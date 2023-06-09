الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سبق‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬أثبت‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬صور‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية،‭ ‬وعلى‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬اختبارات‭ ‬طلاب‭ ‬الطب‭… ‬أما‭ ‬الآن،‭ ‬فحان‭ ‬دور‭ ‬أداة‭ ‬جديدة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإثبات‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬يعدها‭ ‬الأطباء‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بدقة‭ ‬بمخاطر‭ ‬الوفاة‭ ‬ودخول‭ ‬المستشفى‭ ‬مجدداً‭ ‬والمضاعفات‭ ‬المحتملة‭ ‬الأخرى‭. ‬وتولى‭ ‬ابتكار‭ ‬البرنامج‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬غروسمان‭ ‬للطب التابع‭ ‬لقسم‭ ‬لانغون‭ ‬للدراسات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك،‭ ‬ويخضع‭ ‬البرنامج‭ ‬للاختبار‭ ‬راهناً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الشريكة‭ ‬للجامعة‭ ‬بهدف‭ ‬تعميم‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الطبي‭ ‬مستقبلاً‭.‬

ونُشرت‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭” ‬العلمية‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬المنافع‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتأتى‭ ‬عن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهذا‭ ‬البرنامج‭. ‬وأوضح‭ ‬المعدّ‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة،‭ ‬جراح‭ ‬الأعصاب‭ ‬ومهندس‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إريك‭ ‬أورمان،‭ ‬أن‭ ‬النماذج‭ ‬التنبؤية‭ ‬غير‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬استخدامها‭ ‬محدود‭ ‬عملياً‭ ‬كون‭ ‬التصرف‭ ‬بالبيانات‭ ‬عملية‭ ‬ثقيلة‭.‬‮ ‬‭ ‬ولاحظ‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬المشترَك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الطبي‭ ‬اينما‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬يدونون‭ ‬ملاحظات‭ ‬عما‭ ‬يرونه‭ ‬وعما‭ ‬يتحدثون‭ ‬عنه‭ ‬مع‭ ‬المرضى‭”. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الباحثين‭ ‬الأساسية‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ “‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ممكناً‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬الملاحظات‭ ‬الطبية‭ ‬كمصدر‭ ‬للبيانات،‭ ‬وبناء‭ ‬نماذج‭ ‬تنبؤية‭ ‬منها‭”.‬

وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬نموذج‭ ‬التوقعات‭ ‬المسمى‭ “‬نيوترون‭” (‬NYUTron‭) ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬ملايين‭ ‬الملاحظات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تتضمنها‭ ‬ملفات‭ ‬387‭ ‬الف‭ ‬مريض‭ ‬عولجوا‭ ‬بين‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2011‭ ‬وايار‭/‬مايو‭ ‬2020‭ ‬‮ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬‮ ‬بجامعة‭ ‬نيويورك‭.‬

وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬تقارير‭ ‬الأطباء‭ ‬المكتوبة،‭ ‬والملاحظات‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬وضع‭ ‬المريض،‭ ‬وصور‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية،‭ ‬والتوصيات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬عند‭ ‬مغادرتهم‭ ‬المستشفى،‭ ‬ويبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬تتضمنها‭ ‬4،1‭ ‬مليارات‭.‬

كان‭ ‬أبرز‭ ‬تحديات‭ ‬البرنامج‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬الأطباء،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬لكلٍّ‭ ‬منهم‭ ‬مصطلحاته‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الآخر‭ ‬وخصوصاً‭ ‬لجهة‭ ‬الاختصارات‭.‬‮ ‬‭ ‬كذلك‭ ‬اختبروا‭ ‬الأداة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬حقيقية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبها‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬تقارير‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مانهاتن،‭ ‬ثم‭ ‬مقارنة‭ ‬النتائج‭ ‬بنتائج‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬لمرضى‭ ‬مختلفين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬درس‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬للمرضى‭ ‬فعلياً،‭ ‬تمكن‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬قياس‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬صحّت‭ ‬فيها‭ ‬تنبؤات‭ ‬البرنامج‭.‬

ليس‭ ‬بديلاً‭ ‬

وجاءت‭ ‬النتيجة‭ ‬مدهشة،‭ ‬إذ‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ “‬نيوترون‭” ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬التنبؤ‭ ‬قبل‭ ‬خروج‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الشريكة‭ ‬بوفاة‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬ممن‭ ‬فارقوا‭ ‬الحياة‭ ‬بالفعل‭ ‬لاحقاً،‭ ‬وصحّت‭ ‬توقعاته‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬أعيد‭ ‬إدخالهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬خروجهم‭ ‬منها‭.‬

واتسمت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬بدقة‭ ‬تَفوق‭ ‬توقعات‭ ‬معظم‭ ‬الأطباء‭ ‬وتتجاوز‭ ‬أيضاً‭ ‬توقعات‭ ‬النماذج‭ ‬المعلوماتية‭ ‬غير‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المستخدمة‭ ‬راهناً‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المفاجأة‭ ‬كانت‭ ‬أنّ‭ ‬طبيباً‭ ‬ذا‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ويحظى‭ ‬باحترام‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الطبي،‭ ‬أعطى‭ ‬توقعات‭ “‬أفضل‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أعطاها‭ ‬البرنامج‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬شرح‭ ‬إريك‭ ‬أورمان‭.‬

كذلك‭ ‬نجح‭ ‬البرنامج‭ ‬بنسبة‭ ‬79‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬توقع‭ ‬مدة‭ ‬بقاء‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وبنسبة‭ ‬87‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬توقع‭ ‬حالات‭ ‬امتناع‭ ‬الجهات‭ ‬الضامنة‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬عن‭ ‬تغطية‭ ‬نفقات‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬دفعها‭ ‬المرضى،‭ ‬وبنسبة‭ ‬89‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬توقع‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬فيها‭ ‬المرضى‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬إضافية‭.‬

وشدد‭ ‬الدكتور‭ ‬أورمان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬أبداً‭ ‬محل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المريض‭ ‬والطبيب،‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يتيح‭ “‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ (‬‭…) ‬للأطباء‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭”.‬