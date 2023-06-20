الديوك ترتدي ملابس النساء والإتحاد الفرنسي يوضح

{ باريس- وكالات -ارتدى المنتخب الفرنسي لكرة القدم رجال قمصان الفريق الوطني للسيدات، خلال الإحماء قبل مواجهة اليونان في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

ولجأ رجال فرنسا، إلى ذلك بهدف دعم المنتخب النسائي للاستعداد لكأس العالم.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان له، أنه مع بدء منتخب السيدات تحضيراتهن لكأس العالم غداً، ارتدي المنتخب الفرنسي للرجال قمصانهن خلال الإحماء أمام اليونان دعماً لهن.

وتنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا يوم 20 يوليو/تموز المقبل.

وخسر فريق الرجال نهائي مونديال 2022 بقطر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، بعد أن حصد لقب البطولة السابقة في روسيا 2018.ومن جهة اخرى أكد تقرير صحفي إسباني، ا أن لويس إنريكي، المدير الفني المحتمل لباريس سان جيرمان، يسعى لضم صفقة كبرى من الدوري الإنكليزي الممتاز.واقترب إنريكي من تولي الإدارة الفنية لسان جيرمان، بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي كريستوف جالتييه.حيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن إنريكي أبلغ إدارة سان جيرمان بأنه سيكون في حاجة لمهاجم صريح، مع تفضيله إشراك كيليان مبابي على الجانب الأيسر.

وأضافت الصحيفة، أن إنريكي لا يثق في الاعتماد على هوجو إيكيتيكي بشكل أساسي، خاصة في دوري أبطال أوروبا، الذي يستلزم وجود مهاجم كبير، مشيرة إلى أن “الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، هو خياره الأول”.وارتبط اسم كين بمغادرة توتنهام هذا الصيف، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وفيما يخص مستقبل نيمار، الذي تدور تكهنات كثيرة حول رحيله، فإن إنريكي يقدره جدا منذ أن اجتمعا في برشلونة قبل 2017 وبالتالي من الممكن أن يبقى في حديقة الأمراء.وترددت أنباء قوية حول نية باريس سان جيرمان، التخلي عن نيمار هذا الصيف، بعد تعرضه لإصابات مستمرة وتراجع مستواه.