الديمقراطية المباشرة خطأ فادح – كامل كريم الدليمي

المعروف لدى الجميع، تخلَّي كثير من الدول عن النظام الديمقراطي المباشر ، وكانت اليونان سباقة في تخلّيها عن نظام الديمقراطية المباشرة، التي كان أسلافها قد أرسوا دعائمها في القرن الخامس قبل الميلاد.

وفي الواقع، لا يمكن العثور في الوقت الحاضر على نظام ديمقراطي على شاكلة “الإكليزيا” التي كانت تُمارَس في العصر الذهبي لأثينا القديمة في أي مكان في العالم.

الجميع يشيد في التجربة الديمقراطية في سويسرا باعتبارها نموذجا يُحتذى به للديمقراطية المباشرة في المجتمع المعاصر، إلا أنها تُطبق في حقيقة الأمر نظاماً ديمقراطياً غير مُباشر.

مع ذلك، يُتيح نظامها السياسي ممارسة الإنتخابات المباشرة والإستفتاء.

وفي الواقع، هناك العديد من الأسباب التي تُعوق تطبيق الديمقراطية المباشرة في المجتمعات الحديثة، بسبب ما يأتي معها من تكاليف ومخاطر عالية.

بالاضافة الى احتمال اشعالها لفتيل الصراعات، خاصة في البلدان التي تمتلك تنوعا دينيا ومذهبيا وقوميا (العراق إنموذجاً ) فإنها قد تكون مشحونة بالإنفعالات أيضاً.

وحيث تقتضي الديمقراطية المباشرة اجراء الانتخابات مرات عديدة وفق السقف الزمني المحدد دستورياً للدورة الانتخابية ان كانت على مستوى البرلمان او مجالس المحافظات ، فإن تكاليفها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ستكون هائلة. وقد تؤدي بالأخص إلى التسييس المُفرط للمجتمع، مما يُسفر عن هيمنة السياسة على كل شيء آخر.

وفي حقيقة الأمر، تمثل الديمقراطية المباشرة لعبة محصلتها صفر، وأداة تعمل على تفاقم الصراعات الإجتماعية. فهي تقسِّم المجتمع بين الأغلبيات والأقليات. وهذه الأخيرة، سوف تجد مناصبها، ومصالحها، وحقوقها عُرضة للقمع الدائم.

وبالنتيجة، تجنح الديمقراطية المباشرة إلى إحداث البلبلة والتعصب والظلم ، وهذا حقا النموذج الخاطيء للديمقراطية الذي أُستخدم في العراق ، والذي رسخ الانقسام الطائفي والقومي وأثرَّ بشكل واضح على حقوق الاقليات وسحقها في كثير من الاحيان بأسم الحفاظ على المشروع الديمقراطي وديمومة العملية السياسية ، عندما يقدم بلد على اختيار نموذج ديمقراطي مناسب ، يبحث بعمق كل معطيات ساحته المجتمعية ويتم الركون للخيار الديمقراطي الذي يمثل طموح المجتمع دون ان يثير العصبيات والصراعات والفتن ، اما عندما يُفرض نظام ديمقراطي لبلد بقوة السلاح وتحت وطأة الاحتلال في اقل مانسميه “ديمقراطية انقلابية ” لاتمت للمجتمع بصلة ولايمكن ان تكون لها ارضية مهيأة سيصعب التعامل معها دون ان يكون هناك حجم خسائر اكبر بكثير من نتاجها الإيجابي ، ان مايمر به العراق اليوم من تعثر مؤسف وخلافات شديدة وانهيارات متلاحقه سببه النموذج الديمقراطي الخاطيء الذي سيس المجتمع باكمله ، فحول الشعب الى ساسة فلم تعد قيمة للسياسي وهو ينافس مجتمعا بكامله، ولم يقتنع افراد المجتمع باداء السياسي وكأنه منافس لهم في منازلة غلب عليها طابع الطائفة والقومية والاقليات ، فتحولت الديمقراطية الى صراع مجتمعي من اجل اثبات الذات والحفاظ على الهوية المحلية ، وفي ظل هذا الصراع أُضعفت الهوية الوطنية بل اضمحلت في كثير من المواقف ، وهذه هي النتائج التي كان يروم الامريكان الوصول اليها من خلال ذلك النموذج الديمقراطي الواهن في خلق الفتن وترسيخ الانقسامات، واثارة الصراعات وتحويل العراق الى ساحة صراع بالنيابة عن العالم بأجمعه واقرب مثال كان الصراع مع تنظيم داعش الارهابي الذي مثلَّ به العراق جميع الجوانب الانسانية وهو يدافع عن الحياة والنبل والقيم العليا حين قاتل اشرس عدو للحياة والبشرية ، والمثل الثاني استخدام العراق كقاعدة لاطلاق التهديدات ضــــد دول اخرى ، كما يحدث الأن بين امريكا وايران .

ان المشروع الوطني العراقي المُغيب عن الساحة السياسية العراقية بسبب الخلافات الداخلية والضغوط الخارجية لابد ان ينهض من جديد ويُنمي روح الانتماء لدى المواطن العراقي للعمل من اجل مشروع انقاذ وطني حقيقي يرتكز لكل مايعز العراق وشعبه ويعيد حالة الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي لما قبل عصر التأمر الذي تعرض له العراق حينها سيعود العراق حامي عرين الاسود ، صاحب الكلمة الفصل في كل القضايا المصيرية التي تخص الامة والمحيط الاقليمي، وهذا الامر ليس ببعيد على شعب مثل شعب العراق ، شعب واع وفاعل ومنتج وبالتأكيد سيكون القادم افضل ان انطلقنا من خط شروع واحد بأتجاه الوطن بعيداً عن تقسيمات المحتل وتأمر دول الجوار وادوات السوء الداخلية اصـــــــحاب مشاريع الفساد والمنفعة الشخصية .

المشروع الديمقراطي الحقيقي ان يكون العراق موحدا وابناؤهُ متساوون بالحقوق والواجبات .