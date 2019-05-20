الديمقراطي : البارزاني الأوفر حظاً لرئاسة كردستان

البرلمان يرجّح تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات

اربيل – فريد حسن

توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل حكومة الاقليم خلال منتصف الشهر المقبل، بعد تفعيل رئاسة كردستان وتوقع ان يكون نيجرفان البارزاني الاوفر حظا لشغل هذا المنصب. واشار عضو الحزب عبد الغني علي يحيى في تصريح امس الى ان (ازمة الحكم في الإقليم باتت قريبة من الحل بعد تعديل قانون تفعيل رئاسة كردستان ونتوقع تشكيل الحكومة منتصف الشهر المقبل)، واضاف ان (البارزاني الاوفر حظا برئاسة الاقليم من بين المنافسين الاربعة ، كونه مدعوم من الحزب وحركة تغيير الكردستانية وغالبية الاحزاب الاخرى). وكانت رئاسة برلمان كردستان أعلنت عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس إلاقليم.وأوضحت أن خمسة أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب الرئيس وهم كل من البارزاني وأوميد عبدالسلام قادر وحمد حمه صالح قادر وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبدالله خضر.وحدد البرلمان يومين لغرض تقديم الطعون وبعد ذلك يتم تحديد موعد جلسة للتصويت على انتخاب احد المرشحين للمنصب. في غضون ذلك ، كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل.وقــال عضو اللجنة شـيـروان الـدوبـردانـي في تصريح امس ان (هناك اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الـوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني الى نيسان من العام المقبل)، مشيرا الى ان (مـمـثـل الـحـكـومـة فـي البرلمان طـورهـان المـفـتـي طـلـب الـتـريـث بـالـقـراءة الـثـانـيـة لـتـعـديـل القـانـون)، لافتا الى (وجـود رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين). بدوره ، اكد عـضـو الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة صـائـب خــدر أنـه مـن الجانب الــفــنــي أصــبــح تــأجــيــل الانــتــخــابــات حتمياً. وعلل خـدر ذلـك التأجيل (لوجود اعتبارات بعد اجتماع اللجنة مع أعضاء مجلس المفوضية حيث طرحت رؤيـة بضرورة إجراء التعديلات على القـانـون فـي مـدة لا تـتـعـدى شـهـر نـيـسـان المـاضـي وبـخـلاف ذلـك ، فإن الانتخابات تؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة)، واضاف ان (البرلمان حتى الان لم يصادق على تلك التعديلات مما يجعل مهمة إجــراء الانـتـخـابـات فـي مـوعـدهـا المقترح صعبة مـن الناحية الفنية ويتطلب اقتراح موعد جديد لاجرائها). من جانبه ، اوضح عـضـو مـجـلـس المــفــوضــين معتمد الموسوي أن المفوضية سبق و ان حددت موعدا لإجراء الانتخابات . ولفت الموسوي في تصريح امس الى ان (المفوضية طلبت من الحكومة تسهيل عـدد مـن الاجـــراءات الـتـي تمكنها من إجراء العملية الانتخابية بكل يسر من ضمنها منحها اسـتـثـنـاءات فـي مـا يـخـص الـتـعـاقـدات الخاصة بمواد العملية الانتخابية وإجراء بعض الـتـعـديـلات الأسـاسـيـة عـلـى القـانـون)، موضحا ان (أبـــرز الـتـعـديـلات هو مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 وضـــرورة فـصـل انـتـخـابـات الاقـضـيـة عن مجالس المحافظات لوجود استحالة فنية لتنفيذهما معاً، وإبداء الملاحظات الخاصة بهذا الموضوع خـلال الاجتماع مع اللجنة القانونية إضـافـة الـى فصل التصويت الخاص عن العام بعد أن كان مشروع القانون يقضي بإجرائهما في يوم واحد، إذ لا يمكن للمفوضية أن تجعل من قرابة المليون منتسب في وزارتي الداخلية والدفاع يقترعون مع الناخبين العاديين ولاسيما ان هناك 55 ألـف محطة انتخابية وأكثر مـن 10 آلاف مـركـز اقـتـراع بـحـاجـة الـى تأمين وحماية).