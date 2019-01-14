الديمقراطي والإتحاد يحدّدان موعد تشكيل حكومة الإقليم

اربيل فريد حسن

حدد الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني موعد تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان.

وعقد اجتماع امس الاثنين، بين المكتبين السياسيين للحزبين باشراف كوسرت رسول، نائب الامين العام للاتحاد الوطني، ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي.

وبعد الاجتماع عقد المتحدثان باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد، والاتحاد الوطني سعدي بيره، مؤتمرا صحفيا مشتركا سلطا فيه الضوء على ما بحثه الاجتماع.

وقال محمد خلال المؤتمر ان (الجانبين أكدا في الاجتماع، ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، مضيفا ان (الجانبين حددا موعدا لتشكيل الحكومة). من جانبه قال بيره ان (الجانبين بحثا جميع المسائل التي كانت تتطلب النقاش، كما وجرى الحديث عن الاطراف السياسية التي قررت المشاركة في الحكومة). وشدد بيره على (ضرورة ان يكون هناك برنامج سياسي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي لادارة الازمات والمشاكل في المستقبل). وشدد بيره على ان (ما يجري في كركوك من مظاهر عسكرية هي ضد الكورد، مؤكدا انه لا يوجد حراك عسكري في مدينة اخرى مثل ما هو موجود في كركوك، رغم ان المدن الاخرى تشهد عمليات ارهابية ضعف ما في كركوك). وفيما يتعلق بالعلاقة مع بغداد، اشار بيره الى ان (تقارب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ليس فقط لمصلحة الكرد انما هو مفيد لمستقبل العراق). وشدد المتحدثان على (ضرورة ان يكون للكرد موقف موحد وحزمة مطالب واحدة فيما يتعلق بكركوك، لحل مشكلات هذه المدينة). يذكر ان الاجتماع كان مخصصا لبحث خطوات تشكيل الحكومة الجديدة والأوضاع في كركوك، والعلاقات بين كردستان والحكومة الاتحادية.