي فيصل بن حمد القاسمي ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي وجيه عزام واسماعيل الحوسني امين عام الاتحاد العربي وحضور كافة ممثلي الدول العربية المشاركة في البطولة للفئات الاربعة المتقدمين والشباب والناشئين والنساء وحصلت دراجاتنا على الترتيب الثالث عربيا من اصل ثلاثة عشر دولة عربية حيث كانت حصة منتخبنا سبعة ميداليات منها اربعة ذهب وفضية واحدة وبرونزيتان وهذا الترتيب يحصل لاول مرة عربيا حيث منتخباتنا فاجئت الجميع من خلال المستوى الرائع الذي ظهر بيه دراجونا من حيث الالتزام وتوجــــيه المدربين ولهذا كانت النتائج ايجابية للغاي .

واسفرت نتائج اليوم الاول لفئة الاناث المتقدمات حيث احرز منتخب سوريا ذهبية السباق ومنتخبنا جاء بالترتيب السادس وذلك بسبب اخطاء ميكانيكية وحل الامارات بالترتيب الثاني ومصر بالترتيب الثالث وكان هذا السباق فرقي ضد الساعة لمسافة 33 كم ،اما نتيجة سباق فرقي ضد الساعة للشابات لمسافة 20 كم جاء منتخبنا بهذا السباق بالترتيب الرابع بسبب عطل فني للدراجة .

وفي سباقات الشباب لمسافة 53 كم فرقي ضد الساعة جاء منتخبنا بالترتيب الخامس والجزائر بالترتيب الاول والسعودية ثانيا ومصر ثالث الترتيب وفي سباق الناشئين فرقي ضد الساعة لمسافة 25 كم حيث حصل منتخبنا على برونزية السباق والذهب من نصيب السعودية والفضة لمنتخب الجزائر و سباق ضد الساعة للشباب بمسافة 20 كم احرزها لاعب منتخبنا وهبي سليمان ذهبية السباق وجاء لاعبي الجزائر بالترتيب الثاني والثالث والسباق الفرقي للمتقدمين ضد الساعة لمسافة 69كم حصل منتخبنا على برونزية السباق والفريق الاماراتي حصل على ذهب السباق.

وفي منافسات الفردي ضد الساعة للنساء لمسافة 20 كم حصلت لاعبة منتخبنا داهات كاوة على ذهبية السباق حيث تركت المركز الثاني الى بطلة افريقيا المصرية ابتسام زايد والترتيب الثالث للاعبة الكويت لطيفة عامر الياسين وكان من اقوى السباقات ،اما نتيجة سباق فردي ضد الساعة لنساء لقطع مسافة 20 كم حصلت لاعبة الجزائر على ذهب السباق .

وفي سباق فردي ضد الساعة للشابات لمسافة 20كم حل منتخبنا بالمركز الخامس عن طريق اللاعبة لانيا هادي والمركز الاول للاعبة ساندي درغام من سوريا .

وفي سباق الفردي ضد الساعة للناشئين لمسافة 19كم احرز منتخبنا ذهبية السباق عن طريق اللاعبين حسين ايهاب وعباس فرحان وحل لاعب السعودية بالترتيب الثالث وفي منافسات سباق تحت 23عام حصل لاعب منتخبنا على الترتيب السادس بفارق ثانية واحدة عن المتسابقين من الدول الاخرى .

وبهذه النتائج التي حققتها منتخباتنا جاءت بجهود الجميع من رئيس الاتحاد علي حميد واعضاء الاتحــــاد ومدربي تلك المنتخـــــبات اللذين كانوا حريصين جدا على تهيئة الاجواء اللازمة للمتسابقين ومن ثم يتم تكريمهم مباشرتا من قبل رئيس الاتحاد .