الدُّبَّة – حسن النواب

كلام صريح

كُنَّا‭ ‬في‭ ‬قاطع‭ ‬قصر‭ ‬شيرين،‭ ‬أمضينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهور‭ ‬بصراع‭ ‬مع‭ ‬الدِببة‭ ‬الشرسة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتسلَّل‭ ‬عندما‭ ‬يحلُّ‭ ‬الظلام‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الفجر‭ ‬لاختطاف‭ ‬أحد‭ ‬الجنود،‭ ‬ذات‭ ‬فجرٍ‭ ‬دخلَ‭ ‬رامي‭ ‬دبَّابتي‭ ‬سمير‭ ‬المسيحي‭ ‬مرعوباً‭ ‬إلى‭ ‬الملجأ،‭ ‬وقد‭ ‬ملأت‭ ‬وجههُ‭ ‬خدوشٌ‭ ‬عميقة،‭ ‬قال‭ ‬لاهثاً:‭ ‬حسن‭ ‬كادت‭ ‬الدُبَّة‭ ‬تختطفني،‭ ‬فوجئت‭ ‬بهِا‭ ‬وهي‭ ‬تداعب‭ ‬بمخالب‭ ‬يدها‭ ‬الحادَّة‭ ‬وجهي؛‭ ‬كان‭ ‬سمير‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬الدبابة‭ ‬ويبدو‭ ‬أنَّ‭ ‬سِنة‭ ‬نوم‭ ‬غلبتهُ‭ ‬أثناء‭ ‬نوبة‭ ‬الحراسة؛‭ ‬سألته‭ ‬بهلع:‭ ‬وكيف‭ ‬نجوت‭ ‬منها؟‭ ‬لقد‭ ‬سحبتني‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الدبابة‭ ‬بُغتةً؛‭ ‬ثمَّ‭ ‬حملتني‭ ‬بين‭ ‬ذراعيها‭ ‬وهي‭ ‬تطلقُ‭ ‬شهقات‭ ‬شهوتها‭ ‬وكنت‭ ‬أقاوم‭ ‬يائساً،‭ ‬وحين‭ ‬انطلقتْ‭ ‬بي‭ ‬لتهبط‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬الوادي،‭ ‬غرستُ‭ ‬أصابعي‭ ‬في‭ ‬عينيها‭ ‬بعنفٍ‭ ‬فارتختْ‭ ‬قبضة‭ ‬يديها‭ ‬وتمكَّنتُ‭ ‬من‭ ‬الفرار؛‭ ‬أخرجتُ‭ ‬ضماد‭ ‬الميدان‭ ‬من‭ ‬حقيبة‭ ‬قناع‭ ‬الكيماوي‭ ‬ومسحتُ‭ ‬الدم‭ ‬النازف‭ ‬من‭ ‬وجهه،‭ ‬هلعٌ‭ ‬فظيعٌ‭ ‬هيمنَ‭ ‬على‭ ‬جنود‭ ‬كتيبة‭ ‬دبابات‭ ‬الكندي،‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬نبأ‭ ‬محاولة‭ ‬اختطاف‭ ‬الرامي‭ ‬سمير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدُبَّة؛‭ ‬حتى‭ ‬صار‭ ‬خوفنا‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬الدِبَّبة‭ ‬شغلنا‭ ‬الشاغل،‭ ‬ونسينا‭ ‬خبث‭ ‬العدو‭ ‬الإيراني‭ ‬بهجوم‭ ‬مباغت‭ ‬على‭ ‬مواضعنا،‭ ‬ليال‭ ‬عصيبة‭ ‬مرّتْ‭ ‬علينا‭ ‬ونحن‭ ‬نتوجَّس‭ ‬من‭ ‬دُبَّةٍ‭ ‬تخطفنا‭ ‬غفلةً‭ ‬إلى‭ ‬مخدعها‭ ‬الجنسي،‭ ‬وحين‭ ‬جاء‭ ‬دور‭ ‬نوبة‭ ‬حراستي،‭ ‬فتحتُ‭ ‬عتلة‭ ‬الرمي‭ ‬لرشاشتي‭ ‬كأني‭ ‬بمواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬العدو،‭ ‬تحوَّطاً‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬الدبَّة‭ ‬المباغت،‭ ‬حتى‭ ‬أشرقت‭ ‬الشمس؛‭ ‬لم‭ ‬أجرؤ‭ ‬على‭ ‬غلق‭ ‬عينيَّ‭ ‬لحظة‭ ‬واحدة‭ ‬طيلة‭ ‬ساعات‭ ‬حراستي،‭ ‬برغم‭ ‬النعاس‭ ‬الحاد‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬حواسي؛‭ ‬كنتُ‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬إنَّها‭ ‬ستهاجم‭ ‬دبابتي؛‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬حراستي‭ ‬وشكرتُ‭ ‬الله‭ ‬كثيرا؛‭ ‬ربَّما‭ ‬هي‭ ‬جاءتْ‭ ‬عند‭ ‬الفجر؛‭ ‬ولم‭ ‬انتبه‭ ‬إلى‭ ‬وجودها؛‭ ‬وقدْ‭ ‬أرجأتْ‭ ‬غزوتها‭ ‬حين‭ ‬شاهدت‭ ‬تقاطيع‭ ‬وجهي‭ ‬الأملح‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يثيرها‭ ‬على‭ ‬اختطافي‭ ‬لإشباع‭ ‬جوعها‭ ‬الجنسي؛‭ ‬وحين‭ ‬وصل‭ ‬دور‭ ‬نوبة‭ ‬الحراسة‭ ‬للرامي‭ ‬فوَّاز‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬عانه؛‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬جميلاً‭ ‬بشكل‭ ‬مثير،‭ ‬قلتُ‭ ‬في‭ ‬سرّي،‭ ‬ستحمله‭ ‬الدبَّة‭ ‬إلى‭ ‬مغارتها‭ ‬الجنسية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬نزفتْ‭ ‬آخر‭ ‬قطرة‭ ‬دم‭ ‬من‭ ‬جسدها‭ ‬المخيف؛‭ ‬لقد‭ ‬حذَّرتهُ‭ ‬بشدَّة‭ ‬أنْ‭ ‬لا‭ ‬يتهاون‭ ‬في‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر،‭ ‬لأنك‭ ‬ستكون‭ ‬غنيمتها‭ ‬الثمينة،‭ ‬ضحك‭ ‬فوَّاز‭ ‬وقال‭ ‬ليتها‭ ‬تأخذني‭ ‬فأنا‭ ‬اشتعل‭ ‬شوقا‭ ‬لمعاشرتها؟!‭ ‬حين‭ ‬هبط‭ ‬الظلام‭ ‬خرجتُ‭ ‬من‭ ‬الملجأ‭ ‬مستطلعاً‭ ‬موقف‭ ‬الرامي‭ ‬فوّاز،‭ ‬رأيته‭ ‬يضع‭ ‬الرشاشة‭ ‬جانباً‭ ‬ويدخِّنُ‭ ‬بشراهةٍ‭ ‬وهو‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬محرّك‭ ‬درع‭ ‬الدبابة،‭ ‬صرختُ‭ ‬به:‭ ‬احملْ‭ ‬البندقية‭ ‬أيها‭ ‬المراهق‭.. ‬سمعت‭ ‬ضحكتهُ‭ ‬الفاتنة،‭ ‬فلدغني‭ ‬قلبي،‭ ‬قلتُ‭ ‬مع‭ ‬نفسي،‭ ‬يا‭ ‬إلهي‭.. ‬لقد‭ ‬سمعتْ‭ ‬الدبَّة‭ ‬ضحكتهُ‭ ‬الناعمة،‭ ‬ولن‭ ‬تدعهُ‭ ‬هذه‭ ‬الليلة،‭ ‬حاولتُ‭ ‬النوم‭ ‬لكني‭ ‬فشلتُ‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬إذْ‭ ‬تداعتْ‭ ‬على‭ ‬ذاكرتي‭ ‬حكاية‭ ‬سمعتها‭ ‬من‭ ‬أمي‭ ‬في‭ ‬طفولتي،‭ ‬وكيف‭ ‬أنَّ‭ ‬الدبَّة‭ ‬تشلُّ‭ ‬حركة‭ ‬الذي‭ ‬تختطفهُ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لحس‭ ‬ركبتيهِ‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬عاجزاً‭ ‬على‭ ‬الوقوف؛‭ ‬وتخيَّلتُ‭ ‬الرامي‭ ‬فوَّاز‭ ‬في‭ ‬مغارتها‭ ‬خاضعاً‭ ‬لشهوتها‭ ‬الضارية‭ ‬وهي‭ ‬تطلقُ‭ ‬سهيفها‭ ‬المفزع،‭ ‬كنتُ‭ ‬أترك‭ ‬الملجأ‭ ‬بين‭ ‬ساعةٍ‭ ‬وأخرى‭ ‬متفقَّداً‭ ‬الرامي‭ ‬فوّاز،‭ ‬فأجدهُ‭ ‬يدخِّنُ‭ ‬بلا‭ ‬انقطاع؛‭ ‬أهتفُ‭ ‬عليه‭ ‬بحرقةً‭ ‬إنَّ‭ ‬جمرة‭ ‬سيجارتك‭ ‬ستقود‭ ‬الدبَّة‭ ‬إلى‭ ‬مكانك‭ ‬بدون‭ ‬عناء،‭ ‬وستكون‭ ‬صيدها‭ ‬الثمين،‭ ‬فلا‭ ‬تستخفَّ‭ ‬بتحذيري‭ ‬أيها‭ ‬الجندي‭ ‬الغر؛‭ ‬يضحكُ‭ ‬فوّاز‭ ‬برعونةٍ‭ ‬ويردَّ‭ ‬على‭ ‬توبيخي‭ ‬بحماس:‭ ‬أنا‭ ‬بانتظار‭ ‬الزانية‭ ‬يا‭ ‬صديقي،‭ ‬ولكن‭ ‬أين‭ ‬هي؟‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬الملجأ‭ ‬قلقاً‭ ‬وقد‭ ‬نال‭ ‬مني‭ ‬السهر،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنَّ‭ ‬النوم‭ ‬غلبني؛‭ ‬حتى‭ ‬أفقتُ‭ ‬مع‭ ‬طلوع‭ ‬الفجر؛‭ ‬فهرعتُ‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الملجأ،‭ ‬ارتعد‭ ‬بدني‭ ‬حين‭ ‬شاهدتُ‭ ‬بندقية‭ ‬فوّاز‭ ‬فوق‭ ‬برج‭ ‬الدبابة‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لهُ‭ ‬أي‭ ‬أثر!‭ ‬صرختُ‭ ‬هلعاً:‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬الدبَّة‭ ‬أخذتْ‭ ‬فوّاز،‭ ‬خرج‭ ‬جنود‭ ‬الرعيل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ملاجئهم‭ ‬يحملون‭ ‬بنادقهم،‭ ‬وانتشرنا‭ ‬في‭ ‬الوادي‭ ‬بحثاً‭ ‬عنهُ،‭ ‬لم‭ ‬تمض‭ ‬سوى‭ ‬دقائق‭ ‬حتى‭ ‬بزغَ‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬شجيرة‭ ‬أثل‭ ‬وهو‭ ‬يزرّر‭ ‬بنطلونه‭ ‬وعلى‭ ‬وجهه‭ ‬ابتسامة‭ ‬مطمئنة،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنَّه‭ ‬انتهى‭ ‬من‭ ‬معاشرة‭ ‬الدبَّة،‭ ‬اقتربنا‭ ‬منهُ‭ ‬بقلوبٍ‭ ‬وجِلةٍ،‭ ‬نهرتهُ‭ ‬صارخا‭ ‬ًبه:‭ ‬أين‭ ‬كنت؟‭ ‬أجاب‭ ‬ببرود:‭ ‬كنتُ‭ ‬أتبوّل؛‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬أيامٍ‭ ‬معدودة،‭ ‬وصلَ‭ ‬إلى‭ ‬كتيبتنا‭ ‬نبأ‭ ‬مقتل‭ ‬دبَّةٍ‭ ‬في‭ ‬الوادي‭ ‬العميق‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬فوج‭ ‬المغاوير؛‭ ‬حينها‭ ‬قال‭ ‬فوّاز‭ ‬متحسراً:‭ ‬اللعنة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجندي‭ ‬الذي‭ ‬حرمنا‭ ‬من‭ ‬معاشرتها،‭ ‬قلت‭ ‬لهُ‭ ‬متهكماً:‭ ‬لا‭ ‬تيأس‭ ‬فالدِببة‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬حولنا،‭ ‬وستنال‭ ‬منكَ‭ ‬إحداهنَّ‭ ‬عاجلاً‭ ‬أم‭ ‬آجلاً،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬مظلمةٍ،‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬فوَّاز‭ ‬إلى‭ ‬الملجأ‭ ‬يرتعدُ‭ ‬مُستغيثاً:‭ ‬رأيتُ‭ ‬الدبَّة‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬الدبابة؛‭ ‬سألته‭ ‬ولماذا‭ ‬لم‭ ‬تقتلها؟‭ ‬أجاب‭ ‬بفم‭ ‬يرتجف:‭ ‬سلاحي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قريباً‭ ‬مني،‭ ‬خرجتُ‭ ‬من‭ ‬الملجأ‭ ‬حاملاً‭ ‬بندقيتي،‭ ‬وسلطّتُ‭ ‬ضوء‭ ‬المصباح‭ ‬اليدوي‭ ‬على‭ ‬الدبابة،‭ ‬فرأيتُ‭ ‬الدبَّة‭ ‬مهتاجةً‭ ‬بجوار‭ ‬الدبّابة‭ ‬وهي‭ ‬تطلقُ‭ ‬صيحات‭ ‬مُفزعة،‭ ‬وحين‭ ‬صوّبتُ‭ ‬فوَّهة‭ ‬البندقية‭ ‬نحوها‭ ‬لأطلق‭ ‬الرصاص؛‭ ‬اختفتْ‭ ‬خلف‭ ‬الدبابة‭ ‬ثمَّ‭ ‬غابتْ‭ ‬في‭ ‬الوادي‭ ‬العميق‭. ‬لقدْ‭ ‬نجونا‭ ‬من‭ ‬دِببة‭ ‬الحرب؛‭ ‬ولكن‭ ‬هل‭ ‬يا‭ ‬تُرى‭ ‬سنسلم‭ ‬من‭ ‬دِببة‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء؟