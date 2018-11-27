الدُّبَّة – حسن النواب

كلام صريح
كُنَّا في قاطع قصر شيرين، أمضينا أكثر من ثلاثة شهور بصراع مع الدِببة الشرسة التي كانت تتسلَّل عندما يحلُّ الظلام أو عند الفجر لاختطاف أحد الجنود، ذات فجرٍ دخلَ رامي دبَّابتي سمير المسيحي مرعوباً إلى الملجأ، وقد ملأت وجههُ خدوشٌ عميقة، قال لاهثاً: حسن كادت الدُبَّة تختطفني، فوجئت بهِا وهي تداعب بمخالب يدها الحادَّة وجهي؛ كان سمير على ظهر الدبابة ويبدو أنَّ سِنة نوم غلبتهُ أثناء نوبة الحراسة؛ سألته بهلع: وكيف نجوت منها؟ لقد سحبتني من فوق الدبابة بُغتةً؛ ثمَّ حملتني بين ذراعيها وهي تطلقُ شهقات شهوتها وكنت أقاوم يائساً، وحين انطلقتْ بي لتهبط إلى عمق الوادي، غرستُ أصابعي في عينيها بعنفٍ فارتختْ قبضة يديها وتمكَّنتُ من الفرار؛ أخرجتُ ضماد الميدان من حقيبة قناع الكيماوي ومسحتُ الدم النازف من وجهه، هلعٌ فظيعٌ هيمنَ على جنود كتيبة دبابات الكندي، بعد انتشار نبأ محاولة اختطاف الرامي سمير من قبل الدُبَّة؛ حتى صار خوفنا من هجوم الدِبَّبة شغلنا الشاغل، ونسينا خبث العدو الإيراني بهجوم مباغت على مواضعنا، ليال عصيبة مرّتْ علينا ونحن نتوجَّس من دُبَّةٍ تخطفنا غفلةً إلى مخدعها الجنسي، وحين جاء دور نوبة حراستي، فتحتُ عتلة الرمي لرشاشتي كأني بمواجهة مباشرة مع العدو، تحوَّطاً من هجوم الدبَّة المباغت، حتى أشرقت الشمس؛ لم أجرؤ على غلق عينيَّ لحظة واحدة طيلة ساعات حراستي، برغم النعاس الحاد الذي هيمن على حواسي؛ كنتُ على يقين إنَّها ستهاجم دبابتي؛ لكن ذلك لم يحدث في ليلة حراستي وشكرتُ الله كثيرا؛ ربَّما هي جاءتْ عند الفجر؛ ولم انتبه إلى وجودها؛ وقدْ أرجأتْ غزوتها حين شاهدت تقاطيع وجهي الأملح الذي لم تجد فيه ما يثيرها على اختطافي لإشباع جوعها الجنسي؛ وحين وصل دور نوبة الحراسة للرامي فوَّاز من أهالي عانه؛ والذي كان جميلاً بشكل مثير، قلتُ في سرّي، ستحمله الدبَّة إلى مغارتها الجنسية حتى لو نزفتْ آخر قطرة دم من جسدها المخيف؛ لقد حذَّرتهُ بشدَّة أنْ لا يتهاون في الحيطة والحذر، لأنك ستكون غنيمتها الثمينة، ضحك فوَّاز وقال ليتها تأخذني فأنا اشتعل شوقا لمعاشرتها؟! حين هبط الظلام خرجتُ من الملجأ مستطلعاً موقف الرامي فوّاز، رأيته يضع الرشاشة جانباً ويدخِّنُ بشراهةٍ وهو يقف على ظهر محرّك درع الدبابة، صرختُ به: احملْ البندقية أيها المراهق.. سمعت ضحكتهُ الفاتنة، فلدغني قلبي، قلتُ مع نفسي، يا إلهي.. لقد سمعتْ الدبَّة ضحكتهُ الناعمة، ولن تدعهُ هذه الليلة، حاولتُ النوم لكني فشلتُ في ذلك، إذْ تداعتْ على ذاكرتي حكاية سمعتها من أمي في طفولتي، وكيف أنَّ الدبَّة تشلُّ حركة الذي تختطفهُ من خلال لحس ركبتيهِ حتى يصبح عاجزاً على الوقوف؛ وتخيَّلتُ الرامي فوَّاز في مغارتها خاضعاً لشهوتها الضارية وهي تطلقُ سهيفها المفزع، كنتُ أترك الملجأ بين ساعةٍ وأخرى متفقَّداً الرامي فوّاز، فأجدهُ يدخِّنُ بلا انقطاع؛ أهتفُ عليه بحرقةً إنَّ جمرة سيجارتك ستقود الدبَّة إلى مكانك بدون عناء، وستكون صيدها الثمين، فلا تستخفَّ بتحذيري أيها الجندي الغر؛ يضحكُ فوّاز برعونةٍ ويردَّ على توبيخي بحماس: أنا بانتظار الزانية يا صديقي، ولكن أين هي؟ أعود إلى الملجأ قلقاً وقد نال مني السهر، ويبدو أنَّ النوم غلبني؛ حتى أفقتُ مع طلوع الفجر؛ فهرعتُ إلى خارج الملجأ، ارتعد بدني حين شاهدتُ بندقية فوّاز فوق برج الدبابة ولم يكن لهُ أي أثر! صرختُ هلعاً: يا جماعة الدبَّة أخذتْ فوّاز، خرج جنود الرعيل الثالث من ملاجئهم يحملون بنادقهم، وانتشرنا في الوادي بحثاً عنهُ، لم تمض سوى دقائق حتى بزغَ من خلف شجيرة أثل وهو يزرّر بنطلونه وعلى وجهه ابتسامة مطمئنة، كما لو أنَّه انتهى من معاشرة الدبَّة، اقتربنا منهُ بقلوبٍ وجِلةٍ، نهرتهُ صارخا ًبه: أين كنت؟ أجاب ببرود: كنتُ أتبوّل؛ بعد مضي أيامٍ معدودة، وصلَ إلى كتيبتنا نبأ مقتل دبَّةٍ في الوادي العميق على يد جندي من فوج المغاوير؛ حينها قال فوّاز متحسراً: اللعنة على هذا الجندي الذي حرمنا من معاشرتها، قلت لهُ متهكماً: لا تيأس فالدِببة كثيرة من حولنا، وستنال منكَ إحداهنَّ عاجلاً أم آجلاً، وهذا ما حدث في ليلة مظلمةٍ، حين دخل فوَّاز إلى الملجأ يرتعدُ مُستغيثاً: رأيتُ الدبَّة تدور حول الدبابة؛ سألته ولماذا لم تقتلها؟ أجاب بفم يرتجف: سلاحي لم يكن قريباً مني، خرجتُ من الملجأ حاملاً بندقيتي، وسلطّتُ ضوء المصباح اليدوي على الدبابة، فرأيتُ الدبَّة مهتاجةً بجوار الدبّابة وهي تطلقُ صيحات مُفزعة، وحين صوّبتُ فوَّهة البندقية نحوها لأطلق الرصاص؛ اختفتْ خلف الدبابة ثمَّ غابتْ في الوادي العميق. لقدْ نجونا من دِببة الحرب؛ ولكن هل يا تُرى سنسلم من دِببة المنطقة الخضراء؟