الذئاب‭ ‬تظهر‭ ‬قدرةً‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأصوات‭ ‬البشرية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أظهرت‭ ‬الذئاب،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الكلاب،‭ ‬قدرةً‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأصوات‭ ‬البشرية‭ ‬المألوفة‭ ‬لها‭ ‬وتلك‭ ‬غير‭ ‬المألوفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بيّنت‭ ‬دراسة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬انعكاسات‭ ‬أوسع‭.‬

وتتمثل‭ ‬الفرضية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬قدرة‭ ‬الكلاب‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأصوات‭ ‬البشرية‭ ‬تُفسَّر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التربية‭ ‬الانتقائية‭ ‬للكلاب‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترويضها مدى‭ ‬قرون‭.‬

ولفهم‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل،‭ ‬تناولت‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬أنيمل‭ ‬كوغنيشن‭” ‬وأعدّها‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬بينهم‭ ‬هولي‭ ‬روت‭ ‬غوتريدج‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لينكولن‭ (‬إنكلترا‭)‬،‭ ‬24‭ ‬ذئباً‭ ‬رمادياً‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬أُحضرت‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬حدائق‭ ‬حيوانات‭ ‬ومتنزهات‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭.‬

ووضع‭ ‬الباحثون‭ ‬مكبرات‭ ‬صوت‭ ‬قرب‭ ‬الذئاب‭ ‬ثم‭ ‬بثوا‭ ‬بدايةً‭ ‬أصوات‭ ‬غرباء‭ ‬لجعل‭ ‬الحيوانات‭ ‬تعتاد‭ ‬عليها‭. ‬وبثوا‭ ‬بعدها‭ ‬صوت‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الاعتناء‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬قوله‭ ‬عبارات‭ ‬مألوفة‭ ‬للذئاب‭ ‬كـ‭”‬مرحباً‭ ‬يا‭ ‬صغاري،‭ ‬كيف‭ ‬حالكم؟‭”.‬

وبعدما‭ ‬سمعت‭ ‬الذئاب‭ ‬صوت‭ ‬هذا‭ ‬الشخص،‭ ‬رفعت‭ ‬رؤوسها‭ ‬وآذانها،‭ ‬واستدارت‭ ‬باتجاه‭ ‬مكبّر‭ ‬الصوت،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬الكلاب‭.‬

أما‭ ‬الأصوات‭ ‬المجهولة‭ ‬التي‭ ‬بُثّت‭ ‬لاحقاً،‭ ‬فلم‭ ‬تسترعِ‭ ‬انتباه‭ ‬الحيوانات‭. ‬ولو‭ ‬أنّ‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يعتني‭ ‬بها‭ ‬ردّد‭ ‬عبارات‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬لها‭ ‬لكانت‭ ‬الذئاب‭ ‬أدركت‭ ‬صوته‭ ‬أيضاً‭ ‬واستجابت‭ ‬له‭.‬

وأكدت‭ ‬هولي‭ ‬روت‭ ‬غوتريدج‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬الدراسة‭ ‬تُثبت‭ ‬أن‭ ‬الذئاب‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تمييز‭ ‬الأصوات‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تناولت‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬الموضوع‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬أشار‭ ‬علماء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغوريلا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬البشر‭.‬

وقد‭ ‬ثبت‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬الفيلة‭ ‬يمكنها‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأصوات‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬جنس‭ ‬المتحدث‭ ‬أو‭ ‬عمره‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عرقه‭.‬‮ ‬

ولفتت‭ ‬هولي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬تظهر‭ “‬وجود‭ ‬فرص‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تستمع‭ ‬أنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬إلى‭ ‬البشر‭ ‬وتميّزنا‭ ‬كأفراد‭”.‬

وأضافت‭ “‬إنّ‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بالبشر‭ ‬فقط،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للكلاب‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬مواء‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القطط‭ ‬مثلاً‭”.‬

وتابعت‭ “‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬منتشرة،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحيوانات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتفاعل مع‭ ‬انواع‭ ‬كثيرة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد‭ ‬سابقاً‭”.‬