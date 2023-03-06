رسالة بغداد

الذاكرة الصحفية في كتاب

عن دار ومكتبة عدنان،صدر للصحفي سعدي السبع كتابه الاول (الذاكرة الصحفية) يقع في 200 صفحة ،يتحدث فيه عن تجربته الصحفية التي تمتد لاكثر من اربعين عاما وتجربة جيل صحفي كامل بكل تفاصيله واحداثه.وقد للكتاب الاكاديمي طه جزاع قائلا(أكثر ما لفت انتباهي وأنا أقرأ هذه المذكرات الممتعة المفيدة، تلك الذاكرة القوية للزميل العزيز سعدي السبع، فهو يأتي على ذكر عشرات بل مئات الأسماء من الذين صادفهم في عمله الوظيفي أو الصحفي، ومنهم أبسط الناس والعاملين وبعضهم اختفى لسنين طويلة ليظهر مجدداً على مسرح الحياة بأدوار جديدة، ومسؤوليات رفيعة. هكذا هي الحياة، سطور نكتبها بمداد الدم والدموع وشهقة الروح، وبالكدح والمكابدة والمكابرة .. وهكذا هي الصحافة، دنيا، وسلطة، ومملكة ، ومتاعب، ومخاوف، وتجارب وما أسعد من ترك حرفاً وكتاباً وقلماً يسجل الذكريات، لكي لا تضيع هباء، وتذهب أدراج الرياح. وهذا ما فعله سعدي السبع، وما أهمله للأسف، كسلاً أو لا مبالاة عشرات الصحفيين العراقيين الذين مضوا وانمحت آثارهم، من دون أن يتركوا للأجيال الصحفية الجديدة معالم موثقة عن قصصهم وحكاياتهم المثيرة مع الصحافة والحياة).