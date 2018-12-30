الذاتية والموضوعية في الاعمدة الصحفية

بغداد – الزمان

خاض الدكتور هادي عبد الله مغامرة بحثية عندما تصدى لتجربته الشخصية في كتابة العمود الصحفي الرياضي. واصدر عن الاكاديمية الاولمبية العراقية كتابه الجديد (الذاتية والموضوعية في الاعمدة الصحفية – مغامرة بحثية في تجربة شخصية). ويقع الكتاب في 248 صفحة من القطع المتوسط وتضمين كما قال في المقدمة (مغامرة توخيت منها ان اقدم تجربة جديدة في ميداني الصحافة والبحث العلمي معا. فالميدان الاول هو عالمي المهني الذي افنيت فيه اربعين عاما من سني العمر حتى انجاز هذه الدراسة.. والبحث العلمي هو عملي الذي امارسه تدريسيا في كلية الاعلام بجامعة بغداد). وقد درس اعمدته الصحفية المنشورة في عدد من الصحف خلال المدة الصعبة 2003 – 2017.