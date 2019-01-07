الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يصل‭ ‬قبل‭ ‬البشر‭ ‬الى‭ ‬المريخ‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان

قال‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬سبيس‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭ ‬قبل‭ ‬البشر‭ ‬وأن‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬ذلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30%‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬أحد‭ ‬مستخدمي‭ ‬تويتر،‭ ‬أوضح‭ ‬اكد‭ ‬ماسك‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬الى‭ ‬تأسيس‭ ‬أول‭ ‬قاعدة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ،‭ ‬عزمه‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬يسبق‭ ‬نقل‭ ‬البشر‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬مراحل،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مرحلة‭ ‬خلق‭ ‬الوقود‭ ‬والهواء‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭. ‬ويأمل‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬المريخ‭ ‬على‭ ‬اعتباره‭ ‬كوكبا‭ ‬احتياطيا‭ ‬للأرض‭ ‬بتكلفة‭ ‬تصل‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد‭. ‬وفي‭ ‬مارس/اذار‭ ‬2018‭ ‬اطلقت‭ ‬شركة‭ ‬سبيس‭ ‬إكس‭ ‬صاروخا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬“فالكون‭ ‬9”‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬استخدامه‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬إطلاق‭ ‬ناجح‭ ‬لصاروخ‭ ‬مداري‭ ‬مستخدم،‭ ‬وتكللت‭ ‬المهمة‭ ‬بعودة‭ ‬الصاروخ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬والهبوط‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬بالمحيط‭ ‬الأطلسي‭. ‬وكان‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬تجاه‭ ‬بقاء‭ ‬الروبوتات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬البشر‭ ‬وعدم‭ ‬إطاحتها‭ ‬بالبشرية‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬افلام‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي،‭ ‬وأسس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬بشكل‭ ‬معاكس‭ ‬لخطط‭ ‬البشر‭ ‬منظمة‭ ‬أوبن‭ ‬إي‭ ‬آي‭ ‬لتشجيع‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬مسؤولة‭ ‬لتعلم‭ ‬الآلة‭. ‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإنسان‭ ‬الآلي‭ ‬إذا‭ ‬أصبح‭ ‬ذكيا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لقتل‭ ‬صانعه‭ ‬والخروج‭ ‬مستقبلا‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬البشر،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“درجة‭ ‬تطور‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدأت‭ ‬تجعل‭ ‬منه‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬مما‭ ‬نتوقع،‭ ‬وربما‭ ‬يصبح‭ ‬أكثر‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية”‭.‬

وتأتي‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬ومبتكر‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬مثل‭ ‬السيارات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬الروبوتات‭ ‬إلى‭ ‬الجسم‭ ‬البشري‭ ‬للتشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬أيضا‭.‬