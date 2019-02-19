اطلالة

الذكرى العشرون لاختطاف العم (آبو) – حسين الجاف

عشرون سنة مرت يوم 15/2/2019 على الذكرى الاليمة المشؤومة لاختطاف القائد الكردي الكبير عبد الله اوجلان المعروف كرديا بالعم (آبو) زعيم حزب العمال الكردستاني التركي الذي بدأ نضالا قوميا من اجل تحقيق الحقوق الكردية المشروعة ثقافيا وسياسيا وقوميا واقتصاديا في اطار الدولة لتركية وحيث ان النضال الوطني المشروع من اجل غد الجماهير المظلومة لا يتحقق الا في نظام ديمقراطي تعددي اتحادي حر..فان حركة اوجلان الثورية الكردية المدعومة بتأييد بين (20 الى 25) مليون كردي في تركيا، لاقت منذ بواكير انــــــــطلاقتها ردود فعل عنيفة من لدن الحكومات التركية السائرة على النهج الكمالي نسبة الى مصطـــــــفى كمال اتاتورك (ت: 1938) وهو دكتاتور لم يعادي الكرد فقط وانما عادى العرب والمسلمين ايضا فقد ترك الحروف العربية الى اللاتينية واعلن انقطاع الصلة الحميمة بين العرب والترك وهي صلة الاسلام حيث صرخ ملء شدقه بانه دين التخلف وهو الدين العظيم الذي مكن الترك وهم اقوام شبه همجية جاءت من اواسط الصين وتركستان ليستوطنوا اسيا الصغرى ومنطقة الاناضول اقول لقد مكن الاسلام الترك لحكم البلاد العربية والاسلامية مدة اربعة قرون ونصف القرن.. حكموا الشرق الاوسط باستثناء ايران وصار الوطن العربي ملك يمينهم من البحرين وحتى تطوان بالمغرب علاوة على اجزاء من افريقيا واوربا..

فعاثوا فيها الفساد وكبلوا الحريات واضطهدوا الاحرار ونهبوا اموال الشعوب المظلومة التي خضعت قسرا لسلطانهم وسلطاتهم على اية حال فعبد الله اوجلان الذي اختطف من طائرة سورية كانت تطير بين دمشق ونيروبي في كينيا. ومن خلال قراءة الاحداث ومتابعتها الدقيقة تمت معرفة ان حقيقة اعتقاله او اختطافه على وجه التحديد..

كانت قد نجمت عن مؤامرة دولية كبرى اشتركت فيها امريكا وبريطانيا واسرائيل وتركيا ونظاما البعث في كل من سوريا والعراق في وقته علاوة على ايران والسودان ايضا ومصر وكينيا فاصبح هذا الاختطاف السافر نفطة عار في جبين ليس تركية وحسب وانما في جبين كل الدول التي اشتركت فيه ولولا تدخل المجتمع الاوربي المتحضر لكان اوجلان الان في عداد الاموات منذ عشرين سنة لكنه حكم بالاعدام واودع السجن الانفرادي في جزيرة (ئيمرلي) المنعزلة بعيدا عن كل انيس وجليس في حصار قاتل واعتقال رهيب فلا زيارات ولا صحف ولا لقاءات. وللمرة المائتين طلب محاموه زيارته ولم تستجب الحكومة سوى ثلاث او اربع مرات لطلبهم فقط من اصل (200) طلب او يزيد..

وعلى الرغم من كل الحصارات على القائد التاريخي فانه ظل يشكل شيئا مخيفا لحكام انقرة ولعل مدن شمال شرق سوريا الواقعة حاليا تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اثبتت ان لمبادئ اوجلان وحزبه اعمق نظرة انسانية تجاه مكونات الشعب السوري من عرب وتركمان وشركس وارمن وسريان علاوة على الكرد الذين اشركوا جميعا دون استثناء وعلى وفق استحقاقهم القومية في ادارة المحافظات والاقضية والنواحي والقرى التي تقع تحت حماية قوات (قسد) فالف تحية للقائد الاسير المختطف في ذكرى اعتقاله العشرين ويقينا ان مسيرة الشعوب نحو الانعتاق والديمقراطية والحياة الافضل لا توقفها تصرفات همجية ولا حضارية مثل حكومة انقرة من السير نحو اهدافها الوطنية والقومية المشروعة.