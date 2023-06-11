الذكاء الاصطناعي يوسع نطاقه إلى عالم الأموات

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتيح‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬لزبائنها‭ ‬إمكانية‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬افتراضي‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬فارقوا‭ ‬الحياة‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يلفه‭ ‬غموض‭ ‬كبير‭ ‬ويثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬كثيرة‭.‬

في‭ ‬فيديو‭ ‬ترويجي،‭ ‬تجلس‭ ‬ريو‭ ‬سون‭ ‬يون‭ ‬أمام‭ ‬ميكروفون‭ ‬وشاشة‭ ‬عملاقة،‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬زوجها‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭. ‬ويقول‭ ‬لها‭ “‬عزيزتي‭. ‬هذا‭ ‬أنا‭”‬،‭ ‬لتنهمر‭ ‬دموعها‭ ‬وتبدأ‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬الحوار‭ ‬معه‭.‬

وبعد‭ ‬علمه‭ ‬بإصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية،‭ ‬استعان‭ ‬هذا‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬البالغ‭ ‬76‭ ‬عاما،‭ ‬واسمه‭ ‬لي‭ ‬بيونغ‭ ‬هوال،‭ ‬بشركة‭ “‬ديب‭ ‬براين‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ساعات‭ ‬لإنجاز‭ ‬نسخة‭ ‬رقمية‭ ‬عنه‭ ‬يمكنها‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭.‬

يوضح‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ “‬ديب‭ ‬براين‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬جوزيف‭ ‬مورفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬المسمى‭ “‬ري‭ ‬ميموري‭”‬،‭ “‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ننشئ‭ ‬محتوى‭ ‬جديداً‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لا‭ ‬تولّد‭ ‬عبارات‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬المتوفى‭ ‬لينطق‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬يكتبها‭ ‬خلال‭ ‬حياته‭.‬

المبدأ‭ ‬نفسه‭ ‬تعتمده‭ ‬شركة‭ “‬ستوري‭ ‬فايل‭” ‬التي‭ ‬استعانت‭ ‬بالممثل‭ ‬ويليام‭ ‬شاتنر‭ ‬البالغ‭ ‬92‭ ‬عاماً،‭ ‬كوجه‭ ‬ترويجي‭ ‬على‭ ‬موقعها‭.‬

يقول‭ ‬ستيفن‭ ‬سميث،‭ ‬رئيس‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬الآلاف‭ ‬بحسب‭ ‬الشركة،‭ ‬إن‭ “‬نهجنا‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالسحر‭ ‬الخاص‭ ‬بهذا‭ ‬الشخص‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‭” ‬خلال‭ ‬حياته،‭ “‬ثم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”.‬‮ ‬

في‭ ‬الصين،‭ ‬تقدم‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الجنازات‭ ‬إمكانية‭ ‬التفاعل‭ ‬افتراضياً‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتوفين‭ ‬أثناء‭ ‬جنازتهم‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أثار‭ ‬رائد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمهندس‭ ‬براتيك‭ ‬ديساي‭ ‬ضجة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوته‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ “‬البدء‭ ‬بالتقاط‭ ‬تسجيلات‭” ‬بالصوت‭ ‬أو‭ ‬الفيديو‭ “‬للوالدين‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والأقارب‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ “‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭” ‬سيكون‭ ‬ممكناً‭ ‬إنشاء‭ ‬شخصية‭ ‬افتراضية‭ ‬بتقنية‭ ‬التجسيد‭ ‬الرمزي‭ (‬أفاتار‭) ‬لشخص‭ ‬متوفى،‭ ‬وموضحاً‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭.‬

وأثارت‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬زوبعة‭ ‬من‭ ‬الانتقادات،‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ “‬نابش‭ ‬قبور‭”. ‬وقال‭ “‬هذه‭ ‬مسألة‭ ‬شخصية‭ ‬للغاية‭ ‬وأنا‭ ‬أعتذر‭ ‬بصدق‭ ‬لأني‭ ‬أذيت‭ ‬أشخاصاً‭”.‬

ويوضح‭ ‬ستيفن‭ ‬سميث‭ ‬بشأن‭ “‬ستوري‭ ‬فايل‭”‬،‭ “‬هذا‭ ‬مجال‭ ‬حساس‭ ‬أخلاقياً‭ ‬ونحن‭ ‬نتخذ‭ ‬احتياطات‭ ‬كبيرة‭”.‬

‭- ‬تحديات‭ “‬فلسفية‭” -‬

بعد‭ ‬وفاة‭ ‬صديقها‭ ‬المقرب‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬أنشأت‭ ‬المهندسة‭ ‬الروسية‭ ‬يوجينيا‭ ‬كيودا‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ “‬روبوت‭ ‬محادثة‭” ‬سمّته‭ ‬رومان‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬صديقها‭ ‬الراحل،‭ ‬ومدّته‭ ‬بآلاف‭ ‬الرسائل‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬أرسلها‭ ‬لأقاربه،‭ ‬بهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬النسخة‭ ‬الافتراضية‭ ‬عنه‭.‬

ثم‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬خدمة‭ “‬ريبليكا‭” ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بعض‭ ‬برامج‭ ‬الدردشة‭ ‬الشخصية‭ ‬الأكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬والتي‭ ‬يمضي‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭ ‬ساعات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬التحدث‭ ‬معها‭ ‬يومياً‭.‬

لكن‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ “‬رومان‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬ريبليكا‭ “‬ليست‭ ‬منصة‭ ‬مصممة‭ ‬لإعادة‭ ‬استحضار‭ ‬شخص‭ ‬عزيز،‭” ‬على‭ ‬ما‭ ‬حذرت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭.‬

تسعى‭ ‬شركة‭ “‬سومنيوم‭ ‬سبايس‭”‬،‭ ‬ومقرها‭ ‬لندن،‭ ‬للاعتماد‭ ‬على‭ ‬الميتافيرس‭ ‬لأن‭ ‬تصنع‭ ‬نسخاً‭ ‬افتراضية‭ ‬عن‭ ‬المستخدمين‭ ‬خلال‭ ‬حياتهم،‭ ‬سيكون‭ ‬لهم‭ ‬وجود‭ ‬خاص،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬بشري،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الموازي‭ ‬بعد‭ ‬وفاتهم‭.‬

ويقر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭ ‬أرتور‭ ‬سيشوف‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ “‬ليست‭ ‬موجهة‭ ‬للجميع‭ ‬بالطبع‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬يوتيوب،‭ ‬حول‭ ‬منتج‭ ‬الشركة‭ ‬المسمى‭ “‬ليف‭ ‬فوريفر‭” (“‬العيش‭ ‬أبداً‭”)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬التوجه‭ ‬لإطلاقه‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭. ‬ويضيف‭ “‬هل‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬ألتقي‭ ‬بجدي‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؟‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬متاحاً‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬ذلك‭”.‬

السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يُطرح‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬لأي‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬بوجود‭ ‬افتراضي‭ ‬لشخص‭ ‬محبوب‭ ‬متوفٍ‭ ‬يمكنه،‭ ‬بفضل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬قول‭ ‬أشياء‭ ‬لم‭ ‬يقلها‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭.‬

يقرّ‭ ‬جوزيف‭ ‬مورفي‭ ‬بأنّ‭ “‬التحديات‭ ‬فلسفية‭ ‬وليست‭ ‬فنية‭”. ‬ويقول‭ “‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬جاهز‭ ‬بعد‭. ‬هناك‭ ‬خط‭ ‬لم‭ ‬نخطط‭ ‬لتجاوزه‭”.‬

ويوضح‭ ‬مدير‭ ‬خدمة‭ “‬ري‭ ‬ميموري‭” ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ “‬موجهة‭ ‬لفئة‭ ‬محددة،‭ ‬وليست‭ ‬قطاعاً‭ ‬للنمو‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬ذلك‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭”.‬

وتعتبر‭ ‬كاندي‭ ‬كان،‭ ‬الأستاذة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بايلور‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬حالياً‭ ‬بحثاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أن‭ “‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬نسخة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لشخص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عيش‭ ‬مرحلة‭ ‬الحداد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ (…) ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الصدمات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بمساعدة‭ ‬شخص‭ ‬محترف‭”‬‭.‬‮ ‬

وأجرت‭ ‬أستاذة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جونسون‭ ‬أند‭ ‬ويلز‭ ‬ماري‭ ‬دياس،‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مرضاها‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬مرحلة‭ ‬حداد،‭ ‬حول‭ ‬الاتصال‭ ‬الافتراضي‭ ‬مع‭ ‬ذويهم‭ ‬المتوفين‭. ‬وتوضح‭ ‬أن‭ “‬الإجابة‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعاً‭ ‬كانت‭ + ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أثق‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬أخشى‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬شيئاً‭ ‬لن‭ ‬أتقبله‭ +”.‬