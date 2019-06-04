الدول العربية التي أعلنت العيد الثلاثاء

نيقوسيا-(أ ف ب) – أعلنت السُلطات الدينيّة في دول عربيّة عدّة الإثنين أنّ الثلاثاء هو أوّل أيّام عيد الفطر لعام 2019 الموافق أوّل أيّام شوال من عام 1440 هجري.

وأفادت المحكمة العليا في السعوديّة بأنّ “عددًا من الشهود أكّدوا رؤية هلال شهر شوال، ما يعني أنّ الإثنين هو آخر أيّام شهر رمضان لهذا العام”.

وأكّدت في بيان أنّ “الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام”.

من جهتها، أعلنت الإمارات أيضًا أنّ “الثلاثاء الموافق 4 حزيران/يونيو 2019 هو غرة شهر شوال وأوّل أيام عيد الفطر السعيد”.

بدورها، أعلنت الكويت وقطر والبحرين واليمن والجزائر ودار الإفتاء للطائفة السنّية في لبنان وديوان الوقف السنّي في العراق، أنّ الثلاثاء هو أوّل أيّام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت دار الإفتاء المصريّة تعذّر رؤية هلال شهر شوال، مشيرةً إلى أنّ الثلاثاء هو المتمّم لشهر رمضان، وبالتالي فإنّ الأربعاء هو أوّل أيّام عيد الفطر.

كما أنّ أوّل أيّام العيد في سوريا والأردن والأراضي الفلسطينيّة وليبيا هو الأربعاء.

من جهة أخرى، أعلنت السُلطات المعنيّة في المغرب وعمان استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء.

وفي تونس، أعلن مفتي الجمهوريّة أنّ الأربعاء هو أول أيّام العيد، علمًا أنّ الحكومة التونسيّة كانت قد حدّدت عطلة عيد الفطر أيّام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

من جهتها، لم تُعلن السُلطات الدينيّة الشيعيّة في لبنان موقفها من رؤية هلال شوال حتّى الآن.