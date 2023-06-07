الدولي الإنكليزي بيلينغهام ينضمّ إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 103 مليون يورو (رسمي)

دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء أن لاعب وسطه الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة تتخطى مئة مليون يورو (107 مليون دولار).

وأكد دورتموند أن الفريقين توصّلا إلى “اتفاق متبادل” حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في الصيف. وأضاف النادي الألماني إنه سيحصل على رسوم قدرها 103 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ متغيّر “بحد أقصى إجمالي يبلغ نحو 30 في المئة” من رسوم الانتقال الثابتة، استناداً إلى مكافآت الفريق واللاعب.

وكان بيلينغهام، أحد المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية، انضمّ إلى دورتموند من برمنغهام سيتي الإنكليزي في العام 2020 مقابل 25 مليون يورو.

خاض الإنكليزي الشاب 132 مباراة للنادي الألماني، وأحرز 24 هدفاً وفاز بكأس ألمانيا عام 2021.

حصل بيلينغهام على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2022-2023، حيث ساعد دورتموند على الاقتراب من لقبه الأول في الدوري منذ أكثر من عقد. لكن الفريق أنهى موسمه ثانياً خلف بايرن ميونيخ بفارق الأهداف.

شارك بيلينغهام للمرة الأولى مع منتخب إنكلترا عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وكان له دور رئيس مع “الأسود الثلاثة” في مونديال قطر 2022، حين شارك في كل المباريات الخمس وسجّل هدفاً وصنع آخر في الطريق إلى ربع النهائي عندما ودّع أمام فرنسا الوصيفة.