الذكاء الصناعي – همام الشريفي

بينما يستعد العالم لاستقبال الجيل الخامس من الذكاء الصناعي AI? بادرت حكومة ايطاليا كاول دولة في العالم الغربي بحظر Chat GPT كتطبيق يستخدم لتحليل وربط المعلومات باستخدام الخوارزميات مستندة الى قاعدتين قانونيتين:

1- هذا النظام يستخدم معلومات ذات ملكية فكرية خاصة ومعلومات تجارية حساسة في التطبيق وما يرافق هذه العملية من عملية قنص على شبكة الانترنت.

2- هناك نسبة كبيرة من هذه المعلومات غير رصينة او مؤكدة او مضللة بما يؤثر على عملية تعليم وتثقيف الاجيال الناشئة. هذا التطبيق لم يصل الى مرحلة تدقيق وتمحيص المعلومات الواردة من مصادر متعددة. يعتقد عدد كبير من خبراء التربية والتعليم الى ان هذا التطبيق قد يؤدي الى شيوع الخمول الفكري و كبح طموح المعرفة لدى الفئات العمرية الشابة بما ينعكس سلبا على اخلاقيات المجتمع في احترام الملكية الفكرية و دوافع التحضر في الابداع والابتكار.

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