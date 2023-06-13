الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة على أشهر منصات الدردشة

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعرضت‭ ‬منصة‭ ‬الدردشة‭ “‬ريديت‭” ‬لعطل‭ ‬كبير‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيما‭ ‬أبدى‭ ‬مطورون‭ ‬خارجيون‭ ‬اعتراضاً‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقراً‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬للرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬عليهم‭ ‬للنفاذ‭ ‬إلى‭ ‬بياناتها‭.‬

وترتبط‭ ‬الحادثة‭ ‬بالشغف‭ ‬الذي‭ ‬يثيره‭ ‬حالياً‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬تتطلب‭ ‬قواعد‭ ‬بيانات‭ ‬كبيرة،‭ ‬تشمل‭ ‬مثلاً‭ ‬نقاشات‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ “‬ريديت‭” ‬ستيف‭ ‬هوفمان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ “‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ +‬ريديت‭+ ‬لها‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭”‬،‭ ‬و‭”‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نعطي‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬القيمة‭ ‬لأكبر‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مجاناً‭”.‬

وتوفر‭ ‬مواقع‭ ‬مثل‭ “‬ريديت‭” ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ (‬API‭) ‬للمطورين‭ ‬المستقلين‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬تطبيق‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬مرتبط‭ ‬بالخدمة‭.‬

لكنّ‭ ‬شركات‭ ‬مثل‭ “‬غوغل‭” ‬أو‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬تستخدمها‭ ‬أيضاً‭ ‬لتغذية‭ ‬نماذجها‭ ‬اللغوية‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬لروبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ “‬بارد‭” ‬و‭”‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتي‭ ‬بإمكانها‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬البشر‭ ‬وتوليد‭ ‬نصوص‭ ‬مختلفة‭ ‬بينها‭ ‬المقالات‭ ‬والقصائد‭ ‬والترجمات‭ ‬وحتى‭ ‬المرافعات‭ ‬القضائية‭.‬

ورفعت‭ ‬منصة‭ “‬ريديت‭” ‬الجمعة‭ ‬الفائت‭ ‬أسعار‭ ‬واجهة‭ ‬البرمجة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ستيف‭ ‬هوفمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ +‬ريديت‭+ ‬شركة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها،‭ ‬وللقيام‭ ‬بذلك‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكاننا‭ ‬دعم‭ ‬الكيانات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬بيانات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭”.‬

لكنّ‭ ‬مطوّرين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬الجديدة‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية‭. ‬وبحسب‭ ‬أحدهم،‭ ‬كريستيان‭ ‬سيليغ،‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬دفع‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭ ‬إلى‭ “‬ريديت‭” ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬تطبيقه‭ “‬أبولو‭”.‬

وقد‭ ‬أُغلقت‭ ‬آلاف‭ ‬المنتديات‭ ‬موقتاً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المشرفين‭ ‬عليها‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمستخدمين‭.‬

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬البلاغات‭ ‬عن‭ ‬الأعطال‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬ألفاً‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬داون‭ ‬ديتكتر‭” ‬المتخصص‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بقليل،‭ ‬قالت‭ “‬ريديت‭” ‬إنها‭ ‬رصدت‭ “‬تحسينات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬بكامله‭”‬،‭ ‬وإنها‭ “‬تتوقع‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬لمعظم‭ ‬المستخدمين‭”.‬

وكانت‭ ‬تويتر،‭ ‬التي‭ ‬استحوذ‭ ‬عليها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬الخريف،‭ ‬قد‭ ‬ألغت‭ ‬أيضاً‭ ‬الوصول‭ ‬المجاني‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬