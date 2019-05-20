الديمقراطية التوافقية وراء ضعف أداء البرلمان – علي جبر دنبوس

اضطرت الادارة الامريكية بعد احتلال العراق و اسقاط النظام السابق الى الاخذ بصيغة الديمقراطية التوافقية لادارة العراق سياسيا، ذلك لتشبث جميع الفعاليات السياسية العراقية بمطلب الاشراك في ادارة الدولة، كل لصالح انتماءة السياسي و ليس لانتماءه الوطني. و قد عبر الحاكم الامريكي للمرحلة الانتقالية (Paul Bremer) عن استياءه من عدم وجود اي طرف سياسي عراقي ذو انتماء عراقي وطني، بل كان كل من التقى بهم يقدم نفسه من خلال انتماءه العرقي او الطائفي.

فلقد صرح في لقاء له مع قناة الميادين في 17/11/2013 بالقول:

(انه فعلا لمن المؤسف ان ترى الناس لا ينظرون لانفسهم كعراقيين، إنما كشيعة او سنة او كرد او مسيحيين او تركمان. و كنت اقول للعراقين حين التقيهم سيكون يوم سعد لي عندما يقدم شخص نفسه لي على انه عراقي).

الديمقراطية التوافقية

هي واحدة من انواع صيغ الادارة الديمقراطية التي بواسطتها يشارك في ادارة السلطة التنفيذية (الحكومة) كل الذين يفوزون في الانتخابات حتى ولو بعدد مقاعد قليلة، حيث توزع حصص المناصب حسب نسبة عدد مقاعد الفائزين بالانتخابات، فتنتج سلطة تنفيذية غير متماسكة و لا متناسقة و ضعيفة بسبب تعدد اتجاهات أعضاء و انتماءات اعضائها و اختلافهم بالاراء. بينما تنتهج اغلب ديمقراطيات العالم اليوم صيغة (ديمقراطية الاغلبية) ((Majority Democracy و التي تفوض الفائز من الاحزاب باعلى عدد من المقاعد حتى و لو بفارق بسيط بتشكيل السلطة التنفيذية لوحده، بشرط حصول هذا الحزب على نسبة مقاعد مقررة في الدستور، كما تفوضه بحرية الائتلاف مع حزب اخر للوصول الى هذه النسبة الدستورية في حال عدم حصوله على هذه النسبة. و هذا النوع من الديمقراطية مطبق في المانيا مثلا. ففي انتخابات العام 2017 في المانيا فاز الحزب المسيحي بزعامة المستشارة (ميركل) بنسبة (32.9) فقط، فأتلف مع الحزب الاشتراكي الحاصل على نسبة (20.5) لكي يصل هذا الائتلاف الى عدد مقاعد لا تقل عن (355) من عدد مقاعد البرلمان الالماني البالغ (709) مقعدا.

الديمقراطية التوافقية انتجت سلطة تنفيذية (حكومات) عراقية ضعيفة

رئيس الوزراء في العراق هو رئيس مجلس لوزراء مختلفي الانتماءات والتوجهات، تصدر عنه قرارات وتقدم من خلاله مقترحات مشاريع قوانين يجب ان تحصل على التوافق بين اعضاءه الوزراء والذين في اغلب الاحيان يمثلون مصالح احزابهم وانتماءاتهم المختلفة. وهذا من الاسباب الرئيسية في تلكوء الحكومات التي تشكلت في العراق ما بعد عام 2005.

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل طالما كانت حصة الوزارات السيادية المهمة مثل وزارة الدفاع والداخلية والمالية حلبة صراع بين الفرقاء السياسين الذين يتقاتلون في (بورصة المناصب) للحصول على هذه الوزارات.

وفي حال عدم (إخضاع) قرار مجلس الوزراء الى قوة طرف سياسي معين في الحصول على احدى هذه الوزارات التي (يقاتل) من اجل الحصول عليها، فان هذا الطرف سوف يرفض و يشاغب ضد اشغالها من قبل مرشح منافس، لكي تبقى هذه الوزارة شاغرة و لتبقى تدار بالوكالة. بينما التناسق و التوافق و الانسيابية في قرارات السلطة التنفيذية هي من سمات عمل و أداء (ديمقراطية الاغلبية). و حتى و ان تشكلت السلطة التنفيذية من إئتلاف حزبين او اكثر فان توزيع قوة القرار و الحقائب الوزارية و خطة العمل التي يتوافق عليها هذا الائتلاف في مرحلة تشكيله و قبل تأليفه قادرة على حسم الخلافات في اغلب الاحيان.

الديمقراطية التوافقية لم تنتج معارضة

المعروف ان مهام السلطة التشريعية (البرلمان) في النظم الديمقراطية هي اثنان: التشريع و الرقابة.

وهاتان المهمتان يتطلبان وعي واخلاص وعين فاحصة وصاحية، وهذه المواصفات توجب وجود معارضة فاعلة تُقيّم وتُقَوم.

فاذا كانت الاطراف الممثلة في السلطة التشريعية (البرلمان) تشترك في ادارة السلطة التنفيذية (الحكومة) فان هذا سوف يعطل مهامها الرقابية، بل وفي كثير من الاحيان يؤدي الى صمتها حيال الفساد الذي تمارسه مؤسسات السلطة التنفيذية وحيال الخروقات الدستورية، وذلك للتغطية على اطرافها الفاسدة، او لحتى يقايض هذا الطرف طرفا اخر مشترك في السلطة التنفيذية ومشترك كذلك في هذا الفساد وفي هذه الخروقات ويمتلك وثائق تدينه.

وعدم وجود معارضة في أي برلمان سوف يؤدي الى تعطيل مهمة هذا البرلمان في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية سوف يجعل حتى الاداء غير الرصين للسلطة التنفيذية مقبولا من قبل سلطة تشريعية في حبكة تداخلت فيها السلطات التشريعية و التنفيذية و كسرت بذلك قاعدة ديمقراطية اصيلة واساسية، الا وهي الفصل بين السلطات.

هل يمكن تطبيق ديمقراطية الاغلبية في العراق؟

الاخذ بديمقراطية الاغلبية لا يستدعي فوز طرف سياسي واحد باغلبية الاصوات، انما الامر هو تفويض من يملك اصوات اكثر من بين بقية الاطراف لتشكيل السلطة التنفيذية، حيث يمنحه الدستور و نظام الانتخابات الحق في تشكيل السلطة التنفيذية لوحده، و يمنحه كذلك الحق بالأئتلاف مع طرف اخر في حال احتياجه الدستوري لذلك، بعد ان يتفق الطرفان على برنامج مشترك و على توزيع الحقائب الوزارية.

نتائج انتخابات (مجلس النواب) العراقي في كل الدورات كانت قد افرزت اطرافا سياسية فازت باعلى الاصوات و تقدمت على باقي الاطراف. و كان بالامكان أن يمنح هذا الطرف الفائز حق تشكيل السلطة التنفيذية من بين صفوفه.

وهذه الطريقة في تأليف السلطة التنفيذية سوف تقطع الطريق على كل تبرير للاخطاء التي تمارسها الحكومة من خلال القاء اللوم من كل طرف مشارك في الحكومة على الاطراف الاخرى المشاركة معه، والادعاء بان الاطراف الاخرى اما كانت فاسدة او متلكئة في الاداء او كانت تحول دون اصدار قرارات صحيحة.

ولقد ذهب البعض من سياسيي (الاحزاب الدينية) على القاء اللوم على الاطراف (غير الدينية) المشاركة في الحكومة، او ما اصطلحت الاحزاب الدينية على تسميتها خطأً (بالاطراف العلمانية) وبانها هي السبب في تلكوء وعدم فعالية الحكومات.

ويبقى هذا التبرير تبريرا واهيا، ذلك لان حتى ممثلي (الاحزاب اللادينية) كانوا من اختيارات وبموافقة الاحزاب الدينية، واداء هؤلاء ممثلي (الاحزاب اللادينية) و قراراتهم تجير في حساب الاحزاب (الدينية الحاكمة). الاحزاب الديمقراطية تشكل عادةً (حكومات ظل).

فالحزب المعارض يَعُد من بين صفوفه كفاءات في مختلف الشؤون تمارس المعارضة اعتمادا على تخصصاتها المختلفة هذه، وتمارس السلطة التنفيذية في حال تشكيلها لها بعد فوزها.

ففي الوقـــــــت الذي يُستدعى فيه وزير الصناعة او الزراعة مثلا للاستفسار البرلماني، فسوف يناقشه من اعضاء المعارضة البرلمانية من هو صاحب نفس التخصص، اي التخصص في الشؤون الصناعية او الزراعية.

الا ان ما هو حاصل في (مجلس النواب) ان المسائلات البرلمانية تقودها في الكثير من الاحيان احترابات شخصية او نوايا طرف ما غير تابع الى طرف هذا الوزير، ولهدف اقالته او تشويه صورته السياسية و الادارية، وعادة ما توجه الاسئلة البرلمانية من قبل اعضاء برلمانيين ليسوا ذوي تخصص.

وقلما كانت هذه النوايا اساسها الصالح العام.

الفلترة السياسية بواسطة ديمقراطية الاغلبية

ومن ايجابيات صيغة ديمقراطية الاغلبية انها تستطيع مع الزمن ان تحجم الاطراف السياسية ذات الشعبية المتدنية، بل و تستطيع حتى الغاؤها من الخارطة السياسية.

ولطالما حفلت الحكومات العراقية ما بعد عام 2003 باطراف سياسية حكمت هنا او هناك رغم عدم امتلاكها للساحات الشعبية الواسعة، ورغم عدم قدرتها على البقاء، ولكنها فقط لانها حصلت على عدد بسيط من مقاعد البرلمان فقد منحت حصة تنفيذية، و كان (استثمارها) للمناصب التنفيذية هو الذي استطاعت من خلاله الابقاء على وجودها في الحياة السياسية العراقية.

ولكن بتكرار الانتخابات وفوز الاطراف ذات الشعبية الواسعة حسب صيغة ديمقراطية الاغلبية فستنزوي الاطراف ذات الشعبية الضعيفة، وتفضل هي بالتالي وفي نهاية الامر عدم خوض الانتخابات القادمة لتأكدها من ضئالة حظوظها في الفوز، وبالتالي من عدم استطاعتها في المشاركة في السلطة التنفيذية، هذه المشاركة التي غالبا ما تكون الهدف الذي تسعى اليه هذه الاطراف ضئيلة الشعبية.

ومن ايجابيات ديمقراطية الاغلبية الاخرى انها تعرض على جمهور الناخبين مكنون و توجهات وقدرة أداء الطرف الحاكم الذي شكل السلطة التنفيذية بشكل (عريان) و واضح لا لبس فيه.

ولحرص الجماهير على اختيار وانتخاب الطرف الاقدر على اداء واجبات السلطة التنفيذية فان جمهور الناخبين سوف يقيم على التجربة موقفه الانتخابي القادم، ذلك بعد ان خاض التجربة مع هذا الطرف السياسي، فيعدل هذا الجمهور بوصلته الانتخابية باتجاه اخر، اذا كانت هذه التجربة قد اكدت له عدم قدرة هذا الطرف السياسي على الاداء الصحيح. وهذا يعود ايضاً بالمنفعة السياسية حتى على الطرف الحاكم فيجعله يغير من قناعاته السياسية والادارية او يصحح اداءه لكي يكسب جمهور الناخبين.

وقد تكون الحالة السياسية في العراق (مبتلية) باطراف سياسية لا تصلح لادارة السلطة التنفيذية ولا حتى الى المشاركة في الحياة السياسية، الا ان صيغة حكم الديمقراطية التوافقية هي التي ابقت على هذه الاطراف و اشركتهم عنوة فيها.

نعم يمكن للعراق الاخذ بصيغة حكم ديمقراطية الاغلبية

من أجل تحقيق استقراره السياسي ومن اجل اداء حكومي متناسق وفاعل.

وليكن الحزب او الطرف السياسي يحكم بمفرده مهما كانت توجهاته او قدرته على الاداء، فان صيغة ديمقراطية الاغلبية سوف اما تطوره او تحجمه او تلغيه من الساحة السياسية، ذلك لأن الناخب حسب هذه الصيغة هو الذي يتحكم بمصير ومستقبل هذا الطرف او ذاك.

وقد يعترض البعض بان الدعوة الى الاخذ بديمقراطية الاغلبية سوف يحول الحياة السياسية في العراق الى (مختبر تجارب).

نعم ولكنها تجارب ضرورية. فمختبرات التجارب تفرز الاصلح وتميزه عن غيره.

وبالتالي فان تحقيق وتجذير النظام الديمقراطي عمل فيه معاناة كبيرة و طويلة. و لنا في تجارب الامم التي طبقت النظام الديمقراطي واستقرارها بعد معاناة، اسوة حسنة.